Как снимался культовый сериал «Дальнобойщики», показ которого завершился 20 лет назад

Довольно редко бывает так, что определенная песня ассоциируется больше не с исполнителем, а с фильмом или сериалом, в котором прозвучала. Но с «Тихим огоньком» было именно так. Это говорит об определенном успехе проекта. Не каждый назовет группу «Високосный год», спевшую хит, но каждый помнит, когда и где она стала лейтмотивом. Сериал «Дальнобойщики» вышел на малые экраны в 2001 году и мгновенно влюбил в себя зрителя.

За приключениями напарников-шоферов - серьезного и опытного Иваныча (Владимир Гостюхин) и обаятельного простака Сашка (Владислав Галкин) - нравилось наблюдать и домохозяйкам, и суровым водителям, и всем остальным, настолько народными и правдоподобными получились персонажи. Хотя один из актеров даже и водительских прав не имел на момент съемок! Кто это был и как создавался телехит, вспоминает журнал «Телепрограмма».

Без прав и ошибок

Матерый и известный зрителю еще с советских времен («Берег» 6+, «Восхождение» 18+, «Урга: территория любви» 18+) лауреат Госпремии СССР Владимир Гостюхин обитал в родном Минске, когда ему прислали почитать сценарий сериала про дальнобойщиков: в первой же серии они везли гуманитарную помощь нашим бойцам в Чечню (на дворе был 1999 год). Артисту проект понравился. И, даже ни разу в жизни не садившись за руль, он согласился и вскоре вылетел в Москву на съемки.

Права Гостюхин получил уже по ходу работы. А поскольку должного стажа не имел, чаще всего во время реальных поездок по трассе за рулем сидел напарник его героя, которого играл Владислав Галкин. Как снимали Иваныча за рулем? Кабину «КамАЗа» ставили на платформу, которая и колесила по дорогам. Баранку Владимир Васильевич крутил по-настоящему.

Третьим будешь?