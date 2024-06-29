Ксения Суркова: «С радостью познакомилась бы с достойным, прекрасным мужчиной!»

Ярко сверкнув в сериалах «Закрытая школа» 18+, «Ольга» 16+ и в картине «Временные трудности» 12+, Ксения Суркова как будто поставила карьеру на паузу. И вот - новый вызов: шоу «Последний герой» (ТВ-3), который в этом году впервые решили снять в России, в живописных местах Алтайского края. Журнал «Телепрограмма» воспользовался возможностью и побеседовал с артисткой про отсутствие на экране, ярлык «Ольги» и гражданские браки.
«Не была готова встретиться со змеями»
- Ксения, почему вдруг вы решили отправиться в экстрим-шоу? Тундра, голод, испытания - это же не самый лучший летний отпуск!
- Я задаю себе тот же вопрос (смеется). Всегда очень хотела попасть на Алтай, но все время откладывала, что-то не получалось. Тем более у меня спросили не «Поедешь на «Последний герой?», а «Поедешь ли ты на Алтай?». «Ну, раз на Алтай, значит, еду», - ответила я.
Ксения давно хотела на Алтай - ее мечта сбылась благодаря «Последнему герою». Фото: канал ТВ-3
- В детстве вы смотрели «Последнего героя»? Сергей Бодров-младший, Владимир Пресняков, Дана Борисова…
- Помню, что смотрела первый сезон, который как раз вел Сергей Бодров-младший. Это было чем-то неожиданным, необычным: люди на необитаемом острове пытаются выжить. Такая проверка себя на прочность, человечность и многое другое.
- Какими были ваши ощущения, когда приехали на Телецкое озеро в локацию «Последнего героя»?
- Алтай - это что-то невероятное, он прекрасен! Я была под впечатлением с того момента, как вышла из самолета в аэропорту. Первое, на что обращаешь внимание, - невероятно вкусный воздух, запах. Уже в Горно-Алтайске видишь горы: красивые, зеленые, пышущие жизнью. И аэропорт - очень компактный, думаю, что скоро его перестроят, потому что на Алтай нужно срочно ехать всем.
Актрису многие помнят по проекту «Ольга», где она сыграла яркую роль дочери главной героини. Фото: кадр из фильма
- Есть ли у вас страхи, проявления которых вы боялись в этом проекте?
- В детстве был случай, когда меня укусил энцефалитный клещ, и вот этот страх остался - является ли он переносчиком болезни. Не была готова встретиться со змеями. Я согласилась на Алтай в принципе потому, что клещи, змеи - все-таки наши, местные. Думала, если и придется есть что-то, то хотя бы этот «продукт» будет отечественным (смеется).
- Как чувствуете себя в условиях конкуренции и в компании с незнакомыми людьми?
- Совершенно нормально. Ты в принципе сразу примерно понимаешь, что это за человек. Конечно, все разные, кто-то играет, кто-то такой, как есть, у кого-то «второе дно» - это всегда интересно. Все люди разные, но я всегда со всеми общаюсь, в этом и есть суть моей профессии - быть и работать с незнакомыми людьми.
- Понимали, что играть придется на выбывание, и поэтому интриг, предательства и бытовой подлости не избежать?
- Честно, как-то наоборот: я рассчитываю на человечность. Наверное, интриги какие-то есть, ты не будешь полностью доверять людям, но я выбрала такую тактику: если человек мне изначально откликнулся, я буду в него верить. Когда ты не доверяешь, единственное, что остается, - сесть, молчать и ничего не делать.
«Хочу снять короткий метр»
«Что расскажешь, пушистый друг?». Фото: личный архив Ксении Сурковой
- Один из самых популярных вопросов из комментариев в отношении вас: «Куда пропала?». И действительно: последний проект с вашим участием датирован 2023 годом. Вы решили взять паузу или, может, уйти в декрет?
- В декрет не ушла. Это некая пауза, переосмысление, переоценка каких-то жизненных приоритетов, набирание новой «массы», актерского «жира», жизни. Как раз и «Последний герой» - это то, что действительно меняет тебя очень сильно. Это как пауза, чтобы снова набрать эту силу, мощь и снова делиться тем, что накопилось. Надеюсь в итоге создать свой проект - мне это безумно интересно.
- Когда у зрителя есть шанс увидеть вас в кино или сериале?
- Верю, что это лето и этот год порадуют действительно хорошими съемками и в следующем году вы точно увидите меня в кино.
- На чем вы сконцентрированы и чем заняты в отсутствие съемок?
Артистка взяла паузу для переосмысления жизненных приоритетов. Фото: личный архив Ксении Сурковой
- Я занимаюсь своими проектами. Сейчас хочу снять короткий метр, работаю над этим, надеюсь, что все срастется. Думаю, что сначала лучше сделать, а потом уже говорить об этом, - я сторонник такого подхода. Требуется много работы и концентрации, поскольку это не актерская профессия, в которой я уже 30 лет.
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