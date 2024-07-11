Стас Костюшкин об отцовстве и блогерах: «Людей, которые действительно чего-то стоят, крайне мало - не все Оли Бузовы»

Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press  

Певец предположил, каким отцом может быть Давид Манукян, и дал небольшое интервью Teleprogramme.pro.

С 11 июля в прокат выходит семейная комедия «Не одна дома». Главную роль в ней исполнила блогер-миллионник Милана Ахметова. А вот ее отца сыграл блогер Давид Манукян (Dava), также выступивший сопродюсером картины. Он же и продюсирует Милану на протяжении четырех лет. 

Создатели картины уверяют, что лента не имеет ничего общего с фильмом, где выступил в главной роли Маколей Калкин. Правда, также поднимает серьезные темы и заставляет родителей задуматься: а всегда ли они разговаривают со своими детьми, знают ли о происходящем в их жизни, о том, что волнует чад на самом деле. 

Гость премьеры комедии певец Стас Костюшкин в курсе дел своих трех сыновей. И на презентацию фильма «Не одна дома» он пришел не один, а с младшим сынишкой Мироном. И, кстати, это Стас подсказал Мирону подарить Милане роскошный букет цветов. 

Об этом и не только он рассказал журналистам, в том числе и корреспонденту Teleprogramma.pro, на красной дорожке премьеры фильма «Не одна дома».   

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«Мне кажется, Дава будет хорошим отцом»

- Стас, вы всегда даете Мирону советы, как лучше вести себя с девочками? 

- Да, но у меня еще двое старших сыновей 18 и 20 лет. Иногда они подходят ко мне и спрашивают: «Папа, такая-то и такая-то ситуация. Как поступить?». И я говорю, как с вами себя вести. 

Я не такой страшный, как мама Мирона (Смеется). Я не понимаю, как этим бедным девушкам получится снискать какое-то одобрение от Юли (Улыбается).

- Стас, оставался ли когда-нибудь Мирон один дома?   

- Оставался, когда я однажды пошел гулять с собаками. 

- Может, он в этом случае пользовался голосовым помощником «Алиса»? 

- Он заходит и сразу говорит: «Алиса, включи сказку «Грум». И я однажды сказал: «Мирон, выбери какую-нибудь другую сказку, эта мне надоела».  

Стас Костюшкин с сыном Мироном. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro 

 - Как вы думаете, будут ли сравнивать фильм с участием Миланы Хаметовой с комедией «Один дома»? 

- Те, кто не смотрели, безусловно, будут сравнивать этот фильм с американской версией. Но давайте встретимся после показа и тогда поговорим. А огульно я говорить вам ничего не буду. 

-В одном из интервью Дава говорил, что испытывает отцовские чувства к Милане. Как вы думаете, готов ли реально Давид Манукян к отцовству? 

- Мне кажется, готов. Он будет хорошим батей: добрый, позитивный. Такой большой плюшевый медведь!   

- А Стас Костюшкин добрый папа? (Журналисты – обращаясь к Мирону) 

- Мирон: Да. 

Стас Костюшкин

- Ругать ребенка не надо. Нужно программировать его, а это совсем другое. Дело в том, что агрессия ставит блок. 

А когда ты программируешь через хитрость, а мы так и делаем, то там все шикарно срабатывает. 

По крайней мере, я нахожу правильные слова. Иногда ребенок говорит: «Мама забрала у меня компьютер. И теперь я не могу играть в игру», на что я отвечаю: «Вот видишь, это первое, что забрала у тебя женщина». 

Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press  

«Блогерство – это адский труд» 

- Как вы думаете, не отвлекают ли съемки фильмов детей от учебы?  

- Куча голливудских актеров, которые все совмещают, просто нужно тратить больше времени. Когда заходит речь о блогерах, люди машут рукой: «Ай, блогеры…». Так получилось, что я только полгода в этой сфере, но понял, какой это ад. 

Ведь ты постоянно что-то делаешь: то снимаешь, то снимаешься, то поешь, то танцуешь. А когда отдых? Никогда! Ты все время крутишься, как белка в колесе. Поэтому это адский труд. 

А крутых блогеров – людей, которые действительно чего-то стоят, крайне мало. А знаете почему? Потому что не все Оли Бузовы, которые готовы трудиться 24 на 7. 

- Бывает, что блогеры отказываются от учебы и занимаются только своей сферой… 

- А потом возвращаются. Примерно та же история была с Маколеем Калкиным. Его батя совал сына везде, где можно. И в конце-концов он вернулся и начал обучаться. 

А есть такие звезды, которые вместо того, чтобы сниматься, останавливались и шли учиться. Тоже парадокс! Они ловили удачу за хвост, а потом понимали, что нужно набрать еще скиллов.   

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