Пять нестыдных, хоть и не самых популярных российских проектов про Великую Отечественную

Все мы любим Александра Михайлова за «Любовь и голуби» 12+, но вообще-то он весьма серьезный драматический артист. В сериале «Сто дней свободы» актер доказывает это сполна, исполняя роль отсидевшего 10 лет за контрреволюционную пропаганду Петра Авдеича, который возвращается в родную деревню буквально перед началом Великой Отечественной. Пожилой и принципиальный советский человек,

лишившийся всего, пытается выжить под гнетом оккупации и найти почти невозможный компромисс с совестью, выбирая между такой дорогой для него свободой и предательским коллаборационизмом. Потерять жизнь, за которую грыз тюремные корки десять лет, или остаться человеком? Выбор, за которым интересно и тревожно наблюдать.

«Спутники» 12+