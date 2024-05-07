Эвелина Бледанс: «У меня было три пышные свадьбы, и каждая из них - уникальная»

- С жемчужины Крыма - Ялты. Это место моего рождения, и я считаю, что главный город полуострова. Ялта - безумно красивый город счастья. С уникальным микроклиматом, потому что море окружено грядой гор Ай-Петри. В Ялте прекрасный воздух, великолепные аллеи и парки, памятники истории и архитектуры, фонтаны, аттракционы, вкусные рестораны… Первый раз нужно селиться в Большой Ялте и осматривать окрестности. Можно отправиться в горы или поехать в степной Крым, куда мы и собираемся в санаторий.

«Ем из царской посуды»

- Расскажите о самой красивой свадьбе, на которой были.

- С радостью расскажу. Это была моя свадьба на Маврикии. На всех фото у меня там уже достаточно большой живот, в котором сидит Семен Семин (сын Эвелины и ее бывшего мужа Александра Семина, о свадьбе с которым идет речь. Мальчику уже 12 лет. - Авт.). Праздник устроили красочный - провели невероятное количество местных ритуалов. Начиная с того, что когда жених приехал за мной на разукрашенном багги, тогда нам привезли ритуальную жабу (медную), ее надо было потереть, чтобы в семье были счастье и денежки (смотрите этот процесс на фото. - Авт.).

У нас был местный распорядитель, который вел церемонию. Мы прокалывали пальцы об кактус, чтобы смешать кровь - так местные скрепляют союз, а распорядитель пальмовым листком заматывал нам место прокола. Невесту воровало стадо папуасов, которые привязали меня к пальме. А Александр разбросал этих папуасов и спас меня. Были женщины-пантеры, огненное шоу и много чего еще. На берегу, с прекрасным закатом - получилась невероятно красивая церемония.

- Теперь все реже вспоминают стереотип из прошлого века о том, что после 40 лет женщине пышная свадьба не нужна. А как вы считаете?

- Все зависит от количества денег и желания. Считаю, что чем позже выходишь замуж - тем ярче нужно это отмечать. Можно реализовать свои смелые фантазии, которые накопились за годы жизненного опыта. Уверена - свадьбы нужны всегда! У меня было три пышные свадьбы, и каждая из них - уникальная, ведь на каждом этапе жизни рядом были разные люди. Я только что отметила 55-летний юбилей. У меня было 80 гостей: и для них, и для себя я устроила обалденный праздник. Вообще я не любитель отмечать дни рождения.

Но после этого юбилея решила, что буду каждый год устраивать большие праздники, потому что мне очень понравилась атмосфера, полученные мной и гостями эмоции. Юбилей прошел в дни Великого поста, поэтому начали мы его с гостями с молитвы. Ко мне приезжал батюшка Александр из Крыма. Перед юбилеем я ездила в Крым, где получила благословение в храме, посетила могилу родителей, побывала в «Артеке», где провела мастер-классы и посадила именное дерево. Был и рабочий мотив у той поездки - вела юбилей серьезного человека. А в Москве на моем празднике были караваи именинные, и я преломила хлеба со всеми гостями. Друзья-артисты дарили свои выступления и другие значимые подарки.

- Какой подарок на юбилей стал самым удивительным?

- Я с детства взрощена на походах в красивейшие музеи, дворцы - Павловск, Эрмитаж, Петродворец и многие другие. Смотрела на это великолепие и понимала - это настолько дорого, что не для меня… И только теперь стала осуществлять свою мечту. Чтобы было как в басне Крылова, которую я когда-то читала на поступлении в Ленинградский институт театра, музыки и кино: «И ем, и пью на серебре, живу в достатке и добре…» У меня собралась уже большая коллекция старинного серебра, царской посуды. И когда я приезжаю уставшая домой с гастролей (переезды стали тяжелее из-за сложной логистики), то достаю свою тарелочку XIX века, масленочку, серебряную вилочку и ножичек - и вот так красиво завтракая, пью чаек из кузнецовской чашечки.

В такие моменты отдыхаю душой и телом. Так вот на день рождения ко мне домой переехал уникальный экспонат, который помогли купить мои друзья. Это старинный секретер удивительной красоты с массой тайных ящиков, полочек - просто произведение искусства. Вспоминаю историю вещи, когда, допустим, ставлю цветы в вазу нашего царя. Если раньше моя коллекция состояла в основном из шляпок и сумочек, то теперь радую себя другими вещами.