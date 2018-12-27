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Журнал Forbes назвал самых нерентабельных голливудских актеров

Журнал Forbes назвал самых нерентабельных голливудских актеров Фото: Wikimedia.org/David Torcivia
Меньше всего прибыли за каждый доллар своего гонорара создателям фильмов принес Мэттью Макконахи.

Журнал Forbes продолжает подводить итоги 2018 года. На сей раз издание оценило заработки голливудских актеров за прошедший год, а также кассовые сборы последних трех фильмов, в которых они снимались, чтобы составить список рентабельности звездных артистов.

Самым «невыгодным» для вложения продюсерских средств оказался Мэттью Макконахи. За прошедший год фильмы с участием талантливого актера, снявшегося в свое время в картинах «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар» и «Волк с Уолл-стрит», почти не принесли прибыли, окупив в кинотеатрах только его гонорары плюс десять центов сверх этой суммы за каждый заработанный им доллар.

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Следом за Макконахи в рейтинге наиболее переоцененных артистов идет Кристиан Бэйл, известный зрителям по ролям Джона Коннора в блокбастере «Терминатор: Да придет спаситель» и Бэтмена в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды». За год на каждый доллар его заработка пришлось полтора доллара прибыли. А «почетное» третье место рейтинга Forbes занял не кто иной, как Мэтт Дэймон, принесший создателям фильмов с его участием по 3,7 доллара за каждый, выплаченный ему.

Риз Уизерспун – 46-летняя знаменитость, удостоенная в 2006 году премий «Оскар» и «Золотой глобус», принесла продюсерам лишь по пять долларов за каждый доллар ее заработка. Не слишком рентабельной оказалась и Дженнифер Лоуренс. Звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», неоднократно номинированная на престижные кинопремии за лучшие женские роли, за каждый доллар гонорара смогла собрать в прокате семь долларов.

Попали в список издания и такие звезды киноиндустрии, как Шарлиз Терон, Бен Аффлек и Том Хэнкс. А вот самым кассовым актером оказался Джереми Реннер, снявшийся в «Мстителях». Он заработал 82,7 доллара за каждый доллар гонорара, сообщает Forbes.

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Журнал Forbes назвал самых нерентабельных голливудских актеров
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