Вита Корниенко: «Саша Петров клевый, я наблюдала за ним между кадрами»

С 8 апреля на СТС выходит новый сезон сериала «Тетя Марта» - истории о невероятно самостоятельной девочке в исполнении Виты Корниенко. В продолжении проекта зрителей ждет много нового - прежде всего не одна, а две несовершеннолетние героини, роли которых сыграла одна актриса. 13-летняя артистка рассказала журналу «Телепрограмма» о своих персонажах, счастливом детстве и о том, чему ее могут научить состоявшиеся мэтры.

- В новой «Тете Марте» ты играешь сразу две роли - уже знакомую нам девочку Марту и ее сестру-близняшку Юлю. Тяжело ли было совмещать два образа? Как переключалась между характерами героинь (ведь они наверняка, как это бывает у близнецов, диаметрально противоположные)?

- Совмещать было не тяжело, наоборот, очень необычно, это новый и очень интересный опыт. Да, Юля и Марта абсолютно разные и противоположные по характеру сестры, хотя как у родных у них много общего. Марта коммуникабельная, добрая, смешная, дружелюбная и не боится трудностей, а Юля - интроверт, закрытая, любит поплакать. В основном переключаться нужно было на Юлю, с персонажем Марты мы знакомы давно, и у меня с ней очень много общего.

- С кем из взрослых актеров «Тети Марты» понравилось работать больше всего? Что можешь сказать о новичке проекта Зое Бербер?