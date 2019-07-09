Звезда «Дома-2» Катя Колесниченко родила сына

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колесниченко впервые стала мамой. Звезда телестройки рассказала в Instagram, что несколько часов назад в одном из роддомов столицы у нее родился сын. 31-летняя мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

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Колесниченко уже поделилась с поклонниками проекта первым снимком с малышом. На фото, сделанном в больничной палате, она держит кроху на руках, однако его лицо закрыто стикером. Катя поблагодарила акушеров, которые приняли у нее роды.

«Сегодня, 9 Июля 2019 года в 7:00, я родила сыночка», – подписала снимок девушка.

Врачи тщательно наблюдали за состоянием Колесниченко последние дни беременности. Дело в том, что 31-летняя будущая мама набрала за время ожидания малыша рекордный вес. Катя признавалась, что поправилась на целых 27 килограммов. В итоге ее заранее положили в клинику, где при помощи специальных капельниц снимали угрожающие здоровью отеки.

Напомним, у другой звезды «Дома-2» недавно обнаружилась совершенно противоположная проблема. Участница телестройки Виктория Комиссарова сообщила, что из-за испытанного на проекте стресса не могла ничего есть и похудела до 39 килограммов за три месяца. Вероятно, на девушку повлияло расставание с мужчиной, за которого она собиралась замуж, и потеря ребенка, писал портал teleprogramma.pro.