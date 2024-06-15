Петар Зекавица: «Сын сказал, что я напоминаю ему Джима Керри. Моей радости не было границ»

Этого характерного сербского актера с пронизывающим взглядом зритель знает по множеству ролей отрицательного плана. Если надо показать умного и хитрого фашиста, иностранного шпиона, агента заокеанского влияния у императорского трона или главаря боевиков, продюсеры звонят именно Петару. Хотя на самом деле весь негатив в глазах этого милого человека - не больше, чем актерское мастерство. В жизни Зекавица невероятно обходителен и доброжелателен, а русских любит больше некоторых действительных иноагентов: он вырос и учился в Москве, прекрасно владеет языком, его дочь зовут Софьей (15 лет), а сына - Захаром (10 лет). В преддверии премьеры исторического сериала «Царская прививка» («Россия 1» при поддержке ИРИ), где серб сыграл английского врача Димсдейла, делавшего в Российской империи прививки от оспы, журнал «Телепрограмма» побеседовал с артистом про русский дух, философию и женскую красоту.
«Совершенно не обидно играть злодеев»
- Петар, судя по всему, в «Царской прививке» прообраз вашего героя - английский врач Томас Димсдейл, прививавший оспу царским особам в России в ходе лютой эпидемии. Вы изучали его биографию?
- Да, конечно, я всегда стараюсь узнать про своего персонажа максимум подробностей. Очень яркий и замечательный человек. Смелый, страстный и не лишенный духа авантюризма. Представьте себе, какую он ответственность и риск взял на себя, решив приехать в Санкт-Петербург, чтобы лично привить императрицу Екатерину Великую? (Сперва англичанин ставил прививку от оспы великому князю Павлу Петровичу. - Авт.) Ведь не было никаких гарантий, что все закончится благополучно, да и в целом врачам в то время все еще не особо доверяли.
- Что было самым важным при работе над этим образом?
В «Царской прививке» Зекавица исполнил роль английского доктора Томаса Димсдейла. Фото: кадр из фильма
- Я попробовал совместить в герое некоторую пуританскую сдержанность и искреннее, почти что детское воодушевление увиденным в России - это был целый новый мир, наполненный экзотикой, великолепием и несравненным убранством. Я думаю, что все это произвело сильное впечатление на доктора Димсдейла.
- Работать медицинскими инструментами в кадре или в качестве репетиции приходилось?
- Да, в сценах приходилось работать со старинными скальпелями и ловко изображать порезы, стараясь, конечно, не навредить партнерам (улыбается), особенно детишкам. Слава богу, все прошло хорошо.
- Сериал снимали уже после пандемии коронавируса? Вы чувствовали некую связь между историческими событиями и современностью, когда эпидемия может поразить человечество и сделать уязвимым?
- Действительно, сходство и градус напряжения - не сказать страха - были очень схожими с временами пандемии коронавируса. Разумеется, в XVIII веке оспа была гораздо опасней, да и визуально ощутимее, страшнее ковида. Мы на съемочной площадке часто шутили на эту тему, проводя параллели, но внутри каждый про себя думал: «Как хорошо, что те времена прошли и лекарство изобретено!»
- Как вы относитесь к тому, что нередко в российские проекты вас утверждают на роли злодеев? Это не обидно? Вы же на самом деле добрый человек.
В роли Юргенса из «Сталинграда» 12+. Фото: кадр из фильма
- Мне совершенно не обидно играть злодеев. Тут весь вопрос в материале и подаче. Мне важно, чтобы мои «злодеи» все-таки были не абсолютные мерзавцы. Ни в коем случае не пытаюсь их оправдать, но пробую, пытаюсь найти некие переломные моменты в их жизни, которые являлись ключевыми для их становления. И все же есть «герои», которых бы я не сыграл...
- Например?
- Тех, кто обижает детей или совершает физическое насилие над женщинами.
- А наоборот - в комедийном амплуа хотелось бы выступить? Как вы относитесь к юмору, какой вам больше по душе?
- Читателям, наверное, сложно представить, но комедия - мой жанр, мой конек! (Смеется.) Люди, которые меня знают близко, это легко подтвердят. Ни секунды без шутки, ни дня без клоунады! Недавно сын мне сказал, что я ему напоминаю Джима Керри, радости моей не было границ. Теперь дело за малым - надо убедить в этом продюсеров (смеется).
«Очень люблю Санкт-Петербург»
Дочери актера Софье уже 15 лет, сыну Захару - 10. Фото: личная страница Петера Зекавицы в социальной сети
- Отчего у сербских людей (у вас, Эмира Кустурицы и не только) такая особенная связь с русской публикой, как считаете? Дело в истории, которая часто сплачивала наши народы?
- Я могу говорить только за себя. У меня был длинный путь становления как актера, можно сказать, он все еще длится, я все еще подбираю формы творчества и ищу свою публику. Признаюсь, что в последнее время все больше тяготею к театральной сцене. Планирую вернуться к «живому» зрителю. Как раз с комедией. Но вы правы, сербы очень тонко чувствуют россиян. Это и многовековые связи, и похожие трагедии, и восприятие мира.
- Недавно в товарищеском матче по футболу встречались Россия и Сербия. Извините, что напоминаю об этом поражении. Но за кого вы болели?
Одно из первых появлений на российском экране - в сериале «Не родись красивой» 12+. Фото: кадр из фильма
- Может, сейчас кого-то разочарую, но я совершенно не слежу за футболом (смеется). Увлекаюсь большим теннисом, в который и сам активно играю. Из российских игроков мне особенно нравятся Андрей Рублев и Мирра Андреева (17-летняя теннисистка вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции спустя ровно 20 лет после первой российской победы на турнирах Большого шлема. - Авт.). Умницы! Правда, про футбол у меня есть одна история: примерно в восьмом-девятом классе под давлением одноклассников - и чтобы никого не обидеть - во время вечной схватки ЦСКА - «Спартак» я ляпнул ребятам, что болею за «Ротор» из Волгограда. Мне кажется, что тогда «мой» клуб попал в высшую лигу РФ.
- Вы общаетесь с земляками, которые работают в России? С Милошем Биковичем, к примеру.
В фильме «Герой» 12+ действие происходит в начале XX века. Фото: кадр из фильма
- К сожалению, очень мало времени остается на общение. Как-то все больше по работе. Недавно снимался вместе с замечательным сербским актером Миланом Колаком в новом проекте «Жар» режиссера Артема Аксененко, а буквально пару недель назад - с прекрасной Тиной Стойилкович в проекте «Хантер» режиссера Ивана Мошнякова.
- Вы жили и работали в США. Как считаете, почему так часто на роли отрицательных персонажей и мафиози выбирают русских? Или поляков, которые с диким акцентом изображают русских.
- Тут, наверное, все гораздо проще. Лет 15 - 20 назад язык для иностранцев был самым большим препятствием не только в Голливуде, но и в Западной Европе. Без «идеального» акцента, идеальнейшего знания языка актер мог надеяться только на роль немногословных мафиози. Сейчас ситуация немного изменилась. Мир наконец становится все более многополярным, и язык - вернее, акцент - играет не столь значимую роль. Все началось со шведско-датского сериала «Мост» 18+. Сериал прогремел, и уже никто не замечал, что изначальный язык картины - датский, а не cockney english (разновидность британского английского) или американский акцент Бруклина. Вот и сербский актер Никола Джуричко блестяще сыграл в сериале «Очень странные дела» 16+.
В проекте «Григорий Р.» 12+ - в образе Освальда Рейнера. Фото: кадр из фильма
- А почему ни одному русскому актера, даже дико талантливому, не удалось стать звездой в Голливуде? Это предвзятость продюсеров и публики?
- Я отвечу так: в замечательном советском фильме «Осенний марафон» 12+ режиссера Георгия Данелии персонаж Бузыкин (Олег Басилашвили) сказал своему студенту Лифанову (Владимир Фирсов), упрекая в плохом переводе литературного произведения: в хартии переводчиков указано, что «перевод в современном мире должен содействовать лучшему взаимопониманию между народами», и добавил: «А вы своим лепетом будете только разобщать!» Так вот, актеры и деятели культуры в целом должны способствовать объединению народов. Иногда кому-то это не очень выгодно или, прямо скажем, не нравится. Я же стараюсь делать свою работу хорошо - и в согласии со своей совестью в первую очередь. Надеюсь, что Бузыкин бы меня не отругал (смеется).
В «Союзе спасения» 12+ Петар сыграл командира Семеновского полка Федора Шварца. Фото кадр из фильма
- Лет пять назад вы говорили, что мечтаете о русской жене. Мечта сбылась?
- Нет, к сожалению, мечта еще не сбылась (смеется). Мое сердце давно свободно.
- Хотели бы встретить почтенный возраст в России на берегу реки?
Если да, то как вы это видите?
- Я очень люблю Санкт-Петербург и думаю, что в какой-то момент перееду туда жить.
- Даже так?!
- Да. Поближе к «водичке», как любил выражаться Иосиф Бродский. Где-нибудь на Аптекарском острове - и к «водичке» близко, и до Ботанического сада Петра Первого рукой подать!
«Царская прививка» 16+
С 15 июня в 21.00