Красавчик Серкан и новое название: каким у турков будет фильм «Холоп»

Две части российского фильма «Холоп» собрали более 6,8 млрд рублей в прокате, поэтому неудивительно, что права на адаптацию этого кино купили в Турции. Уж там точно знают толк в съемках - наш зритель тепло относится к сериалам «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» и не только. Но кто сыграет главные роли? И чем их «Холоп» будет отличаться от русского? «Телепрограмма» собрала все, что известно о предстоящем проекте.
Во-первых, название. Оно весьма прозаичное: «Холоп в Турции» (почти как «Постучись в мою дверь в Москве»). Лучшее, как говорится, враг хорошего. Во-вторых, сюжет. Он, как и положено легальной версии, сильно отличаться не может. И все же без местного турецкого колорита никуда: действие развернется в Османской империи XVI века, не обойдется без пиратов и батальных сцен на море.
- Турецкая версия фильма сохранит концепцию о перевоспитании мажора, - сообщают прокатчики. - Сюжет развернется вокруг главного героя по имени Мете, избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века. Для этого будут использовать знаковые локации «Великолепного века». В-третьих, конечно, главные персонажи. Кто возьмет на себя смелость выступить в роли наглого мажора, которого стегают на конюшне? Далеко ходить продюсеры не стали - и утвердили на главную роль Мете звезду саги «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина, хорошо известного по роли Серкана Болата.
Турецкого героя в исполнении Керема Бюрсина отправят в Османскую империю XVI века. Фото: кадр из фильма
Обаятельный и не такой простой, как кажется на первый взгляд, - то что нужно. Сыграет в фильме еще одна звезда сериала «Постучись в мою дверь» - белокурая Мелиса Денгель (Джерен Башар).
Звезда «Неверного» и «Постучись в мою дверь» Мелиса Денгель сыграет в турецком «Холопе». Фото: кадр из фильма
И это еще один русский след в адаптации: актриса отлично знает русский язык, ведь ее мама Наталья Орлова родилась в СССР, а теперь живет в Крыму.
Съемки под руководством режиссера Онура Унлю начнутся летом. Производством фильма занимается турецкая студия Kunay Film совместно с российской Yellow, Black and White.
- Появление новых адаптаций нашего фильма - высокая оценка со стороны зарубежных коллег, - считает Клим Шипенко, режиссер первой части картины. - Я рад, что «Холоп» будет путешествовать по миру.
Ранее стало известно, что права на адаптацию «Холопа» купили несколько стран: Франция, Индия, Мексика, Польша, Испания, Япония и Южная Корея. А в 2023 году появилась монгольская версия картины.