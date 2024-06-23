Анфиса Чехова рассказала как избежать жадного мужчины: «Я даже собаку подбирала себе по нумерологии»

Телеведущая Анфиса Чехова признается, что подбирает сотрудников по гороскопу. И астрологический метод успешно действует.
Об этом ведущая рассказала Teleprogramma.pro на вечеринке телеканала ТВ-3, посвященной 30-летию этого телевизионного СМИ.
«Я больше верю в астрологию»
— Анфиса, бывает ли, что вы видите вещие сны?
— Иногда бывает снится что-то, что потом происходит в действительности.
— А можете рассказать какой-то конкретный сон?
— Боюсь, что вам не понравится эта история.
— А как вы относитесь к предсказаниям карт Таро?
— Таро много раз меня обманывали, не соответствовали реальности. Поэтому я думаю, что это очень своеобразный вопрос.
Во-первых, должен быть человек, который хорошо расшифровывает карты. Во-вторых, у жизни бывает много вариантов. Сегодня я сделала один выбор, завтра — другой. Бывает, вариант изменился, а ты до сих пор ждешь изменений, предсказанных картами. А они не случаются.
Я больше верю в астрологию, потому что там нет никаких предсказаний. Просто это возможность понять, почему в твоей жизни происходит та или иная ситуация.
Анфиса Чехова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Долгоиграющих планов на лето нет»
— Вы сейчас имеете в виду гороскопы, связанные с характером человека. А сбывались ли у вас когда-нибудь астрологические предсказания?
— Подружки, какие-то передачи мне много что предсказывают, что потом не случается. Хотя иногда предсказывают и то, что происходит в реальности. Вообще, в этом вопросе нет постоянства.
— Известны случаи, когда люди подбирают сотрудников по гороскопу…
— Я именно такая. Я подбираю сотрудников по гороскопу. И все со мной уже много лет, даже собака. Я подбирала себе собаку по нумерологии. И она у меня реально не болеет.
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— Как по гороскопу распознать мужчину, которого лучше обходить стороной?
— В натальной карте есть такая позиция, как юпитер в падении. Как правило, такой мужчина может быть циничным, очень много умничать, но не являться умным, может казаться профессионалом, но не быть им. Такого человека легко определить по определенным годам рождения. Если знать эти позиции, то можно избежать жадного мужчины.
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press
— А если вдруг возникла страсть к такому человеку?
— Бороться с этой страстью, либо смириться с его жадностью. В позиции юпитер в падении тоже есть хорошие люди. Просто такой человек может не понимать, к чему дарить кольца, зачем вообще эти траты.
Но если женщина экономная, то они сойдутся — будут больше экономить. А если она хочет, чтобы мужчина заваливал ее подарками, то с такой позицией это невозможно.
— Каковы ваши планы на лето?
— Долгоиграющих планов нет. Это лето я живу в моменте. Сейчас много работы, а просто отдыхать и лежать на пляже мне не хочется. У меня забит график до середины июля. А уже дальше я посмотрю.
Если график будет забиваться и дальше, то останусь и буду работать. Если выпадут свободные пары недель, то уже решу, на что их потратить.
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