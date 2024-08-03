Ева Смирнова: «Если я сама выбрала этот путь, почему все думают, что детства у меня нет?»

Эту маленькую и харизматичную артистку знает уже практически каждый зритель: роли в новой экранизации «Чебурашки» 6+, а еще в сериалах «Против всех» 16+, «Волшебный участок» 18+, «Папины дочки. Новые» 12+ стали ярким и запоминающимся событием, и теперь Ева Смирнова претендует на позицию самого популярного киноребенка страны. Хотя как ребенка? Актриса, которой в августе исполняется 12 лет, уже пробует себя даже в роли генерального продюсера - в драмеди «Кампанелла» Ева и главную роль сыграла, и сценариста помогла найти, и съемочным процессом руководила. Как такое возможно и что нас ждет во второй части суперкассового «Чебурашки», расспросил Еву журнал «Телепрограмма».

- Ева, как появилась идея создания фильма «Кампанелла»?

- Можно сказать, что идея пришла спонтанно: мы летели с очень вдохновляющего нас с мамой (Валентина Никишина. - Ред.) кинофестиваля «Лампа». В самолете нам пришла идея сделать конкурс на лучший детский сценарий. Потому что на кинофестивале была такая номинация - дети сами придумывают идею и снимают по ней короткометражный фильм. В этой номинации было представлено немного работ, поэтому мы с мамой организовали конкурс на лучший детский сценарий. Именно детский! Это очень важно. Нам присылали сценарии дети со всех уголков нашей страны. Победила девочка из Ярославля - Мария Добрынина. Вот по ее сценарию мы и решили снимать кино.

- Говорят, в проекте ты выступила и в роли генерального продюсера! Что конкретно это значит, что ты делала в этой должности?

- Да, это был мой первый опыт в таком качестве. Основная часть деятельности генерального продюсера, как я поняла, - он всегда стоит наверху, то есть сверху на весь процесс смотрит и контролирует профессиональных людей, которые должны делать все качественно. Основная задача генпродюсера - правильно подобрать людей, сплотить и оплатить это все. Он вроде и всегда рядом, но в то же время всегда наблюдает со стороны. Очень на самом деле интересная профессия, но я не во всем еще разобралась, поэтому, наверное, сниму еще пару проектов и отвечу на этот вопрос уже конкретнее.

- Что бы ты как маленькая умная девочка предложила взрослым для улучшения съемочного процесса в кино?

- Побольше улыбаться, ценить время каждого и относиться к процессу как к игре. То есть не быть такими хмурыми и серьезными, а относиться к этому как можно легче, но в то же время делать свою работу профессионально.

- Твоя героиня играет на скрипке знаменитую «Кампанеллу»*. Притом что к этому музыкальному инструменту ты притронулась на съемке впервые, как удалось научиться так скоро играть на нем?