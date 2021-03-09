Ультрамодно: Безрукова в твидовых брюках палаццо и остроносых лодочках подчеркнула щиколотки

Модный блогер Кира Дихтяр в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro говорила о том, что брюки палаццо в весенне-летнем сезоне 2021 года окажутся на пике популярности. Этот ультрамодный предмет женского гардероба выбрала для себя и Ирина Безрукова. Для выхода в свет актриса подобрала практичный и при всем при этом невероятно стильный аутфит, сделав ставку на костюмную группу.

Безрукова облачилась в твидовый жакет и брюки палаццо небесно-голубого оттенка с вкраплениями другим цветов. К своему луку она подобрала остроносые лодочки, подчеркнув изящные и тонкие щиколотки.

«Пережили три месяца зимы и получили четвертый в подарок. Как вам такая погодная акция?! Спасибо и на том, что день стал длиннее и светлее!! У нас сегодня минус десять градусов, а у вас?» — обратилась к поклонникам актриса.

Смотрите также: