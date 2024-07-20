Иван Пышненко: «Как оказалось, я опытный интриган»

- Я бы не сказал, что главный по юмору. Спасибо ребятам, не было такого, чтобы они просили меня специально шутить и развлекать. Все, что рождалось во время жизни там, было сиюминутно, как это обычно бывает. Чаще всего юмор помогает выживать, поэтому мы шутили очень много. Потом, когда стало уже сильно не хватать еды, шутили поменьше, но юмор сильно нам помог.

- Вообще жизнь в лесах и глубокой природе - для вас? Или вы скорее городской житель?

- Я городской житель. Правда, жить все время в городе тоже бывает тяжело, поэтому хочется поехать отдохнуть именно на природу, в лес. А когда ты на природе и в лесу, то хочется домой, в квартирку уютную, где есть душ, горячая вода, теплая постель. После «Последнего героя» на Алтае начинаешь очень сильно ценить простые вещи: возможность приготовить яичницу с утра, запах кофе, возможность обнять близких людей, нормально спать, следить за временем, новостями, пользоваться телефоном.

- С семьей часто путешествуете по России?

- Довольно часто. Перед тем как поехать в шоу «Последний герой», мы были в Дагестане, и нам там сильно понравилось. Теперь, побывав на Алтае, хочу вернуться туда - и не только в горный район, но и в республику. Все хочется посмотреть, потому что места невероятные: как будто в сказку попал.

- Как выбираете маршрут?

- Поскольку мы с семьей путешествуем на машине, а еще дружим с соседями, иногда просто выбираем какой-нибудь город - не сильно удаленный от Москвы - и едем дружной компанией на нескольких авто. У нас очень много красивых мест в России, поэтому, если нет возможности, просто можно прыгнуть в электричку и отправиться в любой регион России, везде будет хорошо.

- Из поездок вы любите привозить магниты. Сколько в вашей коллекции экземпляров и какой особенно ценный?

- Еще когда играл в КВН, потом выступал в Comedy Club, у меня была просто тьма магнитов. Не только из России, но и Европы, и мира. И в какой-то момент, мне кажется, холодильник стал немножко светиться! Поэтому сейчас магниты просто держат какие-нибудь бумажки. Стараюсь именно магниты уже не покупать. Хотелось бы, чтобы их делали разнообразнее, потому что в туристических местах они сильно одинаковые. Просто картинка какого-то места в пластике. Честно говоря, это некреативно и не так красиво. Да, это память, но память тоже должна быть какая-то изящная. Может быть, когда-нибудь у меня появится специальная доска на чердаке, где я вывешу все магниты, а потом буду ходить и удивляться, что я был там и там.

- А про «коллекцию» домашних питомцев могли бы рассказать подробнее? Какой-то совсем уж у вас дома экзотический коктейль…