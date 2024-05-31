Дмитрий Миллер: «Если есть семейные скелеты в шкафу, не стесняйтесь их доставать!»

Статный и импозантный Дмитрий Миллер, начинавший с костюмированных исторических фильмов и сериалов («Слуга государев» 16+, «Монтекристо» 16+), ярко блеснул в ситкоме «Светофор», после чего на некоторое время пропал из виду широкой аудитории. К счастью, этот период длился недолго - и теперь артист вовсю блещет в главных ролях фильмов, спектаклей («Тихий Дон» 16+) и сериалов («Склифосовский» 12+). Новый образ Дмитрия - джазовый музыкант из мелодрамы «Мелодия для двоих» («Россия 1»), который по воле случая столкнулся с красивой девушкой на свадьбе друга и влюбился без памяти. Журнал «Телепрограмма» расспросил Миллера, что такое съемки в солнечной Турции, каково это встретить брата, которого никогда не видел, и страшит ли слово «дед» в 52 года.
«Никакого пренебрежения к мелодраме нет»
- Дмитрий, у вас новый проект - и снова мелодрама. Нет усталости от этого жанра?
- Нет, вы знаете, любой артист, приступая к работе, воспринимает даже, казалось бы, легковесную мелодраму как шекспировский набор страстей. И старается выкладываться на полную. Вообще драматургических сюжетов порядка тридцати - их можно пересчитать. Так что, с одной стороны, все вроде бы известно. А с другой - уровень задач у персонажей всегда разный: у кого-то государство сохранить, как в «Макбете», у кого-то - любовь и семью. А дальше режиссер формулирует задачу по-своему.
Можно играть «просто мелодраму», а в голове иметь задачу показать противоречия принца датского, понимаете (смеется)? Так что жанр меня, сколько бы я в нем ни работал, ничуть не смущает. Никакого пренебрежения к мелодраме нет - мы все, можно сказать, «наркоманы» в этом смысле: хлебом не корми, дай попереживать, пострадать, сыграть драму. Ради этого и учились в театральных вузах.
- А лично вам что интересно? Если сюжеты плюс-минус понятны.
- Интересны людские отношения: разобраться, почему они так поступают, почему предают, почему влюбляются. Своего рода исследование природы человека. Классика (Чехов, Шекспир, Толстой) или мыльная опера - это совсем не скучно.
- В «Мелодии для двоих» у вашего героя, естественно, случается нежданная страсть. Поэтому вопрос такой: можно ли «сыграть любовь» или это всегда будет управляемая влюбленность на время работы?
- Скорее второе. Тут и опыт важен, и партнер, с которым любовь разыгрывать. Я всегда с особым нетерпением жду нового проекта, чтобы узнать, с кем буду работать. Надеясь, что партнерша окажется в первую очередь приятным человеком. Обычно везет в этом смысле. Да, это управляемая влюбленность, подогреваемая человеческим отношением. Хотя бывает так, что на экране между актером и актрисой сумасшедшая химия, а в жизни они друг друга на дух не переносят (Джонни Депп и Анджелина Джоли в «Туристе» 18+. - Авт.). Вот это уже сугубо актерское мастерство.
- Съемки сериала проходили в Турции. Это пытка? Море, солнце, пляж, а вам в кадр.
Мелодраму «Мелодия для двоих» снимали в Турции. Фото: канал «Россия 1»
- Конечно, это психологически непросто (улыбается). Такая прекрасная атмосфера, а ты идешь в «полном обмундировании» работать. Хочется скорее прыгнуть в воду, только об этом и думаешь. Да и физически сложно - с 12 дня начинается пекло до 3 - 4 часов дня, а нам надо снимать. Все нормальные люди по домам или в ресторанах сидят. Но что делать? Такова специфика профессии. У меня были съемки и в Марокко, и в Таиланде. Так что в этом смысле закален. В «Мелодии для двоих» мы снимали в бархатный сезон, поэтому солнце не сильно жарило.
- Герои проекта - люди, прямо скажем, суперобеспеченные. Нашему зрителю, простому человеку из глубинки, действительно интересно следить за тем, что богатые тоже плачут, выпивая хорошее вино на берегу моря?
- Я понимаю, о чем вы. И даже отчасти соглашусь: не все могут всерьез сопереживать, когда речь идет о некоем другом мире. Но ведь и состоятельных, и простых людей объединяет одно: мы все одинаково чувствуем, похожим образом себя ведем. Кому-то интересно посмотреть за красивой съемкой, кому-то - за любимыми актерами. Лично я некоторые проекты смотрю просто потому что люблю того или иного артиста. Богатый? Ну и хорошо: посмотрю, как такого персонажа сыграет. Так что мы, думаю, охватываем довольно разные пласты аудитории. Это не продукт для избранных.
- Ваш герой и саксофонист, и байкер. Учились базовым навыкам этих хобби?
- Не очень глубоко. С мотоциклом
я совсем не знаком, да и сцен с проездами не было - такой задачи не было, плюс помогали дублеры-каскадеры. С саксофоном нужно было правильно сымитировать игру (Дмитрий и сам не чужд музыки, у него даже была собственная группа. - Авт.), насмотреться, кто и как играет. Главное, сделать это правдоподобно: не просто надувать щеки, а правильно брать дыхание, держать ритм и так далее. Вроде бы получилось - в какой-то момент коллеги спрашивали, действительно ли я играю на саксофоне.
«Счастлив, что брат нашел меня»
- Сейчас вы играете Григория Мелехова в Театре «Русская песня», да и в сериалах идут сплошь главные роли. Вам трудно было пережить период, когда после шоу «Светофор» продюсеры относились предвзято и на большие интересные роли не рассматривали?
Несмотря на занятость в кино, артист продолжает играть и в театре. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
- Это, конечно, не очень приятно было. Надо было набраться терпения и переждать. Жизнь меня в этом смысле тренировала. Вообще принято считать, что драма - тяжелый жанр: и играть тяжело, и снимать, и смотреть. Но для актера комедийный образ ничуть не легче, вот в чем дело. «Светофор» был очень серьезной работой (ситком про троих друзей выходил на ТВ с 2011 по 2018 год. - Авт.), потому что опыта съемок в эксцентричной комедии у меня до этого не было. И когда удалось завоевать сердца зрителей, я был рад и почувствовал внутреннюю свободу, раскрепостился! А вот со стороны казалось, будто это дается нам легко: ну вышел там, покривлялся, образ прилип. Нет. Профессия клоуна - одна из сложнейших. А обывателю так не кажется. И некоторым продюсерам, которые не брали меня на работу, видимо, тоже. Так узко и приземленно рассматривать артистов, конечно, нельзя. Все мы живем и в драме, и в комедии одновременно.
Комедийный сериал «Светофор» сделал Миллера популярным. Фото: канал СТС
- Именно так вы наверняка подумали, когда вам позвонил незнакомый человек и представился старшим братом. Насколько это было неожиданно?
- Как снег на голову (в 2023 году в программе «Судьба человека» Дмитрий признался, что мама рассказала ему про сводного брата: Валерий Константинов рос с отцом, а теперь имеет собственную семью, играет джаз и сотрудничает со Стасом Михайловым. - Авт.). Было очень приятно почувствовать, что он - близкий человек. Было и беспокойство, и волнение, как мы встретимся, что сказать друг другу. И когда это случилось, никакой неловкости и дистанции в сорок с лишним лет не было. Я просто понял, что у меня теперь есть брат, который старше меня на 20 лет, у него есть, как и у меня, две прекрасные дочери - Полина работает в Театре им. Образцова, Ульяна еще учится. Замечательная семья. Он похож на маму. И мы все похожи между собой. Счастлив, что брат нашел меня. Так что всем желаю, если есть семейные скелеты в шкафу, не стесняйтесь их доставать!
- А теперь о ваших прекрасных дочках. В этом году Алиса-Виктория и Марианна-Дарина отметили первый юбилей...
Марианна-Дарина всего на минуту старше сестры Алисы-Виктории. Фото: личная страница Юлии Деллос в социальной сети
- Да, 4 апреля девочкам исполнилось 10 лет. Разница в возрасте у них в минуту. Отметили спустя неделю в хорошем игровом центре недалеко от нас - на Ходынке. Вот окончили третий класс. Растут дети молниеносно. Раз - и уже 10 лет! Потом бах - и 20. Будет «Папа, мама, не приставайте к нам». Сначала думаешь: вот они, на предплечье держишь, как котенка, - и вот они уже с меня ростом. Ну что это такое (смеется)?
- Время летит беспощадно. Вы видите, как чем дальше, тем больше они отличаются друг от друга? Несмотря на то, что двойняшки.
- Обе дочери и похожи на нас с Юлей (Деллос, тоже актриса. - Авт.), и чуть «перемешаны» в них наши характеры, что ли. Старшая Марианна будто повзрослее, пособраннее. Смотришь и думаешь: лучшие стороны жены - тоже любит порядок, по полочкам все разложить. Поэтому с юмором называем ее «директором» за твердый характер. Алиса - более эмоциональная, трепетная. Я был таким же. Слова назидательного не скажи - сразу комок к горлу подкатывал, ничего не могу с этим сделать. Так что Алисе порой говорю: «Не держи в себе, поплачь, если нужно. Мы не кричим, не ругаем тебя». В этом смысле младшая ближе ко мне.
Дмитрий - из обычной семьи. Его мама работала бухгалтером. Фото: личная страница Дмитрия Миллера в социальной сети
- А как любимая внучка?
- Вы знаете, к ней ведь прибавился еще и внук (дети Данилы Деллоса - приемного сына актера. - Авт.) Артемий, ему уже пошел второй годик. А Мирослава подросла - скоро 4 года. Тоже не уследишь, как быстро взрослеют. Что тут скажешь? Физически дедом себя, конечно, не ощущаю, а морально все эти хлопоты очень приятны. К чести нашего Данечки, мы часто видимся с внуками. Не забывают «стариков», спасибо. Иногда даже на день-два оставляют. Так что общаемся прекрасно.
- На носу лето - какие планы?
- Хочется органично совместить работу с отдыхом. В июне как раз будем доснимать проект «Толерантность» в Абрау-Дюрсо. Будем жить в Анапе, куда забираю всю семью, там проведем порядка десяти дней. Хотим добраться до квартиры в Сардинии - это место нам действительно полюбилось, там мы не были с 2019 года. Пока планируем.
«Мелодия для двоих» 12+
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