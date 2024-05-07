Эвелина Бледанс: «У меня было три пышные свадьбы, и каждая из них - уникальная»

Сезон бракосочетаний начался не только в загсах. И в кинотеатрах на этой неделе тематическая премьера - комедия «Как я встретил ее маму» 12+, где можно увидеть Эвелину Блёданс. Журнал «Телепрограмма» поговорил с актрисой о красивых свадьбах, поездках в Крым и подарках на недавний юбилей.
«Ялта - город счастья»
- Говорят, что вас часто приглашают вести свадьбы не только в кино, но и в реальной жизни?
- Я артист универсальный. Уже много лет веду и свадьбы, и юбилеи, и другие большие праздники. Свадьбы нравятся особенно - это всегда неповторимое, волнительное торжество с красивой невестой, элегантным женихом, плачущими родителями и завидующими подругами. Свадьбы веду часто, а роль героини, которая расписывают жениха и невесту, сыграла уже раз десять в своей актерской жизни. Начинала с «Моей прекрасной няни», а недавно в клипе расписывала нашу блогершу Аню Покров и музыканта Ваню Дмитриенко…
- И в комедии Киностудии им. М. Горького «Как я встретил ее маму» вы также расписываете героев на свадьбе, которую снимали в Северной Осетии. Говорят, что там устроили кавказский Болливуд. Чем запомнились эти съемочные дни?
Эвелина Бледанс на съемках комедии «Как я встретил ее маму» в Северной Осетии. Фото: Софья Анцупова/пресс-служба Киностудии Горького
- Во-первых, красивейшими видами и моментальной сменой погоды в горах. Вот ветер сносит с ног, дождь и холод, а через 10 минут жарит такое солнце, что все загорают и мажутся солнцезащитным кремом. С этой точки зрения было непросто на площадке. Но интересно: мы снимали свадьбу в настоящем замке, было много каскадерских сцен - и воровали невесту, и в ковер заматывали, и дрались. Во-вторых, отсутствием интернета и наличием вкусностей рядом со съемочной площадкой. Была пора грецких орехов, хурмы, ягод. И я нашла несколько деревьев с молодым орехом, а рядом с заброшенным домом - грядки, на которых я собирала огурчики, помидорчики.
Так люблю есть с грядок и кустов! Отдельная история - с интернетом. Его там не было вообще. А у меня как раз шли организационные процессы по поводу поездки в «Артек» детей моего фонда «Мы все разные». Я вела переговоры с «Артеком», РЖД: поезд, питание, уроки, бумаги, все-все-все было на мне. Поэтому в любой свободный момент бежала в единственную точку, где был вайфай, - открывала там мессенджер и переписывалась. А сейчас мы с ребятами фонда и их родителями мечтаем о второй поездке в «Артек» этим летом - ждем решения этого вопроса. Я инициировала первую за сто лет существования «Артека» полностью инклюзивную смену в самом известном детском лагере страны.
- Как проведете майские праздничные дни? В Крым собираетесь?
- Сначала посмотрю в кинотеатре нашу комедию. Потом поеду в Крым со спектаклем «Любовь и голуби». Бывая в Крыму, всегда прибавляю к рабочей поездке несколько дней отдыха. Недавно сразу с поезда мы с коллегами отправились на Мангуп - место первого поселения в Крыму. Несмотря на дождь, мы с удовольствием гуляли, впитывали необыкновенную энергетику развалин, представляли, как было шикарно здесь в IV веке. В июне планирую поездку в Крым в санаторий «Полтава», где мы с сыном Семеном проходим оздоровительный курс уже не первый год. В этом санатории лучшая лечебная грязь, поступающая из Сакского озера, и мажут там ею не экономя - в большом количестве. Мне везде очень хорошо в Крыму...
- Если человек хочет поехать впервые в отпуск в Крым, то с какого места посоветуете начинать знакомство с Крымом, где отдохнуть впервые?
Молодожены Эвелина и Александр трут жабу на Маврикии. 2012 год. Фото: личный архив Эвелины Бледанс
- С жемчужины Крыма - Ялты. Это место моего рождения, и я считаю, что главный город полуострова. Ялта - безумно красивый город счастья. С уникальным микроклиматом, потому что море окружено грядой гор Ай-Петри. В Ялте прекрасный воздух, великолепные аллеи и парки, памятники истории и архитектуры, фонтаны, аттракционы, вкусные рестораны… Первый раз нужно селиться в Большой Ялте и осматривать окрестности. Можно отправиться в горы или поехать в степной Крым, куда мы и собираемся в санаторий.
«Ем из царской посуды»
- Расскажите о самой красивой свадьбе, на которой были.
- С радостью расскажу. Это была моя свадьба на Маврикии. На всех фото у меня там уже достаточно большой живот, в котором сидит Семен Семин (сын Эвелины и ее бывшего мужа Александра Семина, о свадьбе с которым идет речь. Мальчику уже 12 лет. - Авт.). Праздник устроили красочный - провели невероятное количество местных ритуалов. Начиная с того, что когда жених приехал за мной на разукрашенном багги, тогда нам привезли ритуальную жабу (медную), ее надо было потереть, чтобы в семье были счастье и денежки (смотрите этот процесс на фото. - Авт.).
У нас был местный распорядитель, который вел церемонию. Мы прокалывали пальцы об кактус, чтобы смешать кровь - так местные скрепляют союз, а распорядитель пальмовым листком заматывал нам место прокола. Невесту воровало стадо папуасов, которые привязали меня к пальме. А Александр разбросал этих папуасов и спас меня. Были женщины-пантеры, огненное шоу и много чего еще. На берегу, с прекрасным закатом - получилась невероятно красивая церемония.
- Теперь все реже вспоминают стереотип из прошлого века о том, что после 40 лет женщине пышная свадьба не нужна. А как вы считаете?
- Все зависит от количества денег и желания. Считаю, что чем позже выходишь замуж - тем ярче нужно это отмечать. Можно реализовать свои смелые фантазии, которые накопились за годы жизненного опыта. Уверена - свадьбы нужны всегда! У меня было три пышные свадьбы, и каждая из них - уникальная, ведь на каждом этапе жизни рядом были разные люди. Я только что отметила 55-летний юбилей. У меня было 80 гостей: и для них, и для себя я устроила обалденный праздник. Вообще я не любитель отмечать дни рождения.
Но после этого юбилея решила, что буду каждый год устраивать большие праздники, потому что мне очень понравилась атмосфера, полученные мной и гостями эмоции. Юбилей прошел в дни Великого поста, поэтому начали мы его с гостями с молитвы. Ко мне приезжал батюшка Александр из Крыма. Перед юбилеем я ездила в Крым, где получила благословение в храме, посетила могилу родителей, побывала в «Артеке», где провела мастер-классы и посадила именное дерево. Был и рабочий мотив у той поездки - вела юбилей серьезного человека. А в Москве на моем празднике были караваи именинные, и я преломила хлеба со всеми гостями. Друзья-артисты дарили свои выступления и другие значимые подарки.
- Какой подарок на юбилей стал самым удивительным?
- Я с детства взрощена на походах в красивейшие музеи, дворцы - Павловск, Эрмитаж, Петродворец и многие другие. Смотрела на это великолепие и понимала - это настолько дорого, что не для меня… И только теперь стала осуществлять свою мечту. Чтобы было как в басне Крылова, которую я когда-то читала на поступлении в Ленинградский институт театра, музыки и кино: «И ем, и пью на серебре, живу в достатке и добре…» У меня собралась уже большая коллекция старинного серебра, царской посуды. И когда я приезжаю уставшая домой с гастролей (переезды стали тяжелее из-за сложной логистики), то достаю свою тарелочку XIX века, масленочку, серебряную вилочку и ножичек - и вот так красиво завтракая, пью чаек из кузнецовской чашечки.
В такие моменты отдыхаю душой и телом. Так вот на день рождения ко мне домой переехал уникальный экспонат, который помогли купить мои друзья. Это старинный секретер удивительной красоты с массой тайных ящиков, полочек - просто произведение искусства. Вспоминаю историю вещи, когда, допустим, ставлю цветы в вазу нашего царя. Если раньше моя коллекция состояла в основном из шляпок и сумочек, то теперь радую себя другими вещами.
Эвелина и Семен - заядлые театралы. Фото: личный архив Эвелины Бледанс
- Нет. Зачем себя к чему-то привязывать? Обзаводиться домами, которые будут съедать массу денег. Я живу в Москве, мой дом в Москве. И у меня есть квартира в Крыму.
- Кстати, а старшего сына пока не женили? (Николаю в июле исполнится 30 лет. - Авт.)
- Ждем свадьбы.
«Худела жестко!»
- Как дела у младшего сына Семена? Чужие дети быстро растут. Семе весной уже 12 лет исполнилось! Кажется, что еще вчера был малышом. Благодаря тому что вы рассказали о том, что Семен родился с синдромом Дауна, и открыли свой фонд, отношение общества к солнечным деткам изменилось.
- У Семена все хорошо. Он участвует как артист в проекте «Сказка к вам приходит» нашего фонда «Мы все разные». Семен весной с нашим проектом проехал детские дома и социальные учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас мы «катаемся» по Москве и Подмосковью. Как раз в пятницу состоялись очередные два спектакля - сын участвует в представлении, поет. Потом общается с детьми. Мы всегда дарим наши книги, а в них Семен - главный герой. И в «Солнечной Азбуке», и в «Мальчике Семе на дороге», где изучаем правила дорожного движения.
- На днях в телеграм-каналах обсуждали видео с форума красоты. Там вы даете интервью. Комплиментов было много. Обсуждали, что вы заметно похудели, гармонично помолодели. Как?
- Пластических операций не делала. На ТВ-3 вернулось шоу «Человек-невидимка», которое я веду, поэтому хотела появиться в эфире обновленной. Для этого достаточно жестко худела. Похудела сильно, это отразилось на лице - ушли объемы. Поэтому освежила лицо с помощью косметологических процедур. Рада, что все выглядит естественно.