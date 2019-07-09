Дом-2

Звезда «Дома-2» Катя Колесниченко родила сына

Экс-участница телестройки набрала к родам рекордный вес.

Звезда «Дома-2» Катя Колесниченко родила сына
Катя Колесниченко стала мамой. Фото: Instagram@kolisnichenko_official

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колесниченко впервые стала мамой. Звезда телестройки рассказала в Instagram, что несколько часов назад в одном из роддомов столицы у нее родился сын. 31-летняя мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Колесниченко уже поделилась с поклонниками проекта первым снимком с малышом. На фото, сделанном в больничной палате, она держит кроху на руках, однако его лицо закрыто стикером. Катя поблагодарила акушеров, которые приняли у нее роды.

«Сегодня, 9 Июля 2019 года в 7:00, я родила сыночка», – подписала снимок девушка.

Врачи тщательно наблюдали за состоянием Колесниченко последние дни беременности. Дело в том, что 31-летняя будущая мама набрала за время ожидания малыша рекордный вес. Катя признавалась, что поправилась на целых 27 килограммов. В итоге ее заранее положили в клинику, где при помощи специальных капельниц снимали угрожающие здоровью отеки.

Напомним, у другой звезды «Дома-2» недавно обнаружилась совершенно противоположная проблема. Участница телестройки Виктория Комиссарова сообщила, что из-за испытанного на проекте стресса не могла ничего есть и похудела до 39 килограммов за три месяца. Вероятно, на девушку повлияло расставание с мужчиной, за которого она собиралась замуж, и потеря ребенка, писал портал teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»беременность и родыПрограмма "Дом-2": последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда «Дома-2» Катя Колесниченко родила сына
Интересно?
Поделись с друзьями: