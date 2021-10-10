Торт с пинетками из мастики, воздушные шары, накрытый стол: жена Халита Эргенча устроила роскошный банкет в честь будущей дочки

Бергюзар Корель не поскупилась на угощении. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» закатила вечеринку для самых близких.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель ждут появления на свет третьего ребенка. У пары есть сыновья: Али и Хан. Теперь актриса из турецкого сериала «1001 ночь» готовится подарить мужу долгожданную дочку. В своем микроблоге Бергюзар Корель поделилась свежим фотоотчетом, показав, какой праздник она устроила в честь будущей малышки. Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Фотозону украшал стол со сладостями. Тут были и сладкие печенья в глазури, капкейки на любой вкус с ягодным вкусом и конечно же, большой торт со съедобными цветами и пинетками из мастики.

Сама Бергюзар светилась от счастья, принимая поздравления близких друзей. Актриса с нетерпением ждет момента, когда сможет налюбоваться своей малюткой-дочкой.

Не обошлось и без пышного застолья. На закусках жена Халита Эргенча не экономила. Большой стол застелили белой скатертью, а в качестве декора использовали подсвечники с хрустальными ножками, белые и розовые розы. Да и в целом в банкетном зале было много зелени, воздушных шариков.

«Это дни смеха, добрых молитв, пожеланий, разговоров! За длинным столом со вкусной едой собрались мои самые любимые друзья и близкие! Спасибо большое за то, что разделили со мной это волнение! Это такой праздник… мы так мечтали об этом дне! Как красиво вокруг, и воздушных шариков не так много! Все-все тут в розовом. Наша последняя детская вечеринка перед появлением малышки! Дорогие гости, ешьте, пейте и веселитесь», — писала Бергюзар, делясь своими впечатлениями от праздника в честь будущей малышки.

Сама Бергюзар Корель примерила для такого случая эффектное белоснежное платье миди, подчеркнув свой заметно округлившийся животик. Силуэтный наряд из сжатой ткани в области бедер дополнили изящные украшения — золотые серьги. Актриса заметно прибавила в весе во время беременности. Кроме того, жена Халита Эргенча сделала модную укладку, отдав предпочтение утонченному каре.

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