Анатолий Вассерман объяснил, почему США снимут санкции с Турции

Как считает Анатолий Вассерман, Америка вскоре пойдет навстречу туркам, ведь Эрдоган – непревзойденный мастер искусства торговаться:

«Он в свое время выторговал из ЕС дотации за то, что он ограничивает доступ туда беженцев Арабской весны. Что касается ограничений, наложенных на него американцами, то они были наложены за то, что Турция купила наши зенитные ракеты, вместо безнадежно устаревших американских ракет.

За это американцы исключили Турцию из участия в программе строительства истребителей F-35 на чем Турция выиграла в репутации, поскольку F-35 тот еще летающий гроб, но потеряла в деньгах, так как F-35 стоит сейчас дороже, чем предполагалось в начале его проектирования.

Сейчас Турция требует возвращения в ту программу и чтобы Швеция и Финляндия отказались поддерживать курдов. Думаю, что Эрдоган всего этого добьется, так как для американцев сейчас важно втянуть Швецию и Финляндию в НАТО.

Шведы же будут вынуждены сократить свою собственную военную промышленность, тогда как сейчас она успешно конкурирует с американской. США удовлетворят требования Турции и взамен на это получат экономическую выгоду в части военной промышленности», — сообщает издание Аrgumenti.ru.