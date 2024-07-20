Иван Пышненко: «Как оказалось, я опытный интриган»

Актер театра и кино, юморист Иван Пышненко, хорошо знакомый зрителю по игре в КВН за команду «Станция Спортивная» и выступлениям в Comedy Club 16+, оборотов не сбавляет. Он снимается в кино и сериалах («Бар МоскваЧики» 18+, «Это мы» 16+), искрометно юморит в составе команды «Сборная нулевых» в шоу «Концерты» 16+ и не стесняется врываться в любые экстремальные реалити - в диапазоне от «Фактора страха» до «Звезд в Африке» и «Сокровищ императора». Теперь у Ивана новый вызов - культовый проект «Последний герой» (ТВ-3), который впервые снимают в России, в живописной горной тундре Алтая. В связи с этим журнал «Телепрограмма» побеседовал с артистом о выживании среди голодных и знаменитых людей, полезности турпоходов, домашних питомцах и увлечениях детей.
- Иван, в «Последнем герое» вы довольно круто проявляете себя и уверенно приносите очки команде. Это потому что у вас уже есть опыт походов или выживания в лесу или потому что другие участники настолько слабенькие?
- Спасибо большое! Честно говоря, не думаю, что я сильно хорошо как-то себя проявляю. На высадке вообще приплыл предпоследним, мне было сильно плохо. Просто бывают задания, которые мне легче выполнять. Я раньше занимался бейсболом, поэтому любые бросковые, метательные задания мне проще даются. По поводу выживания в лагере племени «Медведей»: просто посмотрел в интернете, как домики делаются, где-то можно просто логически подумать. Все-таки мне 42 года, есть насмотренность, что-то почитал, а еще детство у меня прошло в деревне - ездил в детские оздоровительные лагеря по путевкам.
В «Последнем герое» актеру театра пригодился опыт детских оздоровительных лагерей. Фото: пресс-служба ТВ-3
- В турпоходах были?
- В походе был раз и не скажу, что там было прямо выживание, в «Последнем герое» все-таки тяжеловато. Со стороны кажется, что у меня получается хорошо выживать, но, по правде говоря, очень многое зависит от везения. А по поводу участников, многих подкосила именно погода. Может быть, это не особо видно, но действительно это был аномально холодный июнь даже для Алтая.
- Интриги, подковерные игры и прочие обязательные атрибуты конкурентного шоу сильно напрягали?
- Ой, как оказалось, я опытный интриган (улыбается). Если посмотреть выпуски шоу «Звезды в Африке» и «Сокровища императора», в которых я участвовал, можно понять, что я не очень люблю все то, о чем вы спрашиваете. И очень рад, что в «Последнем герое» интриг было минимум. Алтай как-то всех объединил - и действительно суровые условия, постоянное выживание, недоедание заставили сплотиться. Были моменты, когда мы поддерживали даже другое племя, потому что понимали, что им тяжело, как и нам. Интриг было очень мало, чему я очень сильно рад, мне кажется, люди уже устали от всех этих скандалов.
- К вам относились как к «главному по шуткам», просили юморить?
4 года Пышненко шутил на сцене Comedy Club. Фото: личный архив Ивана Пышненко
- Я бы не сказал, что главный по юмору. Спасибо ребятам, не было такого, чтобы они просили меня специально шутить и развлекать. Все, что рождалось во время жизни там, было сиюминутно, как это обычно бывает. Чаще всего юмор помогает выживать, поэтому мы шутили очень много. Потом, когда стало уже сильно не хватать еды, шутили поменьше, но юмор сильно нам помог.
- Вообще жизнь в лесах и глубокой природе - для вас? Или вы скорее городской житель?
- Я городской житель. Правда, жить все время в городе тоже бывает тяжело, поэтому хочется поехать отдохнуть именно на природу, в лес. А когда ты на природе и в лесу, то хочется домой, в квартирку уютную, где есть душ, горячая вода, теплая постель. После «Последнего героя» на Алтае начинаешь очень сильно ценить простые вещи: возможность приготовить яичницу с утра, запах кофе, возможность обнять близких людей, нормально спать, следить за временем, новостями, пользоваться телефоном.
- С семьей часто путешествуете по России?
- Довольно часто. Перед тем как поехать в шоу «Последний герой», мы были в Дагестане, и нам там сильно понравилось. Теперь, побывав на Алтае, хочу вернуться туда - и не только в горный район, но и в республику. Все хочется посмотреть, потому что места невероятные: как будто в сказку попал.
- Как выбираете маршрут?
- Поскольку мы с семьей путешествуем на машине, а еще дружим с соседями, иногда просто выбираем какой-нибудь город - не сильно удаленный от Москвы - и едем дружной компанией на нескольких авто. У нас очень много красивых мест в России, поэтому, если нет возможности, просто можно прыгнуть в электричку и отправиться в любой регион России, везде будет хорошо.
- Из поездок вы любите привозить магниты. Сколько в вашей коллекции экземпляров и какой особенно ценный?
- Еще когда играл в КВН, потом выступал в Comedy Club, у меня была просто тьма магнитов. Не только из России, но и Европы, и мира. И в какой-то момент, мне кажется, холодильник стал немножко светиться! Поэтому сейчас магниты просто держат какие-нибудь бумажки. Стараюсь именно магниты уже не покупать. Хотелось бы, чтобы их делали разнообразнее, потому что в туристических местах они сильно одинаковые. Просто картинка какого-то места в пластике. Честно говоря, это некреативно и не так красиво. Да, это память, но память тоже должна быть какая-то изящная. Может быть, когда-нибудь у меня появится специальная доска на чердаке, где я вывешу все магниты, а потом буду ходить и удивляться, что я был там и там.
- А про «коллекцию» домашних питомцев могли бы рассказать подробнее? Какой-то совсем уж у вас дома экзотический коктейль…
С Дмитрием Кожомой когда-то придумали команду КВН «Станция Спортивная». Фото: личный архив Ивана Пышненко
- У нас живут две кошки, Соня и Мышка. Мышка - это сын так назвал. Мы раздавали котят кошки Сони, а сын последнего котенка решил не отдавать, и у нас теперь две кошки. Так, кто у нас еще живет? Таракан мадагаскарский, их два. Один Гоша, другой Яша. Семь ящериц. Одна - породы эублефар, зовут Радуга. Две ушастые круглоголовки - Пышка и Карамелька. Еще у нас есть ящерицы с Алтая, не успел им дать имя. Есть живородящая ящерица - ее поймала дочь: Полина сама даст имя. Богомолы есть. Уж у нас живет - Уголек. Палочники (отряд насекомых). Короче, периодически кто-то приходит, кто-то уходит. А еще живут всегда сверчки, потому что сверчками мы кормим всех ящериц. У сына Данилы периодически появляются новые питомцы, которых он потом отпускает и поэтому не привозит домой.
- Дорого ли стоит содержать такой контактный мини-зоопарк?
- Содержать питомцев не так дорого. Поначалу, конечно, это дороговато, потому что нужны специальные террариумы, специальный коврик, подогреваемый террариум, лампа со специальным светом. Кошки, сами понимаете, с претензией - специальный наполнитель любят, не самый дешевый, чтобы запаха не было. Плюс корм. Конечно, за животными нужно ухаживать. Но если детям нравится, им все это интересно, они это изучают, мне кажется, деньги не так важны.
- А дети изучают?
- Сын и дочь любят мир фауны. Все, кроме кошек, - инициатива сына Данилы. Позже к процессу подключилась и Полина, ей тоже нравится ловить ящериц - они уже хорошо разбираются во всех этих холоднокровных.
- Это не опасно?
- Когда мы ездили на Алтай с семьей, сын нашел трех гадюк: он уже знал, что это ядовитые гадюки, а не ужи, что с ними нужно осторожно. Дети понимают, какие насекомые кусаются, какие опасны, могут отличить обычного паука от тарантула. И самое интересное, что, когда у сына это увлечение появилось, он заразил им сестру. Так что они не из пугливых. Так что, если ваши дети боятся насекомых, ящериц, змей или всяких других лягушек, просто обращайтесь к моим детям, знакомьтесь - Полина и Данила научат любить весь этот мир животных! Недавно около метро «Орехово» мы встретили летучую мышь, которая из-за жары сбилась с курса. Мы ее отпаивали водичкой и выходили. А если бы дети не увлекались всей этой историей, наверное, просто прошли бы мимо и зверек бы погиб. Поэтому всем советую увлекаться и любить животный мир.
- Любовь к зверушкам полезный воспитательный эффект имеет?
- Да. Дети приучаются быть дисциплинированными, следить, чтобы у животных была пища, вода, за температурой - чтобы животным было не жарко, не холодно, чтобы им было хорошо. В принципе все это помогает учиться сочувствовать, соболезновать, следить.
- А чем еще увлекаются Даня и Полина?
- Очень сильно увлекались акробатикой, но в какой-то момент Данила просто решил, что футбол интересней, и быстро решил закончить с акробатикой, хотя у него были большие успехи. Навыки акробатики, кстати, теперь ему сильно помогают в футболе. Полина увлекается танцами. Вообще увлечений тьма: пешие прогулки, велосипед, настольный теннис - все что угодно. Стараемся не загружать детей так, чтобы у них не хватало времени погулять. Свободное время всегда провожу с детьми и женой, просто потому, что мне это самому нравится. Загрузив детей, можно, наоборот, воспитать недовольство и даже ненависть к занятиям, особенно если не будет хватать времени пойти погонять мяч с друзьями.
- Есть ли у вас планы на остаток лета?
- Планов на остаток лета громадье! Но, как обычно, не успеешь оглянуться, а лето уже пролетело. Поэтому я всем советую: если сейчас есть возможность просто встать, когда дочитаете интервью, и пойти прогуляться с близкими, покататься на велосипеде или, как вы всегда мечтали, съездить с сыном на рыбалку... сделайте это! Не откладывайте, лето пролетит очень быстро.
- А как насчет отпуска?
- Мы уже пятый год подряд поедем на базу отдыха «Плехановец» в Анапе (станица Благовещенская). Очень хорошее место, прекрасный пляж - это к тому, что надо знать, куда ехать на Черном море. Вот сейчас, пока мы с вами говорим, нахожусь на одном из пляжей Подмосковья - играем в волейбол с женой и сыном. Дочь ждет, пока возьму напрокат сапборд (надувная доска для катания по воде стоя) и покатаюсь с ней. Поэтому всем спасибо за внимание! И еще: не пропустите это лето, потому что у вас на каждого ребенка есть всего 18 шансов провести лето вместе.
- Почему восемнадцать?
- А потом ребенку стукнет 18 лет, и он захочет проводить время без вас. Так что цените эти моменты! Всех обнимаю, всех люблю.
«Последний герой. Русский сезон» 16+
Суббота/21.00