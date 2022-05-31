Доктору Лизе откроют памятник

Память о Елизавете Глинке будет увековечена в День защиты детей, 1 июня, в Сочи.

Открытие памятника Елизавете Глинке — доктору-реаниматологу, которую все запомнили под именем Доктор Лиза, — состоится в Сочи. Выбор дня — 1 июня — не случаен. Доктор Лиза, как известно, активно участвовала в деятельности хосписов и благотворительных фондов.

Она одной из первых откликнулась на беду жителей Донбасса в 2014 году, когда начались военные действия в регионе: в самый разгар страшных боев Доктор Лиза вывезла из-под обстрелов 500 детей и доставила их в Россию. Елизавета Глинка, не жалея себя, спасала тяжелораненых жителей ДНР и ЛНР.

25 декабря 2016 года она направлялась в Сирию с такой же благородной целью — помогать людям. Вместе с Елизаветой Глинкой на борту самолета находились 92 человека. На вылете из Сочи лайнер потерпел крушение. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.

Памятник Доктору Лизе и детям Донбасса — инициатива фонда «Справедливая помощь», которую поддержали жители Сочи и глава города Алексей Копайгородский. После торжественного открытия памятника 1 июня в Сочи состоится закрытая премьера фильма о Елизавете Глинке — «Я всегда на стороне слабого». Об этом сообщает издание РИА «ФАН».

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