Звезда шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк о личной жизни: «У меня будет два брака и пять детей»

После выхода на экраны шоу «Сокровища императора» блогер и дизайнер Мария Погребняк переживает новый виток популярности. Как призналась Мария Teleprogramma.pro, поклонники ее дуэта с Аланой Мамаевой до сих пор просят их снимать смешные ролики.
Об этом блогер рассказала на вечеринке канала ТВ-3 по случаю его 30-летия. А поскольку телеканал известен и своими программами о паранормальных явлениях, разговор Марии с журналистами начался с темы мистики.
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«Второй брак не за горами»
— Мария, вы вообще верите в мистические события?
— Я верю во все, но в первую очередь в Бога и в себя.
— Но все-таки сталкивались с мистическими явлениями?
— Да и неоднократно. Мистика в моей жизни обычно происходит после посещения святой Матроны. Когда приходишь к ее мощам, мысли и желания действительно исполняются.
— А сами обладаете какими-то необычными способностями?
— Если я чего-то не хочу, например, не идти на какое-то мероприятие, происходят мистические ситуации, после которых это событие переносится. Возможно, это сила мысли. Но такое происходит часто.
Мария Погребняк. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Верите ли вы в астрологию? Возможно, какие-то прогнозы относительно вашего будущего сбывались?
— В 2017 году астролог сказал мне, что у меня будет два брака и пять детей. Ну мы видим, что второй брак — не за горами. Поэтому в астрологию я тоже верю. Люблю побаловаться и что-то узнать.
— А как в вашем представлении сочетается вера в Бога с астрологией?
— Я знаю, что церковь этого не одобряет. Но в первую очередь моя вера — это вера в Бога. А астрология — больше чтобы побаловаться.
«Женя Ершов и его мама — нормальные, классные ребята»
— Недавно закончилось шоу «Сокровища императора», имевшее большой успех. Поддерживаете ли вы сейчас связь с Аланой Мамаевой?
— Да, я с Аланой постоянно на связи. Мы с ней общаемся каждый день, снимаем смешные рилсы.
— Может быть, еще с кем-то общаетесь? Вот Евгений Ершов явно симпатизировал вам.
— Я поддерживаю связь с Женей Ершовым и его мамой Леной. Они нормальные, классные ребята.
Мария Погребняк и Алана Мамаева в шоу «Сокровища императора». Фото: канал ТНТ
— Проект закончился, но, может, вы получаете какие-то отклики от зрителей?
— Многие просят нас с Аланой продолжать снимать смешные ролики. Наш дуэт покорил большое количество сердец.
— А как вы относитесь к мнению хейтеров, которые говорят, что ваша подруга Ольга Бузова — ведущая проекта «Сокровища императора» — делала вам поблажки?
— Хейтеры были и будут. Поэтому я не обращаю на них внимания. Мне важно мнение не чужих, а близких людей. Вот к ним я прислушиваюсь, а к другим — нет.
— Какие у вас планы на лето?
— Улететь в Турцию отдохнуть.
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