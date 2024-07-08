Звезда сериала «Загляни ему в голову» Дарья Урсуляк: «Дочь - модель-психолог. И я даже не знаю, что с этим делать»

Дарья Урсуляк на съемках второго сезона сериала «Загляни ему в голову». Фото: телеканал «Россия»  

Актриса дала небольшое интервью Teleprogramma.pro.

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Загляни ему в голову» для телеканала «Россия». Все серии первого сезона доступны на медиаплатформе «Смотрим». 

Главный герой проекта — клинический психиатр и психологе-криминалисте Валерие Лунине (Кирилл Жандаров), который благодаря своей особенности может «проникать в головы» преступников.

Важно то, то Лунин может представить себя на месте криминальных авторитетов и почувствовать то же самое, что и ощущают они. 

Интересно и то, что в новых сериях его давний оппонент, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. пересматривает свое отношение к нему. 

«Героиня начинает двигаться в сторону светлой стороны, становится союзником главного героя. И здесь даже намечается некоторая романтическая линия. И она возвращается к тому, к чему пришла», — говорит о своей героине Дарья Урсуляк. 

Дарья ответила и на три вопроса Teleprogramma.pro. 

Дарья Урсуляк на съемках второго сезона сериала «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым и Ильей Любимовым. Фото: телеканал «Россия»

«Я бы хотела заглянуть в будущее»    

 — Главный герой может проникать в головы преступников. А какой способностью хотели бы обладать вы? 

— Хороший вопрос! Я бы хотела перемещаться во времени, потому что есть временные отрезки, куда я бы хотела вернуться. А еще мне бы хотелось заглянуть в будущее. 

— Чем увлекается ваша восьмилетняя дочь Ульяна? Планирует ли она пойти по вашим стопам? 

— Непонятно. На данный момент она модель-психолог. И я даже не знаю, что с этим делать.  

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Дарья Урсуляк на съемках второго сезона сериала «Загляни ему в голову». Фото: телеканал «Россия»  

«Я отношусь к успехам папы с огромной гордостью» 

— Недавно фильм вашего отца Сергея Урсуляка «Праведник» завоевал премию «Ника» сразу в нескольких номинациях…  

— Я отношусь к его успехам с огромной гордостью. Сегодня с утра я смотрела всякие репортажи о том, как это было. И мне очень приятно, радостно и боязно за папу.  

 — Почему же боязно? Боитесь сглаза? 

— Нет. Просто такое большое внимание к нему! Вообще, папа — человек дела, а не мероприятий. А тут ему приходится посещать много событий. И я волнуюсь! 

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