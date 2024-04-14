Вита Корниенко: «Саша Петров клевый, я наблюдала за ним между кадрами»

С 8 апреля на СТС выходит новый сезон сериала «Тетя Марта» - истории о невероятно самостоятельной девочке в исполнении Виты Корниенко. В продолжении проекта зрителей ждет много нового - прежде всего не одна, а две несовершеннолетние героини, роли которых сыграла одна актриса. 13-летняя артистка рассказала журналу «Телепрограмма» о своих персонажах, счастливом детстве и о том, чему ее могут научить состоявшиеся мэтры.
- В новой «Тете Марте» ты играешь сразу две роли - уже знакомую нам девочку Марту и ее сестру-близняшку Юлю. Тяжело ли было совмещать два образа? Как переключалась между характерами героинь (ведь они наверняка, как это бывает у близнецов, диаметрально противоположные)?
- Совмещать было не тяжело, наоборот, очень необычно, это новый и очень интересный опыт. Да, Юля и Марта абсолютно разные и противоположные по характеру сестры, хотя как у родных у них много общего. Марта коммуникабельная, добрая, смешная, дружелюбная и не боится трудностей, а Юля - интроверт, закрытая, любит поплакать. В основном переключаться нужно было на Юлю, с персонажем Марты мы знакомы давно, и у меня с ней очень много общего.
- С кем из взрослых актеров «Тети Марты» понравилось работать больше всего? Что можешь сказать о новичке проекта Зое Бербер?
С кинодедушкой Юрием Кузнецовым в «Тете Марте». Фото: канал СТС
- Все мои партнеры невероятные: любимый кинодедушка Юрий Кузнецов, обожаемый киноплемянник Марат (Саша Метелкин), неповторимый Сергей Епишев (сосед-актер), заводные Кристина Асмус (учительница) и Катя Кабак (блогер). В проекте очень много персонажей, и каждый яркий по-своему. С Зоей Бербер (она играет строгую опекуншу Юли. - Авт.) мы уже снимались не первый раз, это, наверное, третий наш совместный проект. Зоя очень юморная, такой легкий и комфортный человек. У нас всегда на площадке царила суперская позитивная атмосфера, невозможно было не улыбаться, все постоянно смеялись.
- Широкая общественность узнала о тебе после появления в фильме «Лед», где твоего папу играл сам Саша Петров, а за эту роль тебя номинировали на премию «Золотой орел». Что можешь сказать об этом опыте и о работе с Петровым? Училась ли ты чему-нибудь у него?
С кинопапой Сашей Петровым на съемках мелодрамы «Лед». Фото: кадр из фильма
- Это был крутой для меня опыт, я научилась кататься на коньках и впервые в жизни для проекта села на шпагат, научилась различным прыжкам, элементам. Саша - это вообще отдельная история, он очень клевый (улыбается). Он давал мне множество важных советов, и не только на площадке «Льда». Иногда я просто наблюдала за ним между кадрами, он умеет делать какие-то фантастические вещи. Что-то я брала на заметку себе, какие-то новые актерские штучки.
- «Лучше, чем люди», «Папины дочки», «Вампиры средней полосы»… Твоей фильмографии могут позавидовать многие взрослые актрисы! А есть какая-то роль в кино или сериале, которую тебе хотелось бы сыграть? Может, принцессу или, наоборот, разбойницу?
- Спасибо! Я бы очень хотела сыграть мальчика, какого-нибудь необычного или сосверхспособностями (смеется). Еще здорово попробовать попасть со своим персонажем на несколько веков назад, в прошлое.
- В интернете пишут, что ты любишь сама выполнять трюки (падала в горную реку зимой и спускалась во время сильного ветра из окна по простыне). Это правда? Хочешь повторить путь Джеки Чана или Тома Круза?
- Да, я обожаю сама выполнять различные трюки, еще больше, если это что-то непростое и нужно чему-то научиться новому, пройти подготовку. Но… не всегда разрешают выполнять трюки на площадке самой.
- Как дела в школе? Важны ли для тебя оценки или знания главнее? Уже есть планы на летние каникулы?
- В школе все супер! Для меня важны как оценки, так и знания. С оценками пока все отлично, хотя появились сложные предметы, знания по которым усваиваются туго. Ой, да, на лето у меня уже множество планов, но пока ничего говорить не могу…
- Вита, думаю, нет смысла спрашивать, какую профессию ты выберешь в будущем. Уже присмотрела себе театральный вуз? Или, может быть, режиссерское направление?
- Я бы хотела поступить на актерско-режиссерский, или на режиссерско-продюсерский, или на шоураннера, если такие направления появятся. Но на подумать время пока еще есть!
Вита и ее мама Олеся похожи, как сестры. Фото: личная страница Виталии Корниенко в социальной сети
- Скажи, дети-актеры не лишены детства? Было ли у тебя время просто поиграть, погулять на улице или все время съемки-съемки? Что можешь посоветовать родителям, которые хотели бы тоже видеть своих детей на экранах?
- Я считаю, что у меня невероятное детство! Кино - это мое самое главное хобби, любимое дело. Конечно, у меня было и есть время на погулять, пообщаться с друзьями и позаниматься другими хобби. У меня появилось много творческих друзей благодаря кино. По поводу совета взрослым: я сама еще ребенок, но считаю, что важно, чтобы ребенок сам хотел сниматься в кино. И вот тогда, если родители будут поддерживать это желание, помогать в разностороннем развитии, только тогда сможет что-то получиться из этих мечт.
«Тетя Марта» 16+
С 8 апреля/19.30