Анатолий Кот: «Хочу научиться радоваться здесь и сейчас»

Харизматичный и грозный на вид Анатолий Кот привык играть в кино злодеев - фашистов, вредных особистов и прочих персонажей, что портят людям жизнь. Такая уж у артиста, как говорят режиссеры, органика. Впрочем, часто актеру достаются и роли советских офицеров или современных силовиков - строгих, справедливых, но... своеобразных. Таким вышел и Владлен Сорокин - герой сериала «Истребители.
Битва за Крым» 16+ («Россия 1»): сотрудник НКВД, курирующий закрытое конструкторское бюро, где производят уникальные военные самолеты, - антагонист и шантажист, ведомый большой идеей. В жизни Анатолий - полная противоположность тем, кого обычно играет, - милый, спокойный и общительный семьянин. Журнал «Телепрограмма» расспросил артиста о новой работе, консультациях с прошедшей Великую Отечественную бабушкой, любимой рыбалке и увлечениях дочерей.
«Кино - великая сила»
- Анатолий, в сериале «Истребители. Битва за Крым» у вас снова отрицательный персонаж. Снова какой-то неприятный человек. Кто он?
- Вы знаете, есть люди, которые очень ратуют за общее дело, блестяще выполняют работу, но в жизни... проявляют себя не очень красиво. Вот мой Владлен именно такой. Он делает все для победы и общего дела - в этом смысле он правильный. Но его человеческие качества оставляют желать лучшего. Конечно, всегда сложно по-актерски оправдывать таких персонажей, но я пытался найти определенные ключики к этому характеру.
- Найти человеческое на дне души?
- Ну да, у него просто чуть иные представления о жизни и том, как все должно быть устроено. Отличное от других представление об отношениях с женщинами. Почему? Это другой вопрос. И тоже немаловажный. Видимо, были определенные события, травмы в его жизни, которые к этому привели. Любит он, скажем так, по-своему.
Энкавэдэшник Сорокин - герой сериала «Истребители. Битва за Крым». Фото: кадр из фильма
- Вам не первый раз выпадает играть таких героев. Можно сказать, это ваша коронка. Не устали еще от таких персонажей?
- Наоборот. Для любого актера такие роли, где можно найти сложность, противоречия и многослойность, это всегда интереснейший вызов. Рад, что познакомился в этом проекте с Катей Вилковой (Елена Сотникова, в которую безответно и влюблен персонаж Кота. - Авт.), рад был встретиться с Игорем Петренко (главный положительный герой - командир Александр Романов. - Авт.). Со всеми этими людьми приятно сниматься, мы находимся на одной волне или, как говорил Армен Борисович Джигарханян, у нас совпадает группа крови. Так что работа была в радость. Хотя сниматься зимой в полях и лесах Калужской области всегда непросто - холод, снег, мы мерзли, но были счастливы, что делаем большое дело.
- Как вы считаете, люди, которые принесли нам Великую Победу, а всему миру - спасение от фашизма, были особенными? В человеческом качестве.
- Когда я в конце 90-х дебютировал в военных драмах, то часто думал об этом. Для меня работа над такими проектами всегда была особой ответственностью. Еще была жива бабушка, которая пережила ужасы Великой Отечественной, и с ней я регулярно консультировался. Читая сценарий, изучая конфликтные ситуации внутри него, сверялся с ней - возможно было такое или нет? Забывать это никак нельзя. Мы работаем в том числе для того, чтобы люди помнили о подвигах наших предков.
- Премьера сериала была приурочена к 9 Мая. Можно ли донести до молодой аудитории сейчас, что этот день - особенный?
- Думаю, кино - великая сила, способная передать великую историю всеми возможными выразительными средствами. Как известно, если человек не помнит истории страны - он и не существует вовсе. Мы должны помнить историю и жить этим. Это не значит «жить прошлым», это значит испытывать уважение к тому, благодаря чему мы сегодня живы. Я все время вспоминаю об этом, когда держу в руках историческое оружие. На одной из первых съемок военного фильма мне выдали игровой пистолет ТТ. Беру рукоятку и вижу там выбитую дату выпуска - 1939 год. И в этот момент начинаю осознавать, какой путь и какую «жизнь» прожило это оружие. Я пацифист, не подумайте. Но я понимаю, что этот ТТ - оружие возмездия, справедливости, честности и даже установления правды, если речь идет о защите Родины. Вот это и есть живая история. В простом стволе столько энергетики! При помощи таких вот в том числе средств мы и передаем в кадре весь ужас войны и показываем тот подвиг, который совершили предки.
- Почему вы сами решили не идти по лестнице военной карьеры? У вас ведь все старшие братья - в армии.
Особист с говорящей фамилией Шкалин - из «Солдат». Фото: кадр из фильма
- Да, это так. Вот как я старшую дочь отговаривал стать актрисой - потому что знаю, что у нас за профессия (смеется). А если серьезно, то любая профессия по-своему трудная и где-то романтичная. Но если знаешь подноготную, то прекрасно понимаешь, что романтики минимум - каждая профессия сопряжена с трудностями. Возможно, это и оттолкнуло. А возможно, не пошел в военные в пику братьям. Мол, если вы решили пойти, то я - нет. Некий юношеский максимализм. Благодаря своей профессии «дослужился» до генерала. И теперь смог познать военную службу с нашей, актерской стороны.
- Возможно, поэтому роли военных вам так и удаются. В частности, публика любит сериал «Солдаты» 16+, где вы воплотили образ особиста Шкалина. Возможно ли возрождение этой армейской саги теперь?
С Дмитрием Лысенковым в сериале «Домашний арест»16+. Фото: кадр из фильма
- Ремейки, конечно, бывают удачными. Но чаще всего всегда хуже оригинала. Это как в одну и ту же реку войти дважды. Вопрос - зачем? Тогда та история сложилась, «Солдаты» очень тепло приняты зрителем. А сейчас... не знаю. Все мы уже совсем другие.
«Главная магия - подобрать ключик к рыбе»
Жена Анатолия - актриса Янина Колесниченко. Фото: Persona Stars
- Еще один ремейк, а точнее, очередная экранизация вышла совсем недавно: фильм «Мастер и Маргарита» 18+. А вы уже почти год играете Воланда в спектакле МХТ им. Чехова по этому булгаковскому роману. Для вас эта роль мистическая?
- Сложно отказаться от мистификации этого романа, учитывая личность автора. Но для меня это всего лишь работа. Отношусь к этому примерно, как к рыбалке: эта блесна работает при таком солнце и на такой воде. Выполняет определенную функцию. Так же и я.
- Да! Наконец, о рыбалке - одной из главных ваших страстей. Недавно вы поделились радостной новостью: стали КМС по спортивной рыбалке. Что для этого вообще нужно?
- В моем случае, конечно, время (смеется). Прежде всего, чтобы ездить на соревнования, нужно выделить возможность для этого. Необходима практика. Профессия-то у меня другая. А рыбалка - хобби. Вот в прошлом году было не очень много работы, поэтому удалось больше тренироваться, участвовать в соревнованиях и набираться опыта и даже что-то выигрывал. И благодаря этим победам получил звание кандидата в мастера спорта по рыбалке.
- Сейчас выступать успеваете?
- Да, в этом году получается. Хотя съемок немало. Вот прямо сейчас в настоящий момент нахожусь на Кубке России по рыбалке.
- Можно ли сравнить с выходом на сцену или съемками?
- Сложно сказать. Кайф - и то, и то. Но для меня это находится на одном и том же уровне. И работать, и ловить рыбу для меня - большая радость.
- Как объяснить человеку, который считает рыбалку скучнейшим и бессмысленным времяпровождением, в чем магия процесса? Зачем сидеть и смотреть в одну точку три часа? Зачастую без надежды на клев.
- Для меня это огромный труд. Как шутит мой друг, рыбалка - это не шахматы, тут думать надо (смеется). Главная магия - подобрать ключик к рыбе. Есть миллион причин, по которым рыба не клюет: атмосферное давление, просто не хочет кушать или хочет есть, но не хлеб и так далее. И вот наша задача - заставить ее съесть приманку. Выиграть это противостояние. В этом и есть суть. Максимально капризна в этом смысле форель, к ней нужен особый подход: время ловли, кислотность воды, освещение, погодные условия и проч. Влияет абсолютно все! И задача рыбака - угадать. Как женщина смотрит на гардероб и говорит, что ей нечего надеть, так рыбак смотрит на набор блесен и считает, что ему не на что ловить. Поэтому важно подобрать именно нужный ключик - какого цвета приманка, как выглядит, как ты ее проводишь, как работаешь удилищем, катушкой. Вот стоим мы сейчас в одной акватории, ловим рыбу одновременно, но у кого-то клюет, а у кого-то нет. Почему?.. Загадка.
- Дочерей брали с собой?
- Да, иногда. Бывало, бывало. Возможно, был с ними излишне строгим во время обучения, но это потому что переживал (улыбается). Вообще радуюсь их успехам и на этом поприще.
Дочери Алиса и Арина с отцом на премьере. Фото: Анна Селищева/Starface.ru
- А на каком еще? Чем дочери интересуются?
- Алиса, как бы я ни отговаривал, учится во ВГИКе - на втором курсе у Сергея Витальевича Безрукова. Ей нравится. Учится - и уже слава богу. Рад, что ищет себя. Младшая Арина увлекается конкуром. Занимается выездкой.
- Здорово!
- Дорого! (смеется). Мне нравится ее увлечение, отношение к лошадям. Это тренировка души. Ухаживает за ними, приезжает кормить, печет специальное печенье, ищет рецепты.
- В интервью вы признавались, что не умеете «полноценно радоваться». Мол, слишком много рефлексируете по этому поводу, теряя счастье момента. Горе от ума, получается?
- Увы, да. Много анализирую, пытаюсь поймать дзен. Не всегда получается. Но бывают моменты, когда останавливаешься - что-то должно замереть внутри, - и получается порадоваться здесь и сейчас. Хотелось бы больше таких моментов. Сам осознаю это, меня это бесит и волнует. Иногда даже плохо сплю из-за этого: мозг постоянно работает. Не могу вот просто сесть и наслаждаться жизнью и красотами заката или речки - постоянно надо что-то делать: или рыбу ловить, или работать, сыграть определенную роль. А счастье ведь не в том, что поймал рыбу или нет, сыграл или нет, - счастье в процессе, в моментах. Осознание того, что ты выходил на сцену театра XVI века и это и есть счастье, приходит много позже. Жаль. Хочу научиться радоваться здесь и сейчас.