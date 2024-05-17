Алексей Барабаш: «Работа - только малая часть огромной жизни, что мне повезло проживать»

Редко какого актера режиссеры и продюсеры так любят за органику и внутреннее соответствие советской эпохе. Несмотря на довольно молодой - мужчина в полном расцвете сил - возраст (46 лет), чуть ли не каждый второй проект Алексея Барабаша - исторический. Певец Валерий Ободзинский, петроградский налетчик Ленька Пантелеев, начальник ростовского ЧК Глеб Ртищев или поющий разведчик времен ВОВ Александр Никифоров - кажется, что столетие не отделяет Алексея от времени жизни его героев, словно он знал их лично.
Настолько естественно и легко перевоплощается родившийся в Ленинграде артист в персонажей из прошлого. Сериал «Горький 53» 16+ (НТВ) исключением не стал: в остросюжетной драме у Барабаша - роль сосредоточенного и противоречивого капитана милиции Шведова, который изо всех сил борется с бандитизмом в послевоенном городе на Волге. «Телепрограмма» расспросила артиста о гонках на ретромотоциклах, моде на ностальгию в кино и перенесенном инсульте.
- Алексей, каким вы видите характер вашего героя Шведова? Что это за человек?
- Он цельный и консервативный, очень правильный и педантичный. В меру образованный для послевоенного времени. И самолюбивый. Даже гордый. Справедливый. И, как показывает сюжет, ревнивый (смеется).
- Идеальный милиционер, получается?
С экс-возлюбленной Александрой Богдановой. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
- По сути, да. Я бы даже сравнил его с дядей Степой из стихотворения Сергея Михалкова. Он очень любит работу и делает ее хорошо, самоотверженно. Любит жену. И поэтому, когда появляется старый друг, у которого с ней когда-то были отношения, Шведов начинает закипать. И сильно ревнует. Что очень сказывается на его профессиональной деятельности: в этом смысле он становится уязвим. Хотя есть и другие скелеты в шкафу героя...
- Какие поступки в первую очередь определяют его личность?
- Он азартно и профессионально борется с преступностью в Горьком 1953 года, в связи с чем даже заслуживает повышение.
- А в семье?
- Несмотря на то, что он порой проявляет себя по отношению к людям жестко и даже жестоко, он тепло относится к ним. Просто работа такая, время суровое. И служба. Он идейный коммунист, одержимый мыслью искоренить зло в виде бандитизма. И верит в идеалы светлого будущего. Но это иногда требует жестких решений.
- Лично вам милицейская форма того времени помогает почувствовать героя и эпоху?
С Екатериной Климовой в военной драме «Горький 53». Фото: кадр из фильма
- Вообще форма слегка примитивна: с дизайнерской точки зрения можно было бы исполнить поинтереснее, но, чтобы почувствовать себя в образе - хороша. Надеваешь портупею, фуражку, мундир, галифе - и ощущаешь себя уверенно. Весь подтянутый такой. Любой исторический костюм помогает почувствовать эпоху, создает «оболочку роли». Потом уже можно придумывать всякие фишки: расчески, мундштуки, прически, внедрять словечки того времени и проч. Тем и интересна съемка исторического проекта - надел костюм, и это помогает выстраивать внутреннее содержание персонажа. В «Горьком 53» как раз тот случай.
- А катание на ретромотоцикле добавляет солидности? Или, наоборот, дополнительный стресс?
В роли тенора Валерия Ободзинского в сериале «Эти глаза напротив». Фото: Первый канал
- Классические советские и российские проекты приходили на ум во время работы над проектом? Не было ли отсылок к ним?
- Да, безусловно, мы все помним эти прекрасные фильмы: и «Холодное лето пятьдесят третьего...», и «Место встречи изменить нельзя». Отсылок как таковых не было, но в уме, конечно, держали. Это же кино про тот самый период. И во всех этих советских картинах существование актеров добротное и очень правдоподобное. Думаю, нам тоже удалось сделать советское в лучшем смысле слова кино, решенное современными способами.
- За счет чего?
Старшему сыну Арсению уже 27 лет. Фото: vk.com/ars7dim5
- Существование артистов в нашем проекте - советское: это сделано крупненько, с душой. Хороший такой «закос» под то кино, которое зритель помнит и любит. Мы специально не добивались этого, специально «Холодное лето пятьдесят третьего...» никто не пересматривал и похожим делать не собирались, но некое родство, стилистическое сходство с лентами той эпохи случилось. И мне это нравится. Потому что мы даем зрителю почувствовать время.
- По какой причине, на ваш взгляд, у публики не иссякает интерес к историческим проектам? В частности, о советской эпохе. Хотя их снято уже великое множество. Кризис идей или просто лучшее - враг хорошего?
Дочери Варваре 12 лет. Фото: личная страница Алексея Барабаша в социальной сети
Младшему сыну Матвею - 14. Фото: личная страница Алексея Барабаша в социальной сети
- Вопрос хороший. Думаю, что иссякать этот интерес в перспективе и не будет. По крайней мере, у зрителя, который хорошо помнит Советский Союз. Это такая... любовь. Самая настоящая любовь к СССР. И тоска по нему. Потому что многие-многие люди любят то время. И я знаю множество людей, которые и сейчас были бы не против пожить там. И вот это ощущение «как будто из детства» и притягивает аудиторию. Хочется посмотреть, что было, как жили их родители или они сами, эти зрители, в молодости. Это всегда интересно.
- Почему?
- Ностальгия. Кто-то вот любит фантастику - пофантазировать, что будет после нас. Кто-то - вернуться обратно. Это тоска по советскому прошлому. И споры, которые возникают после показа каждого эпизода, из этой же серии: «таких машин не было», «да не носили такую форму милиционеры» и прочее. Все это говорит о неподдельном интересе. Довольно душевный момент.
- Когда у вас были вынужденные паузы в работе, думали о том, что можете остаться без профессии?
- Все эти мысли зависят от возраста.
- В каком смысле?
- Чем ты моложе, тем более рьяно относишься к затишью в работе. Телефон молчит, не пишут, нет съемок по той или иной причине (шесть лет назад актер перенес инсульт после неудачного приема у мануального терапевта, когда была повреждена сонная артерия, после чего успешно оправился и продолжает работать, - Авт.) - раньше подобное воспринимал более остро. Но теперь мое отношение к этому иное. Работа - это всего лишь малая часть огромной, огромной жизни, которую мне повезло проживать. Поэтому в настоящий момент у меня нет никаких болезненных рефлексий на этот счет. Нет съемок? (Вздыхает.) Займусь чем-нибудь другим. Нет в этом особой проблемы. Просто выработал философское отношение к этой профессии.
- Что помогало вам достичь такого дзена, справиться с эмоциями и найти стабильность в момент тяжелой рефлексии?
- А что такое тяжелая рефлексия? Не совсем понимаю. Может, в молодости такое бывало, конечно. Но теперь, когда заканчивается проект или в целом что-то не получается в работе - грустить не нужно. Необходимо просто не углубляться в это. Не залеживаться на одном месте: заниматься физкультурой, больше ходить, читать книг, смотреть хороших фильмов и общаться с приятными людьми. Вот и все. Больше погружать себя в жизнь! И не уходить в себя. Вот мой рецепт.
- Хорошо, тайные амбиции у вас есть?
- (Смеется.) Если они тайные, то и должны оставаться тайными, правильно? Зачем же мне о них рассказывать? Но, говоря серьезно, амбиции - как и рефлексия - дело молодых. Сейчас, в 46 лет, их не осталось. Да и не нужны они, думаю, вовсе.
- Почему это? Как же мотивация, новые достижения и рост?
- Амбиции могут увести не в ту сторону. С ними нужно осторожнее. Таких примеров мы знаем много: когда у молодых ребят на фоне великих амбиций уезжает кукушка. Поэтому нужно просто заниматься своим делом. Не грезить о невероятном. Хорошо выполнять работу, которую ты умеешь выполнять. Здесь и сейчас. В настоящий момент времени. Работать достойно. Вот и вся амбиция.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Алексей БАРАБАШ родился 12 июня 1977 года в Ленинграде. Окончил факультет искусств (кафедра режиссуры и актерского искусства) Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в 1997 году, после чего был зачислен в труппу Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. Снимался в сериалах «Джульбарс» 18+, «Эти глаза напротив» 16+, «Таинственная страсть» 16+, «Краткий курс счастливой жизни» 18+, в фильмах «Ледокол» 12+, «Сталинград» 12+, «Красная Шапочка» 12+ и др. Четырежды был женат, воспитывает сыновей Арсения (27 лет), Матвея (14 лет) и дочь Варвару (12 лет). Жил гражданским браком с актрисой Александрой Богдановой, а потом вернулся к третьей жене.
Все серии военной драмы «Горький 53» доступны на платформе «Иви».
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