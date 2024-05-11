«Домовенок Кузя», «Волшебник Изумрудного города» и другие семейные фильмы, которые скоро выйдут на экраны

Не спрятался от братьев Гевонда и Сарика Андреасянов и домовенок Кузя - чумазый герой одноименного цикла кукольных мультфильмов 1986 года 6+ по мотивам сказок Татьяны Александровой, озвучивал которые в том числе Георгий Вицин. В полнометражной экранизации никаких кукол не будет. Как и Чебурашку, Кузю и его друга Нафаню отрисуют при помощи компьютерной графики. По сюжету картины Кузя вдруг оказывается в московской квартире, где встречает юную Наташу (София Петрова). Маленький лохматый домовенок и девочка быстро становятся друзьями и решают вместе, при поддержке местного ворчливого домового Нафани, найти волшебный сундучок, исполняющий желания. Это единственный способ окончательно победить колдунью Бабу- ягу (Алика Смехова), которая проникает в мир людей, чтобы добраться до Кузи.

Первая часть «Домовенка Кузи» выйдет на большие экраны 19 декабря текущего года. Да, первая, потому что Сарик задумал и вторую. На международном форуме «Российский кинобизнес 2024» продюсер объявил, что сиквел семейной комедии уже в разработке. Съемки планируются осенью текущего года - за месяц до премьеры первой части. Режиссер тот же - Виктор Лакисов. Работа над сценарием в настоящий момент все еще ведется

«Волшебник Изумрудного города»