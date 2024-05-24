Алексей Маклаков: «Обожаю нашу молодежь и горжусь ей!»

Прапорщик Шматко («Ё-маё!»), виртуозно исполненный Алексеем Маклаковым в сериале «Солдаты» 16+, стал одним из самых ярких персонажей российского телевидения за последние годы. Многие зрители до сих пор благодарят за блестящий образ, хотя за плечами актера десятки других, совершенно разноплановых ролей в театре и кино («Мир! Дружба! Жвачка» 18+, «Ночной Дозор» 18+, «Хрустальный» 18+ и др.).

Одна из таких - начальник петербургской полиции генерал Прокопенко из франшизы «Майор Гром», очередная часть которой («Майор Гром. Игра» 12+) выходит на большие экраны 23 мая. В беседе с «Телепрограммой» Алексей Константинович объяснил, чем дерзкий оперативник Гром похож на Данилу Багрова, может ли вернуться сериал «Солдаты» и о чем чаще всего приходится жалеть.

- Алексей, ранее вы признавались, что корректировали сценарий первого фильма киновселенной «Майора Грома». Скажите, в «Игру» тоже пришлось вносить правки?

- Корректировка - это общее дело, когда режиссеры, сценаристы и актеры стараются вносить необходимые правки.

- Зачем?

- Для того чтобы поддерживалась динамика, глубина сцены и так далее. В этот раз были корректировки, которые, мне кажется, принесли пользу для фильма.

- Будут ли в фильме «Майор Гром: Игра» мощные трюки типа переворота машины со взрывом на Дворцовой площади?

- Трюки, конечно, будут, но я не могу говорить вам какие. Приходите смотреть наш фильм в кинотеатры - вас ждет настоящий визуальный аттракцион с близкими и понятными каждому из нас темами.

- А после выхода проекта и его успеха получали ли отклик от петербургских бонз: губернатора или Владислава Пиотровского - главы петербургской милиции? Вдруг они тоже посмотрели и разглядели в вашем герое собственные черты?