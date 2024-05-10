Как снимался культовый сериал «Дальнобойщики», показ которого завершился 20 лет назад

Довольно редко бывает так, что определенная песня ассоциируется больше не с исполнителем, а с фильмом или сериалом, в котором прозвучала. Но с «Тихим огоньком» было именно так. Это говорит об определенном успехе проекта. Не каждый назовет группу «Високосный год», спевшую хит, но каждый помнит, когда и где она стала лейтмотивом. Сериал «Дальнобойщики» вышел на малые экраны в 2001 году и мгновенно влюбил в себя зрителя.
За приключениями напарников-шоферов - серьезного и опытного Иваныча (Владимир Гостюхин) и обаятельного простака Сашка (Владислав Галкин) - нравилось наблюдать и домохозяйкам, и суровым водителям, и всем остальным, настолько народными и правдоподобными получились персонажи. Хотя один из актеров даже и водительских прав не имел на момент съемок! Кто это был и как создавался телехит, вспоминает журнал «Телепрограмма».
Без прав и ошибок
Матерый и известный зрителю еще с советских времен («Берег» 6+, «Восхождение» 18+, «Урга: территория любви» 18+) лауреат Госпремии СССР Владимир Гостюхин обитал в родном Минске, когда ему прислали почитать сценарий сериала про дальнобойщиков: в первой же серии они везли гуманитарную помощь нашим бойцам в Чечню (на дворе был 1999 год). Артисту проект понравился. И, даже ни разу в жизни не садившись за руль, он согласился и вскоре вылетел в Москву на съемки.
Права Гостюхин получил уже по ходу работы. А поскольку должного стажа не имел, чаще всего во время реальных поездок по трассе за рулем сидел напарник его героя, которого играл Владислав Галкин. Как снимали Иваныча за рулем? Кабину «КамАЗа» ставили на платформу, которая и колесила по дорогам. Баранку Владимир Васильевич крутил по-настоящему.
Третьим будешь?
Консультантом на съемках был настоящий испытатель завода КамАЗ. Фото: кадр из фильма
На самом деле в кабине долгое время было не двое, а трое дальнобойщиков. Страховал и консультировал актеров настоящий испытатель завода КамАЗ Райхат Хуснуллин. Это он пригнал на съемочную площадку с завода в Набережных Челнах один из грузовиков и должен был проверить технику и вернуться. Но в итоге остался... на четыре месяца. Дело в том, что 20-тонная фура - машина специфическая, может и «капризничать». А из каскадеров, находившихся на пло-щадке, никто с трейлерами ранее не работал. Поэтому Райхат - или Рома, как его называли, - остался для подстраховки и всегда был в кабине вместе с артистами - сидел в дальнем от камеры углу. Чтобы зрители его не заметили, кабину снимали под специальным ракурсом, а водителя маскировали - он ездил в черной балаклаве, чтобы в прямом смысле «не светить лицом».
«Екарный бабай!»
Владислава Галкина. Главные герои сдружились и вне съемок. Фото: Максим Бурлак/PhotoXPress.ru
Коронное ругательство Гостюхин не привез из родных белорусских чащ, а услышал от режиссера проекта Юрия Кузьменко. Это было идеальное решение, чтобы не материться в кадре и снабдить героя дополнительной речевой характеристикой. А ругаться поводы были. К примеру, один раз Владимира Васильевича забыли в лесу. Актер отлучился по ягоды, а съемочный караван снялся с места дислокации и убыл. Никто и подумать не мог, что Гостюхин по лесу бродит.
- Подумаешь, пошел он земляничку собирать - а его забыли! - вспоминал Владислав Галкин. - Представляю себе его ощущения, когда он вышел из лесу! Так получилось, что единственным человеком, который о нем вспомнил, был его напарник по фильму. Сел в машинку, приехал за Васильичем. Подъезжая, увидел очень недоброе выражение лица Володи. И подумал: хорошо, что я сейчас иду к нему навстречу, а не кто-нибудь из группы - для них это могло закончиться плохо. Характер у него суровый.
До пансионата «Березовая роща» под Тарусой, где Галкин подобрал коллегу, спортивный Владимир Васильевич шел десять километров.
«А не поверить - грех»
Роль в «Дальнобойщиках» - одна из самых народных в карьере. Фото: Максим Бурлак/PhotoXPress.ru
Двадцать серий первого сезона отсняли за шесть месяцев, намотав приличный километраж. И, несмотря на то что фразы из сериала разошлись на цитаты, проект не был таким уж легкомысленным и примитивным, как многие думают. Поскольку сюжет развивался не только и не столько в кабине «КамАЗа», в «Дальнобойщиках» успели сыграть более чем солидные артисты - даже легенды советского кино: Александр Пороховщиков, Михаил Глузский, Борис Химичев, Эммануил Виторган, Раиса Рязанова, Виктор Проскурин, Всеволод Шиловский, Игорь Ясулович. Да и перспективных молодых артистов в дорожной саге было множество - Виктор Сухоруков, Екатерина Климова, Андрей Мерзликин, Тимофей Трибунцев, Сергей Угрюмов, Владимир Сычев, Станислав Дужников, Мария Порошина, Максим Аверин, Полина Кутепова и многие другие.
В одной из серий роль Вероники, невесты Сашка, сыграла настоящая жена актера - Дарья Михайлова. 25 февраля 2010 года Владислав Галкин ушел из жизни. Но фанаты сериала считают, что он отправился в дальний рейс на родном «КамАЗе» - туда, где Новый год два раза в год и посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек его души.
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