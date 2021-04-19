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Супер семья: Антон Беляев и его жена стали обладателями престижной премии

В Москве состоялось награждение талантливых детей и успешных взрослых.

Супер семья: Антон Беляев и его жена стали обладателями престижной премии
Антон и Юлия Беляевы стали победителями в номинации «Супер семья года». Фото: предоставлено организаторами

17 апреля в столичном ресторане «Бэкстейдж» состоялся яркий праздник — вручение премии «Суперсемья-2021». Она объединяет V ежегодную премию «Супермамы года» и III ежегодную премию «Супермама дети года».

Цель премии — отдать дань уважения талантливым людям, успешным в своей работе и при этом являющимися прекрасными родителями, занимающимися развитием наследников. А также отметить талантливых детей.

Во время мероприятия награды получили те, кому удается прекрасно сочетать карьеру и саморазвитие с родительскими обязанностями. А также награды получили талантливые дети.

Победитель в номинации «Супер обаяние года» МэриЭнн Пульвер
Победитель в номинации «Суперобаяние года» Мэри-Энн Пульвер. Фото: предоставлено организаторами

Титул «Суперсемья года» получили три семьи — музыканта Антона Беляева, Ирина Маирко с дочерью Миланой, как «Милана стар», и семья Регины Райнис. Победители в номинациях «Супермама успех года» — Светлана Ермолова, «Суперстар мама года» — Юлия Ковальчук, «Супермама ресторатор года» — Оксана Малашкина, «Суперобаяние года» — Мэри-Энн Пульвер.

Многие дети, которые были отмечены премией, уже настоящие звезды и профессионалы своего дела. Они ведут блоги, снимают фильмы, дефилируют по подиумам, работают телеведущими, танцуют и поют. Свои таланты ребята продемонстрировали во время церемонии, выступив на сцене ресторана, в котором проходило мероприятие.

Продюсеры премии Люба Буллах и Наталья Петлякова
Продюсеры премии Люба Буллах и Наталья Петлякова. Фото: предоставлено организаторами
Победитель в номинации «Супер Мама Успех Года» Светлана Ермолова и ее семья
Победитель в номинации «Супермама успех года» Светлана Ермолова и ее семья. Фото: предоставлено организаторами
Ведущей семейного праздника стала актриса Алика Смехова
Ведущей семейного праздника стала актриса Алика Смехова (на фото справа). Фото: предоставлено организаторами

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