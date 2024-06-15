Петар Зекавица: «Сын сказал, что я напоминаю ему Джима Керри. Моей радости не было границ»

Этого характерного сербского актера с пронизывающим взглядом зритель знает по множеству ролей отрицательного плана. Если надо показать умного и хитрого фашиста, иностранного шпиона, агента заокеанского влияния у императорского трона или главаря боевиков, продюсеры звонят именно Петару. Хотя на самом деле весь негатив в глазах этого милого человека - не больше, чем актерское мастерство. В жизни Зекавица невероятно обходителен и доброжелателен, а русских любит больше некоторых действительных иноагентов: он вырос и учился в Москве, прекрасно владеет языком, его дочь зовут Софьей (15 лет), а сына - Захаром (10 лет). В преддверии премьеры исторического сериала «Царская прививка» («Россия 1» при поддержке ИРИ), где серб сыграл английского врача Димсдейла, делавшего в Российской империи прививки от оспы, журнал «Телепрограмма» побеседовал с артистом про русский дух, философию и женскую красоту.

«Совершенно не обидно играть злодеев»

- Петар, судя по всему, в «Царской прививке» прообраз вашего героя - английский врач Томас Димсдейл, прививавший оспу царским особам в России в ходе лютой эпидемии. Вы изучали его биографию?

- Да, конечно, я всегда стараюсь узнать про своего персонажа максимум подробностей. Очень яркий и замечательный человек. Смелый, страстный и не лишенный духа авантюризма. Представьте себе, какую он ответственность и риск взял на себя, решив приехать в Санкт-Петербург, чтобы лично привить императрицу Екатерину Великую? (Сперва англичанин ставил прививку от оспы великому князю Павлу Петровичу. - Авт.) Ведь не было никаких гарантий, что все закончится благополучно, да и в целом врачам в то время все еще не особо доверяли.

- Что было самым важным при работе над этим образом?