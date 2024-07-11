Стас Костюшкин об отцовстве и блогерах: «Людей, которые действительно чего-то стоят, крайне мало - не все Оли Бузовы»

С 11 июля в прокат выходит семейная комедия «Не одна дома». Главную роль в ней исполнила блогер-миллионник Милана Ахметова. А вот ее отца сыграл блогер Давид Манукян (Dava), также выступивший сопродюсером картины. Он же и продюсирует Милану на протяжении четырех лет.
Создатели картины уверяют, что лента не имеет ничего общего с фильмом, где выступил в главной роли Маколей Калкин. Правда, также поднимает серьезные темы и заставляет родителей задуматься: а всегда ли они разговаривают со своими детьми, знают ли о происходящем в их жизни, о том, что волнует чад на самом деле.
Гость премьеры комедии певец Стас Костюшкин в курсе дел своих трех сыновей. И на презентацию фильма «Не одна дома» он пришел не один, а с младшим сынишкой Мироном. И, кстати, это Стас подсказал Мирону подарить Милане роскошный букет цветов.
Об этом и не только он рассказал журналистам, в том числе и корреспонденту Teleprogramma.pro, на красной дорожке премьеры фильма «Не одна дома».
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«Мне кажется, Дава будет хорошим отцом»
- Стас, вы всегда даете Мирону советы, как лучше вести себя с девочками?
- Да, но у меня еще двое старших сыновей 18 и 20 лет. Иногда они подходят ко мне и спрашивают: «Папа, такая-то и такая-то ситуация. Как поступить?». И я говорю, как с вами себя вести.
Я не такой страшный, как мама Мирона (Смеется). Я не понимаю, как этим бедным девушкам получится снискать какое-то одобрение от Юли (Улыбается).
- Стас, оставался ли когда-нибудь Мирон один дома?
- Оставался, когда я однажды пошел гулять с собаками.
- Может, он в этом случае пользовался голосовым помощником «Алиса»?
- Он заходит и сразу говорит: «Алиса, включи сказку «Грум». И я однажды сказал: «Мирон, выбери какую-нибудь другую сказку, эта мне надоела».
Стас Костюшкин с сыном Мироном. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
- Как вы думаете, будут ли сравнивать фильм с участием Миланы Хаметовой с комедией «Один дома»?
- Те, кто не смотрели, безусловно, будут сравнивать этот фильм с американской версией. Но давайте встретимся после показа и тогда поговорим. А огульно я говорить вам ничего не буду.
-В одном из интервью Дава говорил, что испытывает отцовские чувства к Милане. Как вы думаете, готов ли реально Давид Манукян к отцовству?
- Мне кажется, готов. Он будет хорошим батей: добрый, позитивный. Такой большой плюшевый медведь!
- А Стас Костюшкин добрый папа? (Журналисты – обращаясь к Мирону)
- Мирон: Да.
- Ругать ребенка не надо. Нужно программировать его, а это совсем другое. Дело в том, что агрессия ставит блок.
А когда ты программируешь через хитрость, а мы так и делаем, то там все шикарно срабатывает.
По крайней мере, я нахожу правильные слова. Иногда ребенок говорит: «Мама забрала у меня компьютер. И теперь я не могу играть в игру», на что я отвечаю: «Вот видишь, это первое, что забрала у тебя женщина».
Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press
«Блогерство – это адский труд»
- Как вы думаете, не отвлекают ли съемки фильмов детей от учебы?
- Куча голливудских актеров, которые все совмещают, просто нужно тратить больше времени. Когда заходит речь о блогерах, люди машут рукой: «Ай, блогеры…». Так получилось, что я только полгода в этой сфере, но понял, какой это ад.
Ведь ты постоянно что-то делаешь: то снимаешь, то снимаешься, то поешь, то танцуешь. А когда отдых? Никогда! Ты все время крутишься, как белка в колесе. Поэтому это адский труд.
А крутых блогеров – людей, которые действительно чего-то стоят, крайне мало. А знаете почему? Потому что не все Оли Бузовы, которые готовы трудиться 24 на 7.
- Бывает, что блогеры отказываются от учебы и занимаются только своей сферой…
- А потом возвращаются. Примерно та же история была с Маколеем Калкиным. Его батя совал сына везде, где можно. И в конце-концов он вернулся и начал обучаться.
А есть такие звезды, которые вместо того, чтобы сниматься, останавливались и шли учиться. Тоже парадокс! Они ловили удачу за хвост, а потом понимали, что нужно набрать еще скиллов.
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