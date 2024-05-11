«Домовенок Кузя», «Волшебник Изумрудного города» и другие семейные фильмы, которые скоро выйдут на экраны

Успехи фильмов «Чебурашка» 6+ (6,7 млрд руб. в прокате) и по «По щучьему велению» 6+ (2,5 млрд руб.) только распалили аппетит продюсеров - теперь семейное кино и сказки стали чуть ли не основными жанрами, на которые теперь делают упор режиссеры. Журнал «Телепрограмма» уже посвящал как минимум два материала предстоящим картинам такого формата. Только этого мало. Их будут тьмы и тьмы. Поэтому продолжаем знакомить читателя с новинками.
«Домовенок Кузя»
Фото: Кинокомпания братьев Андреасян
Не спрятался от братьев Гевонда и Сарика Андреасянов и домовенок Кузя - чумазый герой одноименного цикла кукольных мультфильмов 1986 года 6+ по мотивам сказок Татьяны Александровой, озвучивал которые в том числе Георгий Вицин. В полнометражной экранизации никаких кукол не будет. Как и Чебурашку, Кузю и его друга Нафаню отрисуют при помощи компьютерной графики. По сюжету картины Кузя вдруг оказывается в московской квартире, где встречает юную Наташу (София Петрова). Маленький лохматый домовенок и девочка быстро становятся друзьями и решают вместе, при поддержке местного ворчливого домового Нафани, найти волшебный сундучок, исполняющий желания. Это единственный способ окончательно победить колдунью Бабу- ягу (Алика Смехова), которая проникает в мир людей, чтобы добраться до Кузи.
Первая часть «Домовенка Кузи» выйдет на большие экраны 19 декабря текущего года. Да, первая, потому что Сарик задумал и вторую. На международном форуме «Российский кинобизнес 2024» продюсер объявил, что сиквел семейной комедии уже в разработке. Съемки планируются осенью текущего года - за месяц до премьеры первой части. Режиссер тот же - Виктор Лакисов. Работа над сценарием в настоящий момент все еще ведется
«Волшебник Изумрудного города»
Фото: кадр из фильма
Сказочную притчу Александра Волкова про путешествие Элли и компании в Изумрудный город - адаптацию американской сказки «Удивительный Волшебник из Страны Оз» - тоже решили перенести на экран. И этот проект снимает Игорь Волошин (как и «Буратино»). Судя по первому тизеру, зрителей ждет очередное погружение в мир трюков Голливуда по мотивам сказки. Завязка очень напоминает начало блокбастера «Интерстеллар» 18+ Кристофера Нолана - счастливая семья вместе, но плохая погода обрывает путешествие, в голом поле случается стихийное бедствие: ураган уносит трейлер (традиционное наше транспортное средство!) с девочкой Элли (Екатерина Червова) далеко от семьи (папа - Егор Корешков, мама - Софья Лебедева).
Но это наверняка просто совпадение идей, витающих в облаках между Лос-Анджелесом и Москвой. Ветер приносит девочку в царство синих гномов - похожих на вселенную «Смурфиков» 0+ или «Хоббитов» 6+. Трусливый Лев (Артур Ваха) и Бастинда (Светлана Ходченкова) визуально напоминают «Хроники Нарнии» 12+. Держится за аутентичность пока что Железный дровосек, которого сыграл Юрий Колокольников.
«Сказка о царе Салтане»
Фото: Кинокомпания братьев Андреасян
Трудно поверить, но и эту сказку снимет вездесущий Сарик Андреасян - бесконечно плодовитый режиссер и продюсер, не обходящий ни одну резонансную тему или сюжет. Он уже успел оприходовать историю «чуда в кукурузном поле» (Аварийная посадка A321 под Жуковским), советского душегуба Чикатило, ангарскго маньяка, Евгения Онегина и даже Романа Костомарова. На очереди - князь Гвидон. Видимо, вдохновившись сказкой Пушкина еще в детстве, Андреасян решил воздать нашему всему дань уважения в виде экранизации.
- Мы приступили к разработке и подготовке к реализации великой сказки А. С. Пушкина, - сообщил режиссер. - Самая известная сказка великого писателя и, на мой взгляд, одна из самых глубоких. Увидимся в кинотеатрах аж в 2026 году.
Сарик Андреасян снимает сказки и про Кузю, и про царя Салтана. Фото: Александр Авилов/Агенство «Москва»
Кого Сарик утвердит на главные роли, пока не сообщается, но, если мы увидим в образе князя Гвидона или даже царя Салтана Дмитрия Нагиева - удивляться не стоит, это один из любимых артистов режиссера. По версии продюсера Николая Картозии, Андреасян платит Нагиеву по несколько миллионов рублей за один (!) съемочный день.
«Буратино»
Фото: Кинокомпания «Водород»
Скажите, как его зовут? Фе-дор Бон-дар-чук! Примерно так, наверно, встречали продюсера на съемочной площадке, ведь он решил взяться за экранизацию сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» и не побоялся сравнений с картиной «Приключения Буратино» 1975 года 0+. Мало того что компания «Водород» Бондарчука снимет фильм про ожившее полено, так еще и сам Федор сыграет в нем Карабаса-Барабаса. А еще Александр Яценко - папу Карло, Саша Петров - кота Базилио, Виктория Исакова - лису Алису.
Несмотря на то что некоторые уже успели выразить скепсис по поводу идеи еще одной экранизации (сыгравшая лису Алису Елена Санаева назвала проект «смешными потугами»), музыку к фильму напишет Алексей Рыбников - автор саундтрека к той самой советской киносказке. Ну а Буратино, собственно, сыграет... девочка. Вита Корниенко в нарисованной компьютерной графикой маске.
«Чебурашка-2» и «Чебурашка-3»
Фото: кадр из фильма
Этого стоило ожидать. И этого не могло не случиться. Собрав огромную кассу, создатели «Чебурашки» сначала продали права на показ сказки во множество стран, а затем приступили к разработке продолжения. Уже летом начнутся съемки второй части проекта, как проговорился Сергей Гармаш - исполнитель роли Гены.
- Съемки фильма «Чебурашка-2» сейчас находятся на подготовительном этапе, - объяснил актер. - В начале июня запустятся съемки «Чебурашка-2» и «Чебурашка-3», подряд сразу будут сниматься два больших полных метра.
Режиссером и второй, и третьей частей фильма остался Дмитрий Дьяченко, работавший над первой. Все главные герои также сохранили свои места, подтвердил продюсер картины Денис Жалинский.