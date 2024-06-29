Ксения Суркова: «С радостью познакомилась бы с достойным, прекрасным мужчиной!»

- Есть ли у вас страхи, проявления которых вы боялись в этом проекте?

- В детстве был случай, когда меня укусил энцефалитный клещ, и вот этот страх остался - является ли он переносчиком болезни. Не была готова встретиться со змеями. Я согласилась на Алтай в принципе потому, что клещи, змеи - все-таки наши, местные. Думала, если и придется есть что-то, то хотя бы этот «продукт» будет отечественным (смеется).

- Как чувствуете себя в условиях конкуренции и в компании с незнакомыми людьми?

- Совершенно нормально. Ты в принципе сразу примерно понимаешь, что это за человек. Конечно, все разные, кто-то играет, кто-то такой, как есть, у кого-то «второе дно» - это всегда интересно. Все люди разные, но я всегда со всеми общаюсь, в этом и есть суть моей профессии - быть и работать с незнакомыми людьми.

- Понимали, что играть придется на выбывание, и поэтому интриг, предательства и бытовой подлости не избежать?

- Честно, как-то наоборот: я рассчитываю на человечность. Наверное, интриги какие-то есть, ты не будешь полностью доверять людям, но я выбрала такую тактику: если человек мне изначально откликнулся, я буду в него верить. Когда ты не доверяешь, единственное, что остается, - сесть, молчать и ничего не делать.

«Хочу снять короткий метр»