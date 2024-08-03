Ева Смирнова: «Если я сама выбрала этот путь, почему все думают, что детства у меня нет?»

Эту маленькую и харизматичную артистку знает уже практически каждый зритель: роли в новой экранизации «Чебурашки» 6+, а еще в сериалах «Против всех» 16+, «Волшебный участок» 18+, «Папины дочки. Новые» 12+ стали ярким и запоминающимся событием, и теперь Ева Смирнова претендует на позицию самого популярного киноребенка страны. Хотя как ребенка? Актриса, которой в августе исполняется 12 лет, уже пробует себя даже в роли генерального продюсера - в драмеди «Кампанелла» Ева и главную роль сыграла, и сценариста помогла найти, и съемочным процессом руководила. Как такое возможно и что нас ждет во второй части суперкассового «Чебурашки», расспросил Еву журнал «Телепрограмма».
- Ева, как появилась идея создания фильма «Кампанелла»?
- Можно сказать, что идея пришла спонтанно: мы летели с очень вдохновляющего нас с мамой (Валентина Никишина. - Ред.) кинофестиваля «Лампа». В самолете нам пришла идея сделать конкурс на лучший детский сценарий. Потому что на кинофестивале была такая номинация - дети сами придумывают идею и снимают по ней короткометражный фильм. В этой номинации было представлено немного работ, поэтому мы с мамой организовали конкурс на лучший детский сценарий. Именно детский! Это очень важно. Нам присылали сценарии дети со всех уголков нашей страны. Победила девочка из Ярославля - Мария Добрынина. Вот по ее сценарию мы и решили снимать кино.
- Говорят, в проекте ты выступила и в роли генерального продюсера! Что конкретно это значит, что ты делала в этой должности?
- Да, это был мой первый опыт в таком качестве. Основная часть деятельности генерального продюсера, как я поняла, - он всегда стоит наверху, то есть сверху на весь процесс смотрит и контролирует профессиональных людей, которые должны делать все качественно. Основная задача генпродюсера - правильно подобрать людей, сплотить и оплатить это все. Он вроде и всегда рядом, но в то же время всегда наблюдает со стороны. Очень на самом деле интересная профессия, но я не во всем еще разобралась, поэтому, наверное, сниму еще пару проектов и отвечу на этот вопрос уже конкретнее.
- Что бы ты как маленькая умная девочка предложила взрослым для улучшения съемочного процесса в кино?
- Побольше улыбаться, ценить время каждого и относиться к процессу как к игре. То есть не быть такими хмурыми и серьезными, а относиться к этому как можно легче, но в то же время делать свою работу профессионально.
- Твоя героиня играет на скрипке знаменитую «Кампанеллу»*. Притом что к этому музыкальному инструменту ты притронулась на съемке впервые, как удалось научиться так скоро играть на нем?
В «Кампанелле» актриса немного играет на скрипке. Фото: пресс-служба кинокомпании «Деньги Yes»
- Я не училась играть на скрипке профессионально и специально для фильма, потому что за короткий срок не успела вообще ничего. Так что на съемки к нам приезжал музыкант, который ставил мне руку, подсказывал, показывал, как правильно работать с инструментом. Он научил меня основам: как держать скрипку, как держать смычок, чтобы это выглядело правдоподобно. А играла вместо меня другая девочка, дублер. У нас, кстати, очень похожие руки. Это было очень забавно: она тоже подсказывала - скрипку держи чуть выше, давай я тебе мостик прицеплю (есть такой «мостик», который цепляется на скрипку, и ты ставишь на плечо, а скрипка становится выше). Мы с ней очень подружились. Так что теперь скрипка - один из самых любимых музыкальных инструментов. А любимое произведение... угадайте какое? La Campanella!
- Каково было работать вместе с мамой в новом статусе и даже меняться с ней ролями: она в кадре, а ты за режиссерским пультом?
Группа в полосатых купальниках: Ева с мамой Валентиной. Фото: Личная страница Евы Смирновой в социальной сети
- Это было очень интересно. И не-ожиданно увидеть ее в новом амплуа - уже как генерального продюсера. Да, в одну из смен мама стала актрисой, а я сидела за плейбэком (монитор для режиссера и съемочной группы, в котором видно, что происходит в кадре). Мне нравится работать с мамой, мы сильная команда.
- Тебе еще всего лишь 11 лет, но ты снимаешься только в хитах - мегауспешных проектах. Это удача, умение выбирать или интуиция мамы или заслуга за труды?
- Думаю, точно не умение выбирать, ведь не я выбираю, в какой фильм меня утвердят. И не удача. Удача - это другое. В какой-то степени кажется, что это моя заслуга, но скажу так: качество моей игры подходит для проекта, если меня в него утвердили. Получается, я способна? И режиссер видит именно меня в этой роли. Он понимает, что я могу сыграть персонажа именно так, как он видит. Поэтому, скорее всего, результат дает качество моей актерской игры и мой профессионализм.
- Почему режиссеры так любят тебя? Чем ты подкупаешь?
- Думаю, режиссеры выбирают не по личным качествам, а по актерской работе и уровню профессионализма. Поэтому, наверное, продюсеров и режиссеров так привлекаю я. И даже скорее не я, а мое умение играть.
- А давление и внимание со стороны окружающих в таком раннем возрасте не смущает? Или, наоборот, нравится?
- Меня никогда не смущало внимание со стороны общества, мне это нравится, но бывает, что... Ну, подустаешь. Потому что иногда очень много людей сразу подходит познакомиться, сфотографироваться, и каждому нужно уделить внимание, отдать частичку энергии.
- Это и есть часть профессии.
Ответственный процесс - нанесение грима. Фото: Личная страница Евы Смирновой в социальной сети
- Да, конечно! Ребят, я вас безумно люблю, всегда очень рада, когда ко мне подходят люди. Но иногда могу уставать как живой человек. Был один забавный случай в магазине, когда девочки меня узнали, но подойти не решались. Это тоже удивляет: ну подойди уже, ну сфоткайся, ну я же не кусаюсь, ну я же добрая! В итоге девочки бегали за мной по магазину. Мы покупаем какие-то продукты, а за спиной шепот: «Это она, это она, это она!» В итоге я подхожу к орехам - раз на них косячка (косой взгляд), два на них косячка, и уже после этого осмелились, подошли. А потом думаю: фух, теперь все счастливы, и я тоже счастлива.
- Как обстоят дела с учебой?
- Образование у нас в стране обязательное, и я тоже стремлюсь быть образованным человеком! Я на домашнем обучении по собственному графику, все уроки и экзамены сдаю вовремя. Учусь в основном на пятерки.
- В скольких проектах одновременно ты снимаешься? «Кинопоиск» выдает страшный список.
- Да, в этом году у меня рекордное количество проектов. На данный момент снимаюсь одновременно в четырех проектах, и везде главные роли («Кампанелла», «Волшебный участок-2», «Чебурашка-2», «Школа Бабы Яги»). Конечно, иногда бывает, что чисто физически устаю, но стоит мне отдохнуть, и я сразу готова рваться в бой и дальше продолжать сниматься!
Стой! Кто идет? Фото: Личная страница Евы Смирновой в социальной сети
- В голове умещается такое количество текста? Роли не путаешь?
- Мне кажется, когда много проектов, это даже проще и легче, чем сниматься в одном, но долго. Потому что постоянно идет смена декораций, новые люди, новые знакомства, с каждым разные темы для разговоров. А когда один проект, но долгий, ты постоянно как бы в одной картинке с одними и теми же людьми. Так что очень прикольно, когда есть куда переключиться. Мозг отдыхает от одной привычной картинки.
- Как проходят съемки второй части «Чебурашки»? Что интересного уже было и что ждет зрителя?
- Съемки проходят замечательно. Очень яркая, крутая, солнечная команда. И съемки прям ну вот ярче некуда! Постоянно придумывается что-то новое, интересное. А что ждет зрителя? Много приключений, получение новых эмоций и интересный сюжет.
В роли вредной девочки Сони в фильме «Чебурашка». Фото: кадр из фильма
- Если выпадает отсыпной, как его проводишь? Не выходя с кровати?
- Всегда по-разному. Вот, например, сейчас я сижу и записываю вам ответы. Вчера была креативная фотосессия, которую организовали мы с мамой. Иногда просто встречаюсь с друзьями, иногда занятия у меня.
- Ты не жалеешь, что столько времени уходит на работу и детство фактически пролетает мимо тебя?
- Знаете, мне так часто задают этот вопрос. Очень часто. И мне всегда хочется спросить: а что подразумевается под словом «детство»? Если я чувствую себя счастливым человеком в таком возрасте, важно ли, какое у меня детство? Кто-то счастлив, когда проводит детство в песочнице. Кто-то счастлив, когда проводит детство в гаджетах. Кто-то счастлив, когда просто ходит и постоянно гуляет, общается с друзьями. Но я провожу свое детство на съемочной площадке и рада, что мое детство проходит именно так. У каждого же разное понимание того, что такое детство. Так почему большинство спрашивают: не упускаешь ли ты свое детство? Если я сама выбрала этот путь, почему все думают, что детства нет?
- А что бы в жизни нас, взрослых, ты поменяла? Чтоб все были счастливы.
- Хотела бы, чтоб взрослые не забывали, что они тоже когда-то были детьми. Бывает, смотришь на взрослого человека и думаешь, что он сразу взрослым родился и теперь пытается из нас, детей, тоже сделать взрослых.
- Что еще увлекает тебя? Кроме кино.
- Если говорить именно про хобби, то я обожаю рисовать и без этого прямо жить не могу. Постоянно развиваюсь в этой сфере, рисую что-то новое, ищу свой стиль. А если говорить именно про занятия - вокал, гитара, фортепиано, английский и французский языки изучаю, мне очень нравятся. Музыка мне теперь тоже очень нравится. А еще не знаю, можно ли это назвать и хобби, и увлечением в то же время, но люблю играть - это шахматы. Прошлым летом ездила в шахматный лагерь, потому что мне безумно нравится эта игра.
- Собираешься ли ты на море в этом году? Если да, то куда именно мечтаешь съездить?
В моменты отдыха...Фото: Личная страница Евы Смирновой в социальной сети
- Да, я лечу на море в этом году! В конце года мы закрываем все проекты и просто летим на Мальдивы. Это будет второй раз, когда мы полетим на острова.
- Почему именно туда?
- Потому что этот отдых, этот курорт, можно так сказать, именно Мальдивы больше всего подходят нам.
*Известный этюд Ференца Листа, фортепианная транскрипция скрипичной пьесы Никколо Паганини.