Алексей Маклаков: «Обожаю нашу молодежь и горжусь ей!»

Прапорщик Шматко («Ё-маё!»), виртуозно исполненный Алексеем Маклаковым в сериале «Солдаты» 16+, стал одним из самых ярких персонажей российского телевидения за последние годы. Многие зрители до сих пор благодарят за блестящий образ, хотя за плечами актера десятки других, совершенно разноплановых ролей в театре и кино («Мир! Дружба! Жвачка» 18+, «Ночной Дозор» 18+, «Хрустальный» 18+ и др.).
Одна из таких - начальник петербургской полиции генерал Прокопенко из франшизы «Майор Гром», очередная часть которой («Майор Гром. Игра» 12+) выходит на большие экраны 23 мая. В беседе с «Телепрограммой» Алексей Константинович объяснил, чем дерзкий оперативник Гром похож на Данилу Багрова, может ли вернуться сериал «Солдаты» и о чем чаще всего приходится жалеть.
- Алексей, ранее вы признавались, что корректировали сценарий первого фильма киновселенной «Майора Грома». Скажите, в «Игру» тоже пришлось вносить правки?
- Корректировка - это общее дело, когда режиссеры, сценаристы и актеры стараются вносить необходимые правки.
- Зачем?
- Для того чтобы поддерживалась динамика, глубина сцены и так далее. В этот раз были корректировки, которые, мне кажется, принесли пользу для фильма.
- Будут ли в фильме «Майор Гром: Игра» мощные трюки типа переворота машины со взрывом на Дворцовой площади?
- Трюки, конечно, будут, но я не могу говорить вам какие. Приходите смотреть наш фильм в кинотеатры - вас ждет настоящий визуальный аттракцион с близкими и понятными каждому из нас темами.
- А после выхода проекта и его успеха получали ли отклик от петербургских бонз: губернатора или Владислава Пиотровского - главы петербургской милиции? Вдруг они тоже посмотрели и разглядели в вашем герое собственные черты?
В фильмах о майоре Громе артист играет роль его начальника - генерал-полковника Прокопенко. Фото: кадр из фильма
- Нет, не получал. Я слишком скромная персона.
- Если взглянуть шире на экранизацию комикса: современное общество нуждается в героях? Если да, то в каких?
- Конечно, время требует своих героев. К сожалению, с нами нет Бодрова Сереженьки, который был тем героем - очень спорным для многих, но по-настоящему нашим героем. А теперь пришел Тихон Жизневский (исполнитель роли Грома. - Авт.).
- Даже так? Прозвучит лестно для любого артиста.
- Не побоюсь так говорить о нем, потому что, на мой взгляд, это герой, которого очень долго ждали, что в жизни, что в картине. Он очень скромный и очень талантливый человек, поэтому, я думаю, у него огромное будущее.
- А еще вы как-то сравнили майора Грома с Данилой Багровым. Думаете, они похожи? Ведь Данила с точки зрения закона творит беспредел. А питерский оперативник - вроде бы наоборот.
- Я не люблю спорить по поводу того, что творил Данила Багров (главный герой дилогии «Брат» 18+ Алексея Балабанова. - Авт.). Мне он был близок, понятен. Я за него очень переживал, наверное, как и миллионы зрителей, - вот почему этот фильм пользуется по сей день громадной популярностью. А Тихона я не сравнивал никогда с Багровым, это уже домыслы журналистов. Я просто говорил, что на смену пришел новый герой - это Тихон Жизневский, в какой бы роли он ни играл. Это крайне необходимый герой для сегодняшнего времени.
- Сами себе в полицейской форме вы нравитесь? Придает солидности?
- Я скептически отношусь к себе в любой форме - от спортивной до военной.
Легендарный персонаж в исполнении Маклакова - прапорщик Шматко. Фото: Михаил Фролов/КП
- А вот в армейской форме вы тоже провели много счастливых лет, снимаясь в культовом уже сериале «Солдаты». Сейчас в России повальная мода на ремейки - переснимаются советские фильмы и мультики («Гостья из будущего» 6+, «Летучий корабль» 0+, «Чебурашка» 6+), снимаются продолжения сериалов («Папины дочки» 12+, «Воронины» 18+ и др.). Как считаете, «Солдаты» могли бы вернуться?
- Мне кажется, проект не может вернуться по причине того, что меняется время, меняются проблемы армии. Поэтому если уж снимать солдат, то это должно быть в десять раз круче, чем предыдущий проект, который получил всенародную любовь и славу.
Представитель светлых сил в «Ночном Дозоре» - добрый и решительный Семен. Фото: кадр из фильма
- В сериале «Дурдом» 16+ случилось кинопророчество. В одной из серий, где обыгрывается сюжет «Солдат», вы переписываетесь с другом - персонажем Вячеслава Гришечкина. В финале эпизода оказывается, что он серьезно болен и пишет прощальное письмо. Буквально через полгода после премьеры ушел и сам Гришечкин. Скажите, когда Вячеслав Германович через год покинул нас, вы вспоминали ту серию?
- Он был прав (герой Гришечкина написал в последнем письме, что «опередил» персонажа Маклакова - и встретится на небесах с его отцом. - Авт.).
- А ведь Вячеслав, как и вы, после «Солдат» стал суперзвездой. Почему многие артисты, блеснувшие в одном ярком образе, уходят невостребованными? Это их вина или судьба такая?
В театре Алексею приходилось примерять на себя различные образы. Фото: личный архив Алексея Маклакова
- Я бы задал этот вопрос актерам, о которых вы спрашиваете. Только они могут ответить.
- А о чем лично вы жалели сильнее всего за последнее время?
- Время, время… Его не хватает. Всегда жалею время.
- Давайте вернемся к «Майору Грому», который во многом ориентирован на молодое поколение зрителей. Чего вы категорически не можете понять и принять, глядя на молодежь?
Старший сын актера Прохор уже сам отец. Фото: пресс-служба Кинопоиска
- Я никогда не был судьей молодежи и считаю, что у нас замечательная молодежь. Они не виноваты в том, что мы создали за эти последние 20 - 30 лет комфортные условия для их роста и образования. Они не виноваты, что живут в эпоху гаджетов. Они в этом не виноваты. Они просто другие, не такие, как мы с вами. Но обвинять их в отсутствии вкуса, либо любви к Родине, либо еще чего-то я не могу. Я обожаю молодежь и горжусь ей. А какое у нас волонтерское движение!
Если вы посмотрите на это, то вам, мне кажется, будет понятно, насколько прекрасна наша молодежь, которая всячески ищет возможности реализовать себя, даже в проблемах общества. Это очень важно. Сегодня очень многие молодые люди стали Героями Российской Федерации (видимо, речь о защитниках Отечества. - Авт.).
Дочери актера Ирина (15 лет)и София (11 лет). Фото: личный архив Алексея Маклакова
- А теперь, простите, пожалуй, самый личный и болезненный вопрос. Но не задать его нельзя. Когда и при каких обстоятельствах, по-вашему, московский «Спартак» станет чемпионом России по футболу? Может, пора привлекать для помощи шаманов?..
- Московский «Спартак», даже не имея лавров чемпиона, все равно остается для меня чемпионом. И еще для миллионов, подчеркиваю, миллионов болельщиков. «Спартак» - это и есть чемпион, потому что он всенародно любим.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Простые радости - рыбалка и футбол. Фото: личный архив Алексея Маклакова
Алексей МАКЛАКОВ родился 6 января 1961 года в Новосибирске в семье военного. В 1981 году окончил актерский факультет Новосибирского государственного театрального училища. Работал на «Радио Юнитон», играл в новосибирских театрах «Глобус» и «Красный факел», а также томском ТЮЗе, где познакомился с будущими звездами Андреем Краско и Игорем Скляром, которые попали в театр по распределению.
В 1996 году переехал в столицу и был зачислен в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где работал до 2006 года. Прославился благодаря ролям в картинах «Дневной Дозор» 18+, «Ночной Дозор», «Тупой жирный заяц» 16+ и сериалах «Солдаты», «Есенин» 18+, «Каменская» 18+. Служит в театре «Ленком». Является активным болельщиком футбольного «Спартака» (Москва), матчи которого регулярно посещает.