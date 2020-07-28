Глупая женщина: Шоуа из «Непары» высказался о бывшей коллеге

Скандал вокруг дуэта «Непара», который распался в 2019 году, набирает обороты. Все началось с внезапных откровений Виктории Талышинской.

Певица вдруг заявила, что целых 17 лет партнер по сцене издевался над ней и постоянно оскорблял. Александр Шоуа отреагировал на нападки. Исполнитель явно недоволен откровениями Талышинсткой.

«Я это комментировать не буду, она глупая женщина — вот и все», — ответил он 5-tv.ru.

Виктория была более словоохотлива и призналась, что партнер постоянно давил на нее, подвергал унижениям, «пытался задеть и перебивал во время интервью».

«Я все делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила. Последняя моя «вина» была в том, что мне не удалось быстро привести себя в форму после родов», — заявила певица.

Она признается, что после распада группы «вздохнула с облегчением». Пока Талышинская не поет, а вот Шоуа уже выпустил второй сольный альбом.

Несмотря на все пережитое, Талышинская вспоминает данный период творчества с благодарностью, пишет сайт «Актуальные новости».