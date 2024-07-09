Жасмин: «Купили дочке скрипку, а она решила стать певицей»

Ее истории любви с мужем Иланом Шором уже 13 лет - супруги готовятся отмечать кружевную свадьбу. И так кстати вышел клип на песню «Любовь-морковь»! Мы поговорили с Жасмин о работе и ее детях: 26-летнем Михаиле, 12-летней Маргарите и 8-летнем Мироне.

- Вы - многодетная мама, и первый вопрос, конечно, о детях. Маргарита - самый музыкальный ребенок в семье? Уже и песню выпустила…

- Все мои дети музыкальные. У Михаила потрясающий слух и хороший вкус в музыке, и его я тоже отдавала в музыкальную школу, но он категорически не захотел там заниматься. У Мирона потрясающе красивый голос, поэтому в музыкальной школе, куда он ходит на гитару, меня просто умоляли, чтобы он пошел в хор, - но он не хочет ни в какую. А Маргарита с удовольствием поет - сейчас у нее вышла песня «Факты» и видео к ней. Она очень увлечена, горит этим. Хотя мы с супругом, честно говоря, не совсем одобряем это увлечение, но так как ребенок очень старается, мы решили дочь поддержать.

Посмотрим, насколько долгим будет этот интерес. Наша Маргарита в этом году перешла в 6-й класс музыкальной школы имени Гнесиных. Она занимается по классу фортепиано, у нее разноплановые занятия - музыкальные слушания, хор, сольфеджио. В дальнейшем она хочет попробовать играть на скрипке, мы уже инструмент купили. Я мечтаю, чтобы моя девочка стала музыкантом, сама сочиняла музыку, писала стихи. И в этом году Маргарита уже начала раскрываться в этом направлении.

- И музыкалка, и эстрада, и школа. Устает Маргарита? Приходится заставлять идти в музыкальную школу?

- Очень редко, она трудолюбивая девочка. Бывают периоды непростые: например, перед каникулами, когда накапливается усталость. А теперь Маргарита поняла, что и в шоу-бизнесе работать не так просто. Приехала к ней на днях команда - для подготовки к съемкам клипа. Они поработали, и дочь говорит: «Мам, я так устала…» Разговариваю с дочерью: «А ты думала, что у меня легкая работа?» Объясняю ей нюансы. Хорошо, что она узнает это уже сейчас - закулисье работы на сцене.

- То есть сейчас Маргарита мечтает стать не скрипачкой, а все-таки популярной певицей?

- Пока да, настроение и настрой такой.

- Чем у вас увлечен Мирон?

- Супруг всегда мечтал, чтобы его сын играл на гитаре. И сейчас Мирон с удовольствием воплощает эту мечту своего папы. Также он занимается самбо, карате, шахматами.

«Жду внуков»

- Ваш старший сын Михаил недавно женился. В соцсетях удивляются, что его жена Ева еще до свадьбы стала называть вас мамой. Что помогло наладить отношения с невесткой: ваша мудрость или какие-то качества Евы?

- Михаил познакомил нас с Евой, мы стали общаться, отношения постепенно становились теплее. И как-то на отдыхе мы пошли вдвоем посидеть в кафешку, там долго разговаривали, а в конце беседы Ева сказала, что давно хотела спросить: «Можно я буду называть вас мамой?» У меня мурашки по телу, слезы… Я расчувствовалась - и была очень рада, что у нас складывается такое доверие и взаимопонимание. Я ведь именно о такой невестке и мечтала, но не думала, что именно так и сложится. Оказалось, что у нас абсолютное взаимопонимание и традиционный взгляд на отношения в семье. Я уже очень полюбила Еву и даже поговорила с ее мамой и предложила: «Давай так: ты всегда защищаешь Михаила, а я всегда защищаю Еву...» Она очень хорошая девочка, они с сыном понимают, что хотят в жизни, как строить семью, у них друг к другу есть уважение, любовь, поддержка. Они уже взрослые, знают, что хотят. Мне кажется, Ева поняла, что я их люблю, люблю их семью… Жду внуков.

- А молодые не возражают, как я понимаю?

- Они не возражают, они готовятся, строят планы. И все правильно делают.

«На годовщину подготовлю кружевное платье»