Оксана Самойлова о шоу «Выжить в Дубае» и отношениях с Викторией Боней: «Как только включается камера, Вика становится какой-то сплетницей и интриганкой»

На телеканале ТНТ продолжается реалити-шоу «Выжить в Дубае». И одними из самых ярких ее участников стали Джиган и Оксана Самойлова. Первые появления Оксаны в шоу уже вызвали бурную реакцию в виртуальном пространстве.
Подписчики считают, что иногда Самойлова, которая в соцсетях многими воспринимается как любящая мать и всепрощающая женщина, позволяет себе грубую игру. А еще конфликтует с Викторией Боней. И, мол, не задумывается о женской солидарности.
По словам Оксаны, она относится к этой критике с юмором. Об этом и не только Оксана Самойлова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro в кулуарах премии «Мама года – 2024»
«Денис очень круто меня поддерживал»
— Оксана, в шоу «Выжить в Дубае» вы участвуете вместе со своим мужем Джиганом. Открылся ли он вам с новой стороны?
— Сначала Денис (настоящее имя Джигана — Денис Устименко-Вейнштейн. — Прим. ред.) жестко прикалывался, а потом вы увидите Джигана с новой стороны. Просто еще не время! Еще пару серий!
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press
— Я имею в виду не читателям, а вам лично…
— Мы работаем в разных направлениях. И общих точек соприкосновения, когда мы бы шли к одной цели, конечно, кроме семьи и детей, у нас нет. Но в игровом формате мы поняли, насколько четко мы подходим друг другу.
Это было прямо обалденно! Денис очень круто меня поддерживал!
«Классно, что поиграли, побывали злодеями, но люди этого не считывают»
— А какие отношения у вас с Викторией Боней на самом деле?
— Мы вообще подружились. И даже на синхронах в шоу я говорю: «Я не понимаю, почему как только включается камера, Вика становится какой-то сплетницей и интриганкой». А когда она выключается, Виктория снова восхитительный и замечательный человек!
Но на самом деле у нас прекраснейшие отношения!
Оксана Самойлова на премии «Мама года – 2024». Фото: предоставлено организаторами премии
— А как вы относитесь к критике в соцсетях? На просторах Интернета можно встретить высказывания, что до игры люди были о вас лучшего мнения, а потом жестко разочаровались?
— Во-первых, мы ехали туда играть. Для нас это нереальный мир, игровой формат. Мы специально поставлены в такие обстоятельства, чтобы проявляться по-разному.
На самом деле я лапочка, ангелочек, добрая девушка! Но ради игры мне пришлось бывать абсолютно в разных ролях! Классно, что поиграли, побывали злодеями, но люди этого не считывают.
Такое впечатление, что они как будто 15 лет ждали: «Кода же мы ее будем хейтить». И вот зрители посмотрели и решили: «Мы были правы. Она 15 лет нас обманывала». Но это же смешно.
Поэтому нормально относимся. Это классный, полезный опыт.
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