Участница «Дома-2» призналась, что одержима духами

Клавдия Безверхова отметила, что вместе с семьей она пыталась обращаться за помощью к компетентным специалистам, но ситуация не изменилась.

Участница «Дома-2» Клавдия Безверхова призналась, что чувствует на себе влияние потусторонних сил. Об этом девушка рассказала редакторам телешоу. Она вспомнила, что странные симптомы начали проявляться у нее еще в детстве, когда ей было три года. С тех пор девушка постоянно чувствует, что с ней происходит что-то странное, но говорить об этом боится – мол, «ему это не понравится».

Безверхова отмечает, что это странное нечто препятствует свободным действиям девушки – если она делает что-то не так, сверхъестественное начинает наказывать ее болевыми ощущениями. Клава призналась, что обращалась к религии, чтобы излечиться от недуга, но ей это не помогло.

«Чтобы ужиться с ним, я выполняю все, что он мне говорит. Иногда это плохие вещи… У него есть имя, он сам себя назвал, но я не могу вам рассказать», — подытожила девушка.

Молодой человек Клавы – Никита в историю с духом не верит. Он считает, что подобным образом его возлюбленная с телепроекта оправдывает свое неоднозначное поведение. Не верят Безверховой и зрители – они усмотрели в рассказанном плагиат сценария из «Твин Пикс».