Пять нестыдных, хоть и не самых популярных российских проектов про Великую Отечественную

Обычно именно в эту дату телеканалы начинают бомбардировать аудиторию проектами, посвященными Великой Отечественной. Но помнить и быть благодарным нашим предкам можно не только в День Победы. Журнал «Телепрограмма» представляет подборку нестыдных современных российских сериалов и одного фильма про войну, пересмотреть которые можно в любой день календаря.
«Молодая гвардия» 12+
Фото: кадр из фильма
Сериал, вышедший в 2015 году на Первом канале, теперь смотрится совсем иначе. Все потому, что множество молодых артистов, сыгравших в нем, уже успели стать настоящими звездами. И знаем мы их совсем не по этому проекту, посвященному героической деятельности юных подпольщиков в оккупированном фашистами Краснодоне. Там и Ирина Горбачева («Чики» 18+) в образе воинственной Ульяны Громовой, и Юра Борисов («Бык» 18+, «Кентавр» 18+) в роли основателя штаба сопротивленцев Сергея Тюленина, и Вячеслав Чепурченко («Жуки» 16+), сыгравший лидера сопротивления Олега Кошевого, и даже Александр «Майор Гром» Горбатов («Угрюм-река» 18+) в эпизодической роли Васько, местного жителя. Прекрасный ансамбль и пронзительная история - что еще надо для приятного просмотра?
«Сто дней свободы» 16+
Фото: кадр из фильма
Все мы любим Александра Михайлова за «Любовь и голуби» 12+, но вообще-то он весьма серьезный драматический артист. В сериале «Сто дней свободы» актер доказывает это сполна, исполняя роль отсидевшего 10 лет за контрреволюционную пропаганду Петра Авдеича, который возвращается в родную деревню буквально перед началом Великой Отечественной. Пожилой и принципиальный советский человек,
лишившийся всего, пытается выжить под гнетом оккупации и найти почти невозможный компромисс с совестью, выбирая между такой дорогой для него свободой и предательским коллаборационизмом. Потерять жизнь, за которую грыз тюремные корки десять лет, или остаться человеком? Выбор, за которым интересно и тревожно наблюдать.
«Спутники» 12+
Фото: кадр из фильма
Бенефис Сергея Угрюмова - звезды «Ликвидации» 18+. В образе комиссара Данилова он набирает медсостав для санитарного поезда. Так раскрываются истории советских людей - и оставившего семью в блокадном Ленинграде врача Белова (Александр Сирин, тоже «Ликвидация»), и старой девы Разумовской (Оксана Базилевич), и добродушного монтера Низвецкого (Яков Шамшин), и сурового машиниста Кравцова (Артур Ваха), и красивой медсестры Огородниковой (Дарья Мельникова). В неожиданном образе медицинской обольстительницы предстает Нелли Уварова («Не родись красивой» 12+). Едет по израненной стране этот поезд и тащит на себе лекарей - спутников для планеты СССР.
«Отчий берег» 18+
Фото: кадр из фильма
Еще один военный выход Юры Борисова. На этот раз - с пышной шевелюрой (что большая редкость)! Актер сыграл Степана, младшего из сыновей в семье Морозовых, которых война застала на глухом Урале. Зрители наблюдают целые 30 лет (от 20-х и до 50-х) из жизни одной семьи: ссоры, любовь, интриги, подвиги и, конечно, война, пытки, ГУЛАГ. Живописное великолепие поселка Кусье-Александровский (Пермский край) и пронизанная болью судьба каждого из Морозовых создают ткань повествования, бросать которое не хочется. Словно мечущийся Мелехов из «Тихого Дона» 12+, Степан познает границы человеческого падения и саморазрушения - доходит то до края бездны, то поднимается до нечеловеческих христианских высот. Временное помешательство Борисов отыгрывает так, словно знаком с этим состоянием не понаслышке.
«Крик тишины» 6+
Фото: кадр из фильма
Отмеченная многими кинофестивалями, но так и не ставшая суперпопулярной драма по повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония». Прекрасный Артем Быстров в образе выросшего в Ленинграде молодого человека, проживающего и блокаду, и битвы на фронте, и ранение, и уход жены, и гибель ребенка. Словом, буквально все, что только можно себе представить при расшифровке смысла слова «ад». Сложно представить более опасную для провала роль, но Быстров довольно достойно выкарабкался. А еще это последняя кинороль Владимира Меньшова, который точно и убедительно сыграл управхоза, - что тоже безусловный аргумент в пользу выбора фильма.