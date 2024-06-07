Арсений Бородин: «Телевизор до сих пор важен и нужен в карьере артиста»

- Фантазии блогеров или каких-то артистов на тему того, что сейчас нам ни радио, ни телевизор не нужны, - это сказки про белого бычка. Зритель видит: как только блогера зовут - он сразу в телевизоре. Если вывести на улицы российского города человека, которого регулярно показывали по ТВ в популярном проекте, и блогера с 10 млн подписчиков в соцсети - то узнавать будут участника телепроекта. Узнает ли кто-то блогера - вопрос. Люди смотрят телевизор. И начинающему артисту имеет смысл стремиться в него попасть. Еще и потому, что, например, у нас на телепроекте «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» победитель получает 5 млн руб. Я пока не знаю в стране другого музыкального конкурса, где начинающему артисту вручают такой солидный приз.

Очень неплохая сумма, если ее с умом потратить на продвижение. Сейчас мы по всей стране ездим - проводим кастинги, отбираем таланты. И известному артисту со своей аудиторией телевизор важен. Мне очень понравилось участвовать в телешоу «Аватар». Во-первых, это было еще и состязание с самим собой, потому что я исполнил произведения в жанрах, в которых никогда не работал и вряд ли буду, - классические произведения, даже спел на итальянском языке, которого не знаю и никогда на нем даже не разговаривал. Когда опубликовал в соцсетях свое исполнение Adagio на итальянском языке, на меня стали подписываться итальянцы. Я был в шоке из-за того, что они хвалили мой итальянский. А я первый раз в жизни открыл рот с итальянским языком. Поэтому телевизор нужен и важен в нашей карьере. И гонорары после эфиров растут, и число подписчиков в соцсетях.

- «Фабрика звезд» шла 10 лет. Выпускники «Фабрики» и сейчас звезды - Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Юлианна Караулова и многие другие. Шоу «Голос» выходит 12 лет. И на нем вы были. Но такого числа звезд оттуда нет, за исключением известной победительницы первого сезона Дины Гариповой. Как думаете, почему такая разница в популярности выпускников двух шоу?

- Я очень благодарен людям, которые приняли решение взять меня в телепроект «Фабрика звезд». Да, я умел петь и танцевать, но был простым парнем, «человеком с улицы». Для меня это было лучшим, что могло случиться для начала развития моей карьеры. Задача проекта «Фабрика звезд» - сделать из начинающих артистов суперзвезд. И она была успешно исполнена: из проекта вышло не два-три человека, а несколько десятков успешных артистов. После окончания телеэфиров мы с шестым сезоном «Фабрики звезд» проехали всю страну с гастрольным туром. У нас было огромное количество концертов, мы сразу получили огромнейший опыт. Мы сразу начали активно работать. А у шоу «Голос» стоят другие задачи.

Они делают шоу с хорошими просмотрами, продают в него рекламу, зарабатывают деньги. «Голос» - очень хороший проект для активно гастролирующих артистов, чтобы прийти и напомнить о себе на огромную телеаудиторию, чтобы билеты продавались лучше. Если вы начинающий артист, то, приходя на «Голос», нужно иметь рабочий репертуар, концертную программу на 60 минут, чтобы после того, как засветились на ТВ, сразу ехать и выступать. Этот эфир - хорошее промо. Поэтому и я участвовал в «Голосе». Для многих начинающих артистов это жестокий конкурс. Потому что сегодня на 3 минуты вы почувствовали себя звездой, а через месяц телезрители о вас забудут. Если не напоминать о себе дальше. Работу прекращать нельзя.

- В гастрольном туре осенью, в мае на сольном концерте в «Вегас Сити Холле» какие песни хочет слышать в вашем исполнении ваш зритель?

- Безусловно, это песни со всех телепроектов, в которых я участвовал, так получилось, что у меня их достаточное количество. Плюс я хочу исполнить все самое лучшее, что было сделано за последние 18 лет моей карьеры, как в составе группы «Челси», так и сольно. Прозвучат песни группы «Челси», авторские композиции, которые уже звучат на радио, а также будут премьеры.