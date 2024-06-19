Звезда шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк о личной жизни: «У меня будет два брака и пять детей»

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Блогер также рассказала Teleprogramma.pro, с кем из участников шоу «Сокровища императора» общается после проекта.

После выхода на экраны шоу «Сокровища императора» блогер и дизайнер Мария Погребняк переживает новый виток популярности. Как призналась Мария Teleprogramma.pro, поклонники ее дуэта с Аланой Мамаевой до сих пор просят их снимать смешные ролики. 

Об этом блогер рассказала на вечеринке канала ТВ-3 по случаю его 30-летия. А поскольку телеканал известен и своими программами о паранормальных явлениях, разговор Марии с журналистами начался с темы мистики. 

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«Второй брак не за горами» 

— Мария, вы вообще верите в мистические события? 

 — Я верю во все, но в первую очередь в Бога и в себя. 

— Но все-таки сталкивались с мистическими явлениями?  

— Да и неоднократно. Мистика в моей жизни обычно происходит после посещения святой Матроны. Когда приходишь к ее мощам, мысли и желания действительно исполняются. 

— А сами обладаете какими-то необычными способностями? 

— Если я чего-то не хочу, например, не идти на какое-то мероприятие, происходят мистические ситуации, после которых это событие переносится. Возможно, это сила мысли. Но такое происходит часто. 

 Мария Погребняк. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro 

— Верите ли вы в астрологию? Возможно, какие-то прогнозы относительно вашего будущего сбывались? 

— В 2017 году астролог сказал мне, что у меня будет два брака и пять детей. Ну мы видим, что второй брак — не за горами. Поэтому в астрологию я тоже верю. Люблю побаловаться и что-то узнать. 

— А как в вашем представлении сочетается вера в Бога с астрологией? 

— Я знаю, что церковь этого не одобряет. Но в первую очередь моя вера — это вера в Бога. А астрология — больше чтобы побаловаться. 

«Женя Ершов и его мама — нормальные, классные ребята» 

— Недавно закончилось шоу «Сокровища императора», имевшее большой успех. Поддерживаете ли вы сейчас связь с Аланой Мамаевой? 

— Да, я с Аланой постоянно на связи. Мы с ней общаемся каждый день, снимаем смешные рилсы. 

— Может быть, еще с кем-то общаетесь? Вот Евгений Ершов явно симпатизировал вам. 

— Я поддерживаю связь с Женей Ершовым и его мамой Леной. Они нормальные, классные ребята.

Мария Погребняк и Алана Мамаева в шоу «Сокровища императора». Фото: канал ТНТ    

— Проект закончился, но, может, вы получаете какие-то отклики от зрителей? 

— Многие просят нас с Аланой продолжать снимать смешные ролики. Наш дуэт покорил большое количество сердец. 

— А как вы относитесь к мнению хейтеров, которые говорят, что ваша подруга Ольга Бузова — ведущая проекта «Сокровища императора» — делала вам поблажки? 

— Хейтеры были и будут. Поэтому я не обращаю на них внимания. Мне важно мнение не чужих, а близких людей. Вот к ним я прислушиваюсь, а к другим — нет. 

 — Какие у вас планы на лето? 

— Улететь в Турцию отдохнуть.  

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