Звезда сериала «Загляни ему в голову» Дарья Урсуляк: «Дочь - модель-психолог. И я даже не знаю, что с этим делать»

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Загляни ему в голову» для телеканала «Россия». Все серии первого сезона доступны на медиаплатформе «Смотрим».

Главный герой проекта — клинический психиатр и психологе-криминалисте Валерие Лунине (Кирилл Жандаров), который благодаря своей особенности может «проникать в головы» преступников.

Важно то, то Лунин может представить себя на месте криминальных авторитетов и почувствовать то же самое, что и ощущают они.

Интересно и то, что в новых сериях его давний оппонент, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. пересматривает свое отношение к нему.

«Героиня начинает двигаться в сторону светлой стороны, становится союзником главного героя. И здесь даже намечается некоторая романтическая линия. И она возвращается к тому, к чему пришла», — говорит о своей героине Дарья Урсуляк.

Дарья ответила и на три вопроса Teleprogramma.pro.