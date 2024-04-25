Премьера фильма «Огниво» в кинотеатрах состоится 24 октября

Премьера фильма «Огниво», снятого по сказке знаменитого датского писателя Ганса Христина Андерсена намечена на 24 октября этого года. Создатели картины уверены - она понравится и маленьким, и взрослым.

«В этом фильме удивительно переплетаются магия, драма и юмор, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра», - отметил Сергей Сельянов, продюсер, руководитель кинокомпании СТВ.

В фильме рассказывается о веселом и находчивом парне Ване, который оказывается в волшебном королевстве. Ваня обладает талантом легко выпутываться из любых ситуаций, поэтому ему несложно обмануть кого угодно. Во время своих приключений он находит старое огниво, откуда внезапно появляется прекрасная царевна Даша и просит о помощи.

В картине снялись Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов и Сергей Марин. А актриса Ирина Горбачева сыграла две роли - волшебных птиц Гамаюн и Алконост, которые встречают героев в небесном саду.

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