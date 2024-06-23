Анфиса Чехова рассказала как избежать жадного мужчины: «Я даже собаку подбирала себе по нумерологии»

Телеведущая Анфиса Чехова признается, что подбирает сотрудников по гороскопу. И астрологический метод успешно действует.

Об этом ведущая рассказала Teleprogramma.pro на вечеринке телеканала ТВ-3, посвященной 30-летию этого телевизионного СМИ.

«Я больше верю в астрологию»

— Анфиса, бывает ли, что вы видите вещие сны?

— Иногда бывает снится что-то, что потом происходит в действительности.

— А можете рассказать какой-то конкретный сон?

— Боюсь, что вам не понравится эта история.

— А как вы относитесь к предсказаниям карт Таро?

— Таро много раз меня обманывали, не соответствовали реальности. Поэтому я думаю, что это очень своеобразный вопрос.

Во-первых, должен быть человек, который хорошо расшифровывает карты. Во-вторых, у жизни бывает много вариантов. Сегодня я сделала один выбор, завтра — другой. Бывает, вариант изменился, а ты до сих пор ждешь изменений, предсказанных картами. А они не случаются.

Я больше верю в астрологию, потому что там нет никаких предсказаний. Просто это возможность понять, почему в твоей жизни происходит та или иная ситуация.