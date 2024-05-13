Анатолий Кот: «Хочу научиться радоваться здесь и сейчас»

- Еще один ремейк, а точнее, очередная экранизация вышла совсем недавно: фильм «Мастер и Маргарита» 18+. А вы уже почти год играете Воланда в спектакле МХТ им. Чехова по этому булгаковскому роману. Для вас эта роль мистическая?

- Сложно отказаться от мистификации этого романа, учитывая личность автора. Но для меня это всего лишь работа. Отношусь к этому примерно, как к рыбалке: эта блесна работает при таком солнце и на такой воде. Выполняет определенную функцию. Так же и я.

- Да! Наконец, о рыбалке - одной из главных ваших страстей. Недавно вы поделились радостной новостью: стали КМС по спортивной рыбалке. Что для этого вообще нужно?

- В моем случае, конечно, время (смеется). Прежде всего, чтобы ездить на соревнования, нужно выделить возможность для этого. Необходима практика. Профессия-то у меня другая. А рыбалка - хобби. Вот в прошлом году было не очень много работы, поэтому удалось больше тренироваться, участвовать в соревнованиях и набираться опыта и даже что-то выигрывал. И благодаря этим победам получил звание кандидата в мастера спорта по рыбалке.

- Сейчас выступать успеваете?

- Да, в этом году получается. Хотя съемок немало. Вот прямо сейчас в настоящий момент нахожусь на Кубке России по рыбалке.

- Можно ли сравнить с выходом на сцену или съемками?

- Сложно сказать. Кайф - и то, и то. Но для меня это находится на одном и том же уровне. И работать, и ловить рыбу для меня - большая радость.

- Как объяснить человеку, который считает рыбалку скучнейшим и бессмысленным времяпровождением, в чем магия процесса? Зачем сидеть и смотреть в одну точку три часа? Зачастую без надежды на клев.

- Для меня это огромный труд. Как шутит мой друг, рыбалка - это не шахматы, тут думать надо (смеется). Главная магия - подобрать ключик к рыбе. Есть миллион причин, по которым рыба не клюет: атмосферное давление, просто не хочет кушать или хочет есть, но не хлеб и так далее. И вот наша задача - заставить ее съесть приманку. Выиграть это противостояние. В этом и есть суть. Максимально капризна в этом смысле форель, к ней нужен особый подход: время ловли, кислотность воды, освещение, погодные условия и проч. Влияет абсолютно все! И задача рыбака - угадать. Как женщина смотрит на гардероб и говорит, что ей нечего надеть, так рыбак смотрит на набор блесен и считает, что ему не на что ловить. Поэтому важно подобрать именно нужный ключик - какого цвета приманка, как выглядит, как ты ее проводишь, как работаешь удилищем, катушкой. Вот стоим мы сейчас в одной акватории, ловим рыбу одновременно, но у кого-то клюет, а у кого-то нет. Почему?.. Загадка.

- Дочерей брали с собой?

- Да, иногда. Бывало, бывало. Возможно, был с ними излишне строгим во время обучения, но это потому что переживал (улыбается). Вообще радуюсь их успехам и на этом поприще.