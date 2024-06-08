Ольга Лаки: «В любом возрасте я остаюсь lucky - это состояние души»

- Времена были крайне свободные и сытые. Можете вспомнить самое безумное выступление (концертное, частное, корпоративное) - как оно проходило?

- Сразу вспомнился момент, когда на одном концерте внезапно вырубилось электричество, я села на край сцены и продолжила петь с фанатами в акустике. Кто-то достал зажигалки, и атмосфера была очень прикольная, теплая такая. Как будто во дворе собрались компанией. Потом электричество дали, но нам уже и так зашло отлично.

- Поклонники наверняка одолевали вас и после выступлений. Какое самое безбашенное предложение или подарок получали от фанатов?

- Это собака. У меня йоркширский терьер, которого мне привезла сюрпризом фанатка из Прибалтики. Я была не готова к такому подарку, но вот уже много лет собачка живет со мной.

- А что считаете своей самой большой ошибкой в то время? Что бы поменяли, если бы была возможность?

- Ничего бы не поменяла. Все, что происходит, это всегда опыт. Не важно, хорошо было или плохо, это опыт. Я благодарю за все, что было, и иду дальше. Ведь если бы не все это, то не было бы того, что есть сейчас.

- Данные о вашей личной жизни крайне скудны. Давайте попробуем рассеять кривотолки. Вот часто пишут, что ваш возлюбленный - барабанщик The Cats, созданной вами группы, это так?

- Нет, неправда. Это кем-то выдуманные слухи, которые периодически всплывают. Что поделать, некоторые люди склонны выдумывать то, чего на самом деле нет. Надеюсь, после нашего интервью этот слух будет окончательно развеян.

- Хорошо. Тогда есть ли у вас мечта построить семью и стать мамой?

- Да, конечно. Семья - это аккумулятор любви, которую, думаю, хочет построить каждый. Посмотрим, как получится (улыбается).

- На съемках шоу «ВИА Суперстар!» был еще один непростой личный момент. Вы признались, что сильно психологически пострадали от отсутствия отца в жизни. Какого отца вам бы хотелось для своих детей?

- Очень сложно отвечать на этот вопрос… Заботливого, любящего и поддерживающего во всем… чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким и неполноценным. Как-то так, наверное…

- Давайте об актуальном. Вы слушаете современную популярную музыку? Что ее отличает от музыки 90-х и нулевых, как считаете?

- Я, конечно, в курсе всего, что происходит в музыкальном мире. Если честно, большинство современной музыки стало форматной и однообразной. Все похоже друг на друга. Манера исполнения, звуки, мелодии. Это и отличает ее от музыки 90-х. Нет души, не цепляет.

Мало кого сейчас можно выделить из общей массы.

- Ну и подводя итог. Вы до сих пор продолжаете выступать под тем самым псевдонимом, что и в конце 90-х. А сейчас, в 42 года, вы можете назвать себя Lucky?

- Я в любом возрасте Lucky, потому что это состояние моей души!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО