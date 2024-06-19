Звезда шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк о личной жизни: «У меня будет два брака и пять детей»

После выхода на экраны шоу «Сокровища императора» блогер и дизайнер Мария Погребняк переживает новый виток популярности. Как призналась Мария Teleprogramma.pro, поклонники ее дуэта с Аланой Мамаевой до сих пор просят их снимать смешные ролики.

Об этом блогер рассказала на вечеринке канала ТВ-3 по случаю его 30-летия. А поскольку телеканал известен и своими программами о паранормальных явлениях, разговор Марии с журналистами начался с темы мистики.

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«Второй брак не за горами»

— Мария, вы вообще верите в мистические события?

— Я верю во все, но в первую очередь в Бога и в себя.

— Но все-таки сталкивались с мистическими явлениями?

— Да и неоднократно. Мистика в моей жизни обычно происходит после посещения святой Матроны. Когда приходишь к ее мощам, мысли и желания действительно исполняются.

— А сами обладаете какими-то необычными способностями?

— Если я чего-то не хочу, например, не идти на какое-то мероприятие, происходят мистические ситуации, после которых это событие переносится. Возможно, это сила мысли. Но такое происходит часто.