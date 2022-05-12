Любители старого винила открыли секрет — стоит ли выбрасывать аналоговые носители

Многие считают чудаками тех, кто предпочитает слушать виниловые диски. Ведь сегодня доступно абсолютно все, любая музыка, любые записи, причем бесплатно — стоит только нажать кнопку! «Аргументы недели» узнали у этих «чудаков», за что они любят винил и какое будущее пророчат пластинкам.
Вероника, Санкт-Петербург.
«Вся фишка коллекционирования альбомов на любом физическом носителе — само ощущение того, что ты можешь не просто разглядывать обложку альбома в интернете или слушать музыку с онлайн-сервисов, а то, что ты буквально можешь подержать в руках музыку. Будущее винила предсказуемо. Пластинки вновь набирают популярность, но у нас это происходит намного медленнее, чем на Западе, где, как мне кажется, каждый третий хоть раз в жизни покупал пластинку себе или в подарок. Но все же какие-то сдвиги у нас есть. Современные музыканты выпускают альбомы на виниле, а их аудитория с радостью это покупает».
Сергей, Москва.
«В виниле мне нравится аналоговый звук. Можно, конечно, гонять музыку на катушках, но это слишком уж дорого. Кассеты вот не выдержат столько, а пластинку хоть сто лет гоняй. Винил никуда не денется. По крайней мере, в ближайшие лет тридцать, пока не исчезнет последний понимающий человек. Все равно пока не придумали лучшего формата».
Маргарита, Санкт-Петербург.
«Будущее винила? Я вижу рост интереса к винилу, и думаю, он будет жить и будет возрождаться. Я замечаю, что чем мы больше уходим в цифровизацию, тем больше мы начинаем ценить какие-то физические вещи. Фишка носителя в том, что он не уйдет со стримингов, он твой, если не пожар, наводнение или ограбление… Судя по тенденциям, популярность винила будет расти, современные исполнители делают релизы на виниле».
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