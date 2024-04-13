Красавчик Серкан и новое название: каким у турков будет фильм «Холоп»

Две части российского фильма «Холоп» собрали более 6,8 млрд рублей в прокате, поэтому неудивительно, что права на адаптацию этого кино купили в Турции. Уж там точно знают толк в съемках - наш зритель тепло относится к сериалам «Великолепный век», «Постучись в мою дверь» и не только. Но кто сыграет главные роли? И чем их «Холоп» будет отличаться от русского? «Телепрограмма» собрала все, что известно о предстоящем проекте.

Во-первых, название. Оно весьма прозаичное: «Холоп в Турции» (почти как «Постучись в мою дверь в Москве»). Лучшее, как говорится, враг хорошего. Во-вторых, сюжет. Он, как и положено легальной версии, сильно отличаться не может. И все же без местного турецкого колорита никуда: действие развернется в Османской империи XVI века, не обойдется без пиратов и батальных сцен на море.