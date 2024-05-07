Панкратов-Черный о продолжении сериала «По законам военного времени»: «Пришло много писем от фронтовиков»

Александр Панкратов-Черный вот уже который год снимается в сериале «По законам военного времени». В эфире Первого канала показывают продолжение истории. Актер дал понять, что еще два года назад они должны были логически закончить проект. Ведь по сюжету их герои были уже на германской территории. Персонаж Александра Панкратова-Черного Федоренко получил звание лейтенанта и усыновил немецкого мальчика. Актер считал, что дальше снимать сериал не будут, но ошибся. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro актер уточнил, что позже ему позвонил продюсер проекта и сообщил, что зрители хотят знать, что будет с героями дальше.

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«Пришло много писем от фронтовиков, которые хотели бы, чтобы мы показали события во время Великой Отечественной войны в Латвии и Литве». А для меня любые просьбы от фронтовиков – это святое», - говорит Александр Панкратов-Черный.

Также актер рассказал о съемках с Екатериной Климовой, с которой он снимается в сериале «По законам военного времени» уже много лет. Их тандем приносит ему одно только удовольствие. По его словам, на проекте меняются то режиссеры, то актеры. И только они с Екатериной Климовой остаются в сериале. Свою партнершу он считает замечательной актрисой и прекрасным человеком. Климова даже подарила Панкратову-Черному дорогой парфюм, который ему очень понравилось.