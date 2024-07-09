Жасмин: «Купили дочке скрипку, а она решила стать певицей»

Ее истории любви с мужем Иланом Шором уже 13 лет - супруги готовятся отмечать кружевную свадьбу. И так кстати вышел клип на песню «Любовь-морковь»! Мы поговорили с Жасмин о работе и ее детях: 26-летнем Михаиле, 12-летней Маргарите и 8-летнем Мироне.
- Вы - многодетная мама, и первый вопрос, конечно, о детях. Маргарита - самый музыкальный ребенок в семье? Уже и песню выпустила…
- Все мои дети музыкальные. У Михаила потрясающий слух и хороший вкус в музыке, и его я тоже отдавала в музыкальную школу, но он категорически не захотел там заниматься. У Мирона потрясающе красивый голос, поэтому в музыкальной школе, куда он ходит на гитару, меня просто умоляли, чтобы он пошел в хор, - но он не хочет ни в какую. А Маргарита с удовольствием поет - сейчас у нее вышла песня «Факты» и видео к ней. Она очень увлечена, горит этим. Хотя мы с супругом, честно говоря, не совсем одобряем это увлечение, но так как ребенок очень старается, мы решили дочь поддержать.
Посмотрим, насколько долгим будет этот интерес. Наша Маргарита в этом году перешла в 6-й класс музыкальной школы имени Гнесиных. Она занимается по классу фортепиано, у нее разноплановые занятия - музыкальные слушания, хор, сольфеджио. В дальнейшем она хочет попробовать играть на скрипке, мы уже инструмент купили. Я мечтаю, чтобы моя девочка стала музыкантом, сама сочиняла музыку, писала стихи. И в этом году Маргарита уже начала раскрываться в этом направлении.
- И музыкалка, и эстрада, и школа. Устает Маргарита? Приходится заставлять идти в музыкальную школу?
- Очень редко, она трудолюбивая девочка. Бывают периоды непростые: например, перед каникулами, когда накапливается усталость. А теперь Маргарита поняла, что и в шоу-бизнесе работать не так просто. Приехала к ней на днях команда - для подготовки к съемкам клипа. Они поработали, и дочь говорит: «Мам, я так устала…» Разговариваю с дочерью: «А ты думала, что у меня легкая работа?» Объясняю ей нюансы. Хорошо, что она узнает это уже сейчас - закулисье работы на сцене.
- То есть сейчас Маргарита мечтает стать не скрипачкой, а все-таки популярной певицей?
- Пока да, настроение и настрой такой.
- Чем у вас увлечен Мирон?
- Супруг всегда мечтал, чтобы его сын играл на гитаре. И сейчас Мирон с удовольствием воплощает эту мечту своего папы. Также он занимается самбо, карате, шахматами.
«Жду внуков»
- Ваш старший сын Михаил недавно женился. В соцсетях удивляются, что его жена Ева еще до свадьбы стала называть вас мамой. Что помогло наладить отношения с невесткой: ваша мудрость или какие-то качества Евы?
- Михаил познакомил нас с Евой, мы стали общаться, отношения постепенно становились теплее. И как-то на отдыхе мы пошли вдвоем посидеть в кафешку, там долго разговаривали, а в конце беседы Ева сказала, что давно хотела спросить: «Можно я буду называть вас мамой?» У меня мурашки по телу, слезы… Я расчувствовалась - и была очень рада, что у нас складывается такое доверие и взаимопонимание. Я ведь именно о такой невестке и мечтала, но не думала, что именно так и сложится. Оказалось, что у нас абсолютное взаимопонимание и традиционный взгляд на отношения в семье. Я уже очень полюбила Еву и даже поговорила с ее мамой и предложила: «Давай так: ты всегда защищаешь Михаила, а я всегда защищаю Еву...» Она очень хорошая девочка, они с сыном понимают, что хотят в жизни, как строить семью, у них друг к другу есть уважение, любовь, поддержка. Они уже взрослые, знают, что хотят. Мне кажется, Ева поняла, что я их люблю, люблю их семью… Жду внуков.
- А молодые не возражают, как я понимаю?
- Они не возражают, они готовятся, строят планы. И все правильно делают.
«На годовщину подготовлю кружевное платье»
С младшими детьми Маргаритой и Мироном в веревочном парке. Мама трассу не осилила и сошла с дистанции - болеть за сына с дочерью с земли. Фото: личный архив певицы Жасмин
- Недавно завершился очередной сезон телепроекта «Три аккорда». В Сети обсуждали ваши номера на разные песни. Взыскательному зрителю этот проект интересен еще и пометочкой вверху экрана - «Живой звук». В чем сложность живого исполнения для артиста при записи телевизионного проекта?
- Я не впервые попала на телевизионный проект, где есть живой звук. Было и телешоу «Две звезды», и «Точь-в-точь», и «Дуэты», и множество других концертов и программ. Но на ТВ своя специфика живого звука. Одно дело, когда мы выставляем звук на наших концертах, гастрольных турах - с помощью мониторов, колонок и другой аппаратуры, так чтобы зрителю в зале все было хорошо слышно. А при записи на ТВ задача усложняется: хорошо слышать звук должны не только люди в съемочном павильоне, жюри, но и телезрители. Это объемная работа профессионалов с оборудованием наивысшего класса по выполнению сложной задачи - идеальной записи живого звука.
Проект интересный и для артиста. Здесь я себя чувствовала настоящей актрисой: сама подбирала материал (конечно, советовалась с продюсерами шоу, какая песня лучше), придумывала номер, потом репетировала в студии (чтобы послушать, как звучит голос именно в этой песне), репетировала отдельно с оркестром, отдельно с бэками. Хореография, режиссура, выстраивание цвета и звука, соединение с оркестром на площадке, выстраивание ушных мониторов со звукорежиссером… На подготовку одного номера уходило больше недели.
- Каждый номер в «Трех аккордах» - как отдельный клип. А у вас вышло видео на песню «Любовь-морковь». Как менялась мода на клипы за 25 лет вашей карьеры?
- В начале нулевых были в моде клипы-фильмы - обязательно с историей, где одна сюжетная ниточка цепляется за другую. Вспомните мои клипы - это же мини-кино. Например, я снимала клип на песню «Как ты мне нужен» 10 дней: мы летали в Стокгольм, в Хельсинки. Когда на гастролях пою свои золотые хиты и вывожу на экран эти мини-фильмы, зрители смотрят не на меня, а на клип. Потому что снимали зрелищно. Сейчас все по-другому: люди меньше смотрят ТВ, соцсети ввели моду на простой видеоряд.
Молодежь быстро снимает настроенческое видео и запускает его как поддержку песни. Сейчас материал можно отснять за пять часов. Но и такой клип может быть красивым. Что касается клипа на мою новую песню «Любовь-морковь», то он очень красочный. Мои друзья услышали, как я пела «Любовь-морковь» на закрытых мероприятиях, и решили: «Это же просто гимн свадебного сезона!» Кажется, что так оно и выходит.
- У вас с Иланом скоро кружевная свадьба - 13 лет вместе. Планируете ли отмечать годовщину? И отмечаете ли их вообще? Пересматриваете ли фильм с вашей прекраснейшей свадьбой?
С сыном Михаилом и невесткой Евой. Фото: Наталья Легенда
- Мы с супругом обожаем нашу годовщину свадьбы, ни разу не пропускали - всегда отмечаем, за исключением года, когда ушел из жизни мой папа. Будем отмечать узким кругом родных и друзей. Может быть, подготовлю себе на этот день кружевное платье… Но 15 сентября я планирую в родном Дербенте на День города устроить большой красивый концерт на площади и сделать бесплатный вход для своих земляков. Что может быть лучше? Как раз будет подарок и для меня самой - выступление на малой родине. А после концерта уставшая, но счастливая сразу же полечу на наш с Иланом праздник уже сюда, домой. И 16 сентября мы будем праздновать. За организацию всегда отвечает мой супруг - он умеет делать романтичные сюрпризы. Поэтому я просто наслаждаюсь этим днем.
- Недавно вы отсняли программу «У-дачный чарт» для МУЗ-ТВ о туристическом Дагестане. Какие места рекомендуете посетить?
- Когда жила в Дербенте, всегда думала: «Почему весь мир не знает, какая у нас красота?» Я так рада, что это направление стало популярным. Если вы едете в Дагестан, то обязательно посетите самый южный и самый древний город нашей страны - Дербент. Городу более двух тысяч лет, он старинный и очень красивый: обязательно побывайте в крепости Нарын-кала, на маяке, на Каспии. Экскурсионных мест много. У нас вкусные рестораны, прекрасные улочки, мосты, водопады, каньоны. На Сулакском каньоне есть ресторан, который расположен в скале и выходит прямо на реку: удивительно красиво! Нужно много времени, чтобы успеть все посмотреть.
- И последний вопрос - женский и летний одновременно. Поделитесь проверенной диетой, которая помогает вам перед важными съемками или отпуском быстро похудеть.
- Реально помогает курс массажа для всего тела и кардионагрузки. Я люблю гидромассаж, душ Шарко, грязевые ванны. Но, к сожалению, без контроля питания это все не сработает. Порой я просто высчитываю в приложении, какой калораж потребляю за сутки. Все индивидуально. Когда мне нужно похудеть - съедаю не больше 1200 - 1300 калорий. Если понимаю, что не успеваю все это высчитывать, то просто сажусь на интервальное питание.