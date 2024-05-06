Екатерина Волкова — о съемках в продолжении сериала «Воронины»: «Сама мысль изначально казалась слегка провалом»

Актриса Екатерина Волкова поделилась своими впечатлениями от съемок в спин-оффе популярного сериала «Воронины» «Костя — Вера». Она призналась, что изначально идея продолжения казалась ей рискованной и даже немного провальной. Однако, после того как она ознакомилась с общей концепцией и сценариями, она решила принять участие в проекте.

Волкова подчеркнула, что возвращение к той же истории спустя несколько лет всегда связано с определенным риском. Тем не менее, она верит, что продолжение оправдает ожидания зрителей. Рассказывая о проекте, Екатерина Волкова вспомнила ныне покойного Бориса Клюева, который исполнял роль главы семейства в сериале «Воронины».

«Трудно представить этот проект без Бориса Владимировича, — призналась Екатерина Волкова. — Да и в целом, возвращаться в ту же историю через несколько лет — всегда риск. Сама мысль изначально казалась слегка провалом».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».