Алексей Барабаш: «Работа - только малая часть огромной жизни, что мне повезло проживать»

- Вопрос хороший. Думаю, что иссякать этот интерес в перспективе и не будет. По крайней мере, у зрителя, который хорошо помнит Советский Союз. Это такая... любовь. Самая настоящая любовь к СССР. И тоска по нему. Потому что многие-многие люди любят то время. И я знаю множество людей, которые и сейчас были бы не против пожить там. И вот это ощущение «как будто из детства» и притягивает аудиторию. Хочется посмотреть, что было, как жили их родители или они сами, эти зрители, в молодости. Это всегда интересно.

- Почему?

- Ностальгия. Кто-то вот любит фантастику - пофантазировать, что будет после нас. Кто-то - вернуться обратно. Это тоска по советскому прошлому. И споры, которые возникают после показа каждого эпизода, из этой же серии: «таких машин не было», «да не носили такую форму милиционеры» и прочее. Все это говорит о неподдельном интересе. Довольно душевный момент.

- Когда у вас были вынужденные паузы в работе, думали о том, что можете остаться без профессии?

- Все эти мысли зависят от возраста.

- В каком смысле?

- Чем ты моложе, тем более рьяно относишься к затишью в работе. Телефон молчит, не пишут, нет съемок по той или иной причине (шесть лет назад актер перенес инсульт после неудачного приема у мануального терапевта, когда была повреждена сонная артерия, после чего успешно оправился и продолжает работать, - Авт.) - раньше подобное воспринимал более остро. Но теперь мое отношение к этому иное. Работа - это всего лишь малая часть огромной, огромной жизни, которую мне повезло проживать. Поэтому в настоящий момент у меня нет никаких болезненных рефлексий на этот счет. Нет съемок? (Вздыхает.) Займусь чем-нибудь другим. Нет в этом особой проблемы. Просто выработал философское отношение к этой профессии.

- Что помогало вам достичь такого дзена, справиться с эмоциями и найти стабильность в момент тяжелой рефлексии?

- А что такое тяжелая рефлексия? Не совсем понимаю. Может, в молодости такое бывало, конечно. Но теперь, когда заканчивается проект или в целом что-то не получается в работе - грустить не нужно. Необходимо просто не углубляться в это. Не залеживаться на одном месте: заниматься физкультурой, больше ходить, читать книг, смотреть хороших фильмов и общаться с приятными людьми. Вот и все. Больше погружать себя в жизнь! И не уходить в себя. Вот мой рецепт.

- Хорошо, тайные амбиции у вас есть?

- (Смеется.) Если они тайные, то и должны оставаться тайными, правильно? Зачем же мне о них рассказывать? Но, говоря серьезно, амбиции - как и рефлексия - дело молодых. Сейчас, в 46 лет, их не осталось. Да и не нужны они, думаю, вовсе.

- Почему это? Как же мотивация, новые достижения и рост?

- Амбиции могут увести не в ту сторону. С ними нужно осторожнее. Таких примеров мы знаем много: когда у молодых ребят на фоне великих амбиций уезжает кукушка. Поэтому нужно просто заниматься своим делом. Не грезить о невероятном. Хорошо выполнять работу, которую ты умеешь выполнять. Здесь и сейчас. В настоящий момент времени. Работать достойно. Вот и вся амбиция.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Алексей БАРАБАШ родился 12 июня 1977 года в Ленинграде. Окончил факультет искусств (кафедра режиссуры и актерского искусства) Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в 1997 году, после чего был зачислен в труппу Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. Снимался в сериалах «Джульбарс» 18+, «Эти глаза напротив» 16+, «Таинственная страсть» 16+, «Краткий курс счастливой жизни» 18+, в фильмах «Ледокол» 12+, «Сталинград» 12+, «Красная Шапочка» 12+ и др. Четырежды был женат, воспитывает сыновей Арсения (27 лет), Матвея (14 лет) и дочь Варвару (12 лет). Жил гражданским браком с актрисой Александрой Богдановой, а потом вернулся к третьей жене.

Все серии военной драмы «Горький 53» доступны на платформе «Иви».

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