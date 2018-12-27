Журнал Forbes назвал самых нерентабельных голливудских актеров
Журнал Forbes продолжает подводить итоги 2018 года. На сей раз издание оценило заработки голливудских актеров за прошедший год, а также кассовые сборы последних трех фильмов, в которых они снимались, чтобы составить список рентабельности звездных артистов.
Самым «невыгодным» для вложения продюсерских средств оказался Мэттью Макконахи. За прошедший год фильмы с участием талантливого актера, снявшегося в свое время в картинах «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар» и «Волк с Уолл-стрит», почти не принесли прибыли, окупив в кинотеатрах только его гонорары плюс десять центов сверх этой суммы за каждый заработанный им доллар.
Риз Уизерспун – 46-летняя знаменитость, удостоенная в 2006 году премий «Оскар» и «Золотой глобус», принесла продюсерам лишь по пять долларов за каждый доллар ее заработка. Не слишком рентабельной оказалась и Дженнифер Лоуренс. Звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», неоднократно номинированная на престижные кинопремии за лучшие женские роли, за каждый доллар гонорара смогла собрать в прокате семь долларов.
Попали в список издания и такие звезды киноиндустрии, как Шарлиз Терон, Бен Аффлек и Том Хэнкс. А вот самым кассовым актером оказался Джереми Реннер, снявшийся в «Мстителях». Он заработал 82,7 доллара за каждый доллар гонорара, сообщает Forbes.