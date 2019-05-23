Дом-2

Дарья Пынзарь сняла швы на лице и показала результат пластической операции

Несколько недель назад звезда «Дома-2» убрала второй подбородок, сделав подтяжку лица.

Дарья Пынзарь сняла швы на лице и показала результат пластической операции
Дарья Пынзарь. фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Дарья Пынзарь является мамой двоих детей и успешно занимается собственным бизнесом. Вместе с мужем Сергеем Пынзарем девушка переехала жить в Турцию в прошлом году, но они все равно довольно часто приезжают в Россию по делам. В конце апреля в одной из столичных клиник звезда «Дома-2» сделала пластическую операцию. Она решилась лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от второго подбородка.

Последние три недели Дарья ходила с повязкой на лице. Самой девушке это дискомфорта не доставляло, однако на нее постоянно засматривались прохожие. Проведя время с детьми на море, она сорвалась и вновь приехала в Москву на осмотр к врачу. При этом звезда пропустила день рождения сына Давида, которому исполнилось три года. Осмотр Пынзарь был необходим — врач снял швы.

А на днях бизнесвумен похвасталась результатом пластики. На видео она продемонстрировала лицо без повязки. «У меня всегда был комплекс, а теперь его нет, вы не представляете как это круто! Сбылась моя мечта и это ведь ещё прошёл только месяц! Дальше будет ещё лучше!», — написала она, заверив, что не использовала фильтры.

Не все поклонники одобрили поступок Пынзарь. Многие сразу осудили ее за то, что она рискует своим здоровьем из-за придуманных комплексов. Увидев результат, некоторые посчитали, что девушка выглядит не совсем идеально. «Теперь щеки стали на фоне подбородка огромными», — написала одна из подписчиц. «Это отек, прошло мало времени, операция сложная», — пояснила Дарья. Сама она осталась довольна работой хирурга. Напомним, много лет назад Пынзарь сделала также пластику груди, о чем не жалеет.

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Дарья Пынзарь сняла швы на лице и показала результат пластической операции
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