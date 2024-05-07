Сын олигарха Мартынова из сериала «Универ. 13 лет спустя» Стас Ярушин оплакал разрыв с Соколовской на кладбище в новых сериях на ТНТ

В распоряжении сайта Teleprogramma.pro появились свежие кадры из премьерного сезона сериала «Универ. 13 лет спустя». Кстати, приятным сюрпризом для поклонников станет возвращение Кузи на проект, его играет Виталий Гогунский. Он согласился вернуться в сериал, представ в новом образе. В проекте также можно будет увидеть Арарата Кещяна (он же Майкл), Стаса Ярушина (сына олигарха Мартынова), Анну Хилькевич (Машу), Александра Мартынова (Будейко, муж Маши) и других.

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Каждая серия обещает быть острой, интересной — с юмором все тоже в полном порядке. Свежий фрагмент нового сезона сериала «Универ. 13 лет спустя» вводит в ступор. Мартынов (Стас Ярушин) стоит у могилы Кристины Соколовской, ее играет Настасья Самбурская. Он страдает и винит во всем любимую, спрашивая у нее, почему она так с ним поступила. Оказывается, продюсеры вовсе не собирались «похоронить» персонаж, который отыгрывала Самбурская. Всего навсего Соколовская бросила Мартынова, а тот в горе организовал место на кладбище, где он в прямом смысле оплакивает умершую любовь в своем сердце.

«Мраморную (стеллу) поставил! Если бы все так заморачивались, когда их женщины бросали», - шутит Арарат Кещан в образе Майкла. «Она меня не бросила. Для меня она умерла», - говорит про героиню Самбурской Стас Ярушин, который играет Мартынова.

Ждем премьерных серий сериала «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ!