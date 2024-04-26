Анастасия Сиваева появилась в сериале «Папины дочки. Новые»

Анастасия Сиваева, известная многим по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», вновь присоединилась к актерскому составу ситкома. Актриса поделилась своими впечатлениями от возвращения на съемочную площадку сериала «Папины дочки. Новые».

«Даша — тот самый друг, с которым можно не видеться много лет, но при встрече ощущение, будто не расставались...» - поделилась Анастасия Сиваева.

Анастасия Сиваева призналась, что новость о продолжении сериала стала для нее неожиданностью, однако она рада возможности снова работать над полюбившимся проектом. Зрители также с энтузиазмом восприняли новость о продолжении сериала, ведь история обросла новыми героями и подробностями, за которыми интересно наблюдать.

Сейчас создатели сериала снимают уже третий его сезон. Главная его интрига - вернется ли Даша к Венику.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».