Дмитрий Миллер: «Если есть семейные скелеты в шкафу, не стесняйтесь их доставать!»

Статный и импозантный Дмитрий Миллер, начинавший с костюмированных исторических фильмов и сериалов («Слуга государев» 16+, «Монтекристо» 16+), ярко блеснул в ситкоме «Светофор», после чего на некоторое время пропал из виду широкой аудитории. К счастью, этот период длился недолго - и теперь артист вовсю блещет в главных ролях фильмов, спектаклей («Тихий Дон» 16+) и сериалов («Склифосовский» 12+). Новый образ Дмитрия - джазовый музыкант из мелодрамы «Мелодия для двоих» («Россия 1»), который по воле случая столкнулся с красивой девушкой на свадьбе друга и влюбился без памяти. Журнал «Телепрограмма» расспросил Миллера, что такое съемки в солнечной Турции, каково это встретить брата, которого никогда не видел, и страшит ли слово «дед» в 52 года.

«Никакого пренебрежения к мелодраме нет»

- Дмитрий, у вас новый проект - и снова мелодрама. Нет усталости от этого жанра?

- Нет, вы знаете, любой артист, приступая к работе, воспринимает даже, казалось бы, легковесную мелодраму как шекспировский набор страстей. И старается выкладываться на полную. Вообще драматургических сюжетов порядка тридцати - их можно пересчитать. Так что, с одной стороны, все вроде бы известно. А с другой - уровень задач у персонажей всегда разный: у кого-то государство сохранить, как в «Макбете», у кого-то - любовь и семью. А дальше режиссер формулирует задачу по-своему.

Можно играть «просто мелодраму», а в голове иметь задачу показать противоречия принца датского, понимаете (смеется)? Так что жанр меня, сколько бы я в нем ни работал, ничуть не смущает. Никакого пренебрежения к мелодраме нет - мы все, можно сказать, «наркоманы» в этом смысле: хлебом не корми, дай попереживать, пострадать, сыграть драму. Ради этого и учились в театральных вузах.

- А лично вам что интересно? Если сюжеты плюс-минус понятны.

- Интересны людские отношения: разобраться, почему они так поступают, почему предают, почему влюбляются. Своего рода исследование природы человека. Классика (Чехов, Шекспир, Толстой) или мыльная опера - это совсем не скучно.

- В «Мелодии для двоих» у вашего героя, естественно, случается нежданная страсть. Поэтому вопрос такой: можно ли «сыграть любовь» или это всегда будет управляемая влюбленность на время работы?

- Скорее второе. Тут и опыт важен, и партнер, с которым любовь разыгрывать. Я всегда с особым нетерпением жду нового проекта, чтобы узнать, с кем буду работать. Надеясь, что партнерша окажется в первую очередь приятным человеком. Обычно везет в этом смысле. Да, это управляемая влюбленность, подогреваемая человеческим отношением. Хотя бывает так, что на экране между актером и актрисой сумасшедшая химия, а в жизни они друг друга на дух не переносят (Джонни Депп и Анджелина Джоли в «Туристе» 18+. - Авт.). Вот это уже сугубо актерское мастерство.

- Съемки сериала проходили в Турции. Это пытка? Море, солнце, пляж, а вам в кадр.