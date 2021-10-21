Сергей Собянин ввел в Москве локдаун на время нерабочих дней

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября ввел локдаун на нерабочую неделю. На это время в столице закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости. Также не будут работать кафе и рестораны; предприятия, оказывающие бытовые услуги гражданам, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи; закрываются кинотеатры, музеи, концертные залы, цирки; театры и музеи можно посещать по QR-кодам.

Добавим, что с 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации будет введен еще ряд ограничений.

Так жители столицы смогут попасть на концерты, развлекательные, спортивные, просветительские и культурные мероприятия с одновременным присутствием 500 человек при условии соблюдения организациями требований использованию QR-кодов. Различным сервисам, оказывающим услуги граждан, рекомендуется самостоятельно принять решение об использовании QR-кодов.

Напомним, что в России каждый день в последнее время бьются рекорды по коронавирусу. Так количество смертей перевалило за тысячу человек, сообщает rbc.ru.

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