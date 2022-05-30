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Совершено покушение на «Мону Лизу»

Неизвестный вандал «угостил» знаменитую итальянку тортом.

Совершено покушение на «Мону Лизу»
«Джоконда». Фото: Global Look Press

Один из посетителей Лувра едва не уничтожил легендарную «Мону Лизу». Неизвестный мужчина испачкал полотно тортом, после чего усыпал «Джоконду» лепестками роз. Чтобы сбить полицию со следа, злоумышленник переоделся женщиной, надел парик и передвигался на инвалидной коляске. Он швырнул торт в картину, а потом разбросал лепестки. Творение Леонардо да Винчи не пострадало: оно уже давно закрыто специальным пуленепробиваемым стеклом.

«Протрут тряпочкой, и опять она будет собирать толпы людей», — передает Telegram-канал «Звездная пыль».

Служба безопасности немедленно задержала вандала. Его личность устанавливается. Сразу после задержания этот человек пытался что-то объяснить, но пока его мотивы не разглашаются, сообщают телеканал «360».

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ДжокондаЛуврМона Лиза