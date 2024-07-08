Звезда сериала «Загляни ему в голову» Дарья Урсуляк: «Дочь - модель-психолог. И я даже не знаю, что с этим делать»

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Загляни ему в голову» для телеканала «Россия». Все серии первого сезона доступны на медиаплатформе «Смотрим».
Главный герой проекта — клинический психиатр и психологе-криминалисте Валерие Лунине (Кирилл Жандаров), который благодаря своей особенности может «проникать в головы» преступников.
Важно то, то Лунин может представить себя на месте криминальных авторитетов и почувствовать то же самое, что и ощущают они.
Интересно и то, что в новых сериях его давний оппонент, журналистка Дарья Драпова (Дарья Урсуляк), после психотического приступа оказывается пациенткой Лунина и кардинально меняет свое к нему отношение. пересматривает свое отношение к нему.
«Героиня начинает двигаться в сторону светлой стороны, становится союзником главного героя. И здесь даже намечается некоторая романтическая линия. И она возвращается к тому, к чему пришла», — говорит о своей героине Дарья Урсуляк.
Дарья ответила и на три вопроса Teleprogramma.pro.
Дарья Урсуляк на съемках второго сезона сериала «Загляни ему в голову» с Кириллом Жандаровым и Ильей Любимовым. Фото: телеканал «Россия»
«Я бы хотела заглянуть в будущее»
— Главный герой может проникать в головы преступников. А какой способностью хотели бы обладать вы?
— Хороший вопрос! Я бы хотела перемещаться во времени, потому что есть временные отрезки, куда я бы хотела вернуться. А еще мне бы хотелось заглянуть в будущее.
— Чем увлекается ваша восьмилетняя дочь Ульяна? Планирует ли она пойти по вашим стопам?
— Непонятно. На данный момент она модель-психолог. И я даже не знаю, что с этим делать.
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Дарья Урсуляк на съемках второго сезона сериала «Загляни ему в голову». Фото: телеканал «Россия»
«Я отношусь к успехам папы с огромной гордостью»
— Недавно фильм вашего отца Сергея Урсуляка «Праведник» завоевал премию «Ника» сразу в нескольких номинациях…
— Я отношусь к его успехам с огромной гордостью. Сегодня с утра я смотрела всякие репортажи о том, как это было. И мне очень приятно, радостно и боязно за папу.
— Почему же боязно? Боитесь сглаза?
— Нет. Просто такое большое внимание к нему! Вообще, папа — человек дела, а не мероприятий. А тут ему приходится посещать много событий. И я волнуюсь!
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