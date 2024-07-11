Стас Костюшкин об отцовстве и блогерах: «Людей, которые действительно чего-то стоят, крайне мало - не все Оли Бузовы»

С 11 июля в прокат выходит семейная комедия «Не одна дома». Главную роль в ней исполнила блогер-миллионник Милана Ахметова. А вот ее отца сыграл блогер Давид Манукян (Dava), также выступивший сопродюсером картины. Он же и продюсирует Милану на протяжении четырех лет.

Создатели картины уверяют, что лента не имеет ничего общего с фильмом, где выступил в главной роли Маколей Калкин. Правда, также поднимает серьезные темы и заставляет родителей задуматься: а всегда ли они разговаривают со своими детьми, знают ли о происходящем в их жизни, о том, что волнует чад на самом деле.

Гость премьеры комедии певец Стас Костюшкин в курсе дел своих трех сыновей. И на презентацию фильма «Не одна дома» он пришел не один, а с младшим сынишкой Мироном. И, кстати, это Стас подсказал Мирону подарить Милане роскошный букет цветов.

Об этом и не только он рассказал журналистам, в том числе и корреспонденту Teleprogramma.pro, на красной дорожке премьеры фильма «Не одна дома».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«Мне кажется, Дава будет хорошим отцом»

- Стас, вы всегда даете Мирону советы, как лучше вести себя с девочками?

- Да, но у меня еще двое старших сыновей 18 и 20 лет. Иногда они подходят ко мне и спрашивают: «Папа, такая-то и такая-то ситуация. Как поступить?». И я говорю, как с вами себя вести.

Я не такой страшный, как мама Мирона (Смеется). Я не понимаю, как этим бедным девушкам получится снискать какое-то одобрение от Юли (Улыбается).

- Стас, оставался ли когда-нибудь Мирон один дома?

- Оставался, когда я однажды пошел гулять с собаками.

- Может, он в этом случае пользовался голосовым помощником «Алиса»?

- Он заходит и сразу говорит: «Алиса, включи сказку «Грум». И я однажды сказал: «Мирон, выбери какую-нибудь другую сказку, эта мне надоела».