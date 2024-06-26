Оксана Самойлова о шоу «Выжить в Дубае» и отношениях с Викторией Боней: «Как только включается камера, Вика становится какой-то сплетницей и интриганкой»

На телеканале ТНТ продолжается реалити-шоу «Выжить в Дубае». И одними из самых ярких ее участников стали Джиган и Оксана Самойлова. Первые появления Оксаны в шоу уже вызвали бурную реакцию в виртуальном пространстве.

Подписчики считают, что иногда Самойлова, которая в соцсетях многими воспринимается как любящая мать и всепрощающая женщина, позволяет себе грубую игру. А еще конфликтует с Викторией Боней. И, мол, не задумывается о женской солидарности.

По словам Оксаны, она относится к этой критике с юмором. Об этом и не только Оксана Самойлова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro в кулуарах премии «Мама года – 2024»

«Денис очень круто меня поддерживал»

— Оксана, в шоу «Выжить в Дубае» вы участвуете вместе со своим мужем Джиганом. Открылся ли он вам с новой стороны?

— Сначала Денис (настоящее имя Джигана — Денис Устименко-Вейнштейн. — Прим. ред.) жестко прикалывался, а потом вы увидите Джигана с новой стороны. Просто еще не время! Еще пару серий!