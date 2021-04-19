Супер семья: Антон Беляев и его жена стали обладателями престижной премии

17 апреля в столичном ресторане «Бэкстейдж» состоялся яркий праздник — вручение премии «Суперсемья-2021». Она объединяет V ежегодную премию «Супермамы года» и III ежегодную премию «Супермама дети года».

Цель премии — отдать дань уважения талантливым людям, успешным в своей работе и при этом являющимися прекрасными родителями, занимающимися развитием наследников. А также отметить талантливых детей.

Во время мероприятия награды получили те, кому удается прекрасно сочетать карьеру и саморазвитие с родительскими обязанностями. А также награды получили талантливые дети.

Титул «Суперсемья года» получили три семьи — музыканта Антона Беляева, Ирина Маирко с дочерью Миланой, как «Милана стар», и семья Регины Райнис. Победители в номинациях «Супермама успех года» — Светлана Ермолова, «Суперстар мама года» — Юлия Ковальчук, «Супермама ресторатор года» — Оксана Малашкина, «Суперобаяние года» — Мэри-Энн Пульвер.

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Многие дети, которые были отмечены премией, уже настоящие звезды и профессионалы своего дела. Они ведут блоги, снимают фильмы, дефилируют по подиумам, работают телеведущими, танцуют и поют. Свои таланты ребята продемонстрировали во время церемонии, выступив на сцене ресторана, в котором проходило мероприятие.

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