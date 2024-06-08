Ольга Лаки: «В любом возрасте я остаюсь lucky - это состояние души»

«Ну где же ваши ручки?», «Ты меня не ищи», «Все пройдет» - эти бодрые шлягеры заставляли в нулевые годы двигаться под бойкий бит даже самых отъявленных эстетов. Музыка группы «Вирус!» была простой, но безотказной, как автомат Калашникова: хиты били в цель и поэтому прославили коллектив за весьма короткий промежуток времени. Группа существует до сих пор, выпускает свежие песни, а солистка Ольга Лаки еще и на телевидении нередко появляется - к примеру, участвует в шоу «ВИА Суперстар!», где поет всем известные песни других исполнителей в новом прочтении, вызывая приступы ностальгии у публики, а у жюри - рядовое недовольство. Журнал «Телепрограмма» обсудил с вокалисткой Ольгой Лаки стрессоустойчивость, планы на семейную жизнь и ощущение lucky («счастливый») в душе.
«Шоу должно продолжаться»
- Ольга, как вам в рамках шоу «ВИА Суперстар!»? Легко ли работается в условиях соревновательной конкуренции? Весьма необычно, наверное, звезде выходить на сцену, как на первом музыкальном конкурсе.
- Участие в «ВИА Суперстар!» для меня как подарок Вселенной. Я безумно рада, что благодаря этому шоу у меня есть возможность показать свою разносторонность и выйти за привычные рамки музыкального формата. А соревновательная конкуренция только зажигает меня еще больше.
Такой, как в шоу «ВИА Суперстар!», мы певицу еще не видели! Фото: личная страница Ольги Лаки в социальной сети
- В одном из эфиров некоторыми замечаниями судьи довели вас до слез. Не было мысли бросить все и уйти, хлопнув дверью?
- Это был тяжелый для меня выпуск из-за параллели с личной историей (исполнение «Лучшее в тебе» Евы Польны певица посвятила ушедшему папе. - Авт.). Честно скажу, я не ожидала такой необъективной критики и искренне не принимала, за что поставили такие оценки. Это был сильный стресс. Но я была бы не я, если бы все бросила и ушла (улыбается). Я пришла на проект для того, чтобы показать, на что я способна, поэтому я собрала свои силы и волю и уверенно п шла дальше. Шоу должно продолжаться!
- Старые песни, ремейки советских фильмов и даже мультиков, сериалы про девяностые. Как считаете, ностальгия - это то, что лучше всего конвертируется сегодня на ТВ и в кино? И почему.
- Безусловно, да. Ностальгия - это то самое чувство, которое у каждого человека вызывает приятные воспоминания, связанные с разными моментами жизни. Поэтому благодаря музыке и фильмам можно вернуть то самое время назад и заново оказаться там. Отсюда и любовь к этой теме. Это магия.
- Вы сами часто вспоминаете «золотые годы» работы группы «Вирус!»? Что вызывает особенно теплые воспоминания?
Группа «Вирус!» появилась в конце 90-х и до сих пор на слуху. Фото: личная страница Ольги Лаки в социальной сети
- Начало нашего пути - это прекрасное время, которое я вспоминаю с улыбкой. Мы были такими наивными детьми, которые еще не знали, как устроен шоу-бизнес, какие преграды могут возникнуть и так далее. И вот как раз та самая ностальгия. Но у нас есть то, что, пожалуй, отличает нас от многих артистов. Спустя много лет работы в шоу-бизнесе мы не растеряли своей искренности, доброты, умения дружить и верить в чудеса. Этим мы до сих пор заражаем всех, кто приходит на наши концерты.
- Но ведь тогда был просто бум качественных поп-коллективов в России. Почему «Вирус!» оказался настолько успешным, как считаете? В чем феномен?
Вокалистка почти не меняется с годами. Фото: личная страница Ольги Лаки в социальной сети
- Потому что мы делали так, как чувствовали. Никого не копировали и не придерживались никаких музыкальных форматов. Творили от души. Говорили в своих песнях о том, что было актуально в тот момент для каждого, тем самым мы всегда были на одной волне с нашими фанатами. Нам часто говорят: «Спасибо, я вырос на ваших песнях», а мы отвечаем: «Мы росли вместе с вами» (смеется).
«Семья - это аккумулятор любви»
Ольга с мамой в ее день рождения. Фото: личная страница Ольги Лаки в социальной сети
- Времена были крайне свободные и сытые. Можете вспомнить самое безумное выступление (концертное, частное, корпоративное) - как оно проходило?
- Сразу вспомнился момент, когда на одном концерте внезапно вырубилось электричество, я села на край сцены и продолжила петь с фанатами в акустике. Кто-то достал зажигалки, и атмосфера была очень прикольная, теплая такая. Как будто во дворе собрались компанией. Потом электричество дали, но нам уже и так зашло отлично.
- Поклонники наверняка одолевали вас и после выступлений. Какое самое безбашенное предложение или подарок получали от фанатов?
- Это собака. У меня йоркширский терьер, которого мне привезла сюрпризом фанатка из Прибалтики. Я была не готова к такому подарку, но вот уже много лет собачка живет со мной.
- А что считаете своей самой большой ошибкой в то время? Что бы поменяли, если бы была возможность?
- Ничего бы не поменяла. Все, что происходит, это всегда опыт. Не важно, хорошо было или плохо, это опыт. Я благодарю за все, что было, и иду дальше. Ведь если бы не все это, то не было бы того, что есть сейчас.
- Данные о вашей личной жизни крайне скудны. Давайте попробуем рассеять кривотолки. Вот часто пишут, что ваш возлюбленный - барабанщик The Cats, созданной вами группы, это так?
- Нет, неправда. Это кем-то выдуманные слухи, которые периодически всплывают. Что поделать, некоторые люди склонны выдумывать то, чего на самом деле нет. Надеюсь, после нашего интервью этот слух будет окончательно развеян.
- Хорошо. Тогда есть ли у вас мечта построить семью и стать мамой?
- Да, конечно. Семья - это аккумулятор любви, которую, думаю, хочет построить каждый. Посмотрим, как получится (улыбается).
- На съемках шоу «ВИА Суперстар!» был еще один непростой личный момент. Вы признались, что сильно психологически пострадали от отсутствия отца в жизни. Какого отца вам бы хотелось для своих детей?
- Очень сложно отвечать на этот вопрос… Заботливого, любящего и поддерживающего во всем… чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким и неполноценным. Как-то так, наверное…
- Давайте об актуальном. Вы слушаете современную популярную музыку? Что ее отличает от музыки 90-х и нулевых, как считаете?
- Я, конечно, в курсе всего, что происходит в музыкальном мире. Если честно, большинство современной музыки стало форматной и однообразной. Все похоже друг на друга. Манера исполнения, звуки, мелодии. Это и отличает ее от музыки 90-х. Нет души, не цепляет.
Мало кого сейчас можно выделить из общей массы.
- Ну и подводя итог. Вы до сих пор продолжаете выступать под тем самым псевдонимом, что и в конце 90-х. А сейчас, в 42 года, вы можете назвать себя Lucky?
- Я в любом возрасте Lucky, потому что это состояние моей души!
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Приключения во время отдыха на Кипре. Фото: личная страница Ольги Лаки в социальной сети
Ольга КОЗИНА (ЛАКИ) родилась 20 мая 1982 года в Зеленограде. Окончила музыкальную школу по вокальному мастерству, выигрывала различные конкурсы и фестивали. Солировала в зеленоградском Доме культуры. В 1997 году познакомилась с Андреем Гудасом и Юрием Ступником, с которыми впоследствии и создала группу «Вирус!». Главный хит группы «Ты меня не ищи» написала в 1998 году, трек мгновенно возглавил все возможные чарты радиостанций. В 2011 году Ольга представила публике новый музыкальный проект Th3 Cats - электронная музыка при поддержке барабанной секции. В составе переформатированной группы «Вирус!» продолжала и продолжает выступать и выпускать новую музыку. Не замужем.
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