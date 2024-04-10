Артем Ткаченко: «Я всегда мечтал о брате. А воплотили мою мечту сыновья»

. Впрочем, Артем говорит, что собирается временно завязать со злодеями и в ближайшее время играть более симпатичных персонажей. Которые у него тоже отлично получаются.

«Приехав в Индию, оказался в секунде от панической атаки»

— Вы снимаетесь очень много. В одном только 2021 году у вас вышло 14 проектов. А 6–7 за год — это норма…

— Но это не значит, что у меня 365 съемочных дней в году! Среди 14 проектов в 2021-м вполне могли быть такие, где работа заняла пару съемочных дней, могли быть фильмы, снятые несколько лет назад и долго добиравшиеся до экрана… Во всяком случае, отдыхать мне удается, вот март был почти свободен. А сейчас начнутся съемки у Александра Богуславского, это довольно камерная фантастическая история на двоих с Аглаей Тарасовой. А на канале СТС скоро будет премьера сериала «Чудо-доктор», где я играю врача, это комедийная роль, хорошая, светлая и добрая.

Конечно, очень большую роль при выборе сценария играют партнеры. У Светы Самошиной я недавно снялся в сериале «Первый класс» (18+). Пока читал сценарий, всю дорогу смеялся, а когда дочитал, стало совсем не до смеха. Это драмеди, очень задорно написанная история с классными диалогами. Главные героини — три подруги, которые мечтают отдать своих детей в самую элитную школу Санкт-Петербурга. Надеются, что она сулит их потомству хорошее будущее, и не предполагают, что события будут разворачиваться драматически… Дочитав сценарий, я аккуратно спросил, кто там снимается.

Оказалось — Лена Лядова, прекрасная актриса, с которой мы когда-то учились в Щепке, Стася Милославская, моя партнерша по театру, Саша Ребенок, с которой мы тоже раньше работали, наконец, Анна Чиповская — с ней мы вообще знакомы тысячу лет. Единственной актрисой, с которой я никогда не снимался, хотя видел ее в театре, была Юля Хлынина. Мой герой в кадре в основном существует рядом с ее героиней. И мне было ужасно интересно, как она работает, что она за человек. Юля блестяще справилась с ролью, она многогранная и глубокая драматическая и комедийная актриса.

— А как вы отдыхаете между съемками?

— С большим удовольствием! В феврале мы с семьей ездили на две недели в Таиланд. Недавно вернулся из Калининграда, навещал свою любимую маму. В декабре ездили в Питер с семьей. Ну и вообще: дача, семья, шашлык, диван, книга, собака, двор, самокат, велосипед…

— Вы не так давно были в индийском городе Варанаси, причем поездка туда была вашей мечтой. Почему? Это ведь довольно мрачное место: там трупы кремируют на открытом воздухе, а пепел сбрасывают в Ганг…

— Я об этом городе узнал много лет назад от своего ближайшего друга Сергея Сергеевича. Он художник, путешественник, шаман, татуировщик. Наверное, в актерской среде он делал татуировки каждому второму и мне в том числе! Я от него услышал историю о Варанаси, священном городе индуистов и буддистов. Считается, что его основал Шива, а потом в предместье Варанаси Будда прочитал свою первую проповедь ученикам. В этом городе на протяжении тысячелетий горят погребальные костры, и на протяжении столетий каждый день люди празднуют пуджу — подношение даров Гангу. Это ведь священная река, и в то же время Ганга — индуистская богиня.

— А что они подносят Гангу?

— Еду, цветы, благовония отправляют в реку на специальных блюдах. И на протяжении 500 лет каждый день там собираются паломники со всей Индии! В ста метрах оттуда в воду сбрасывают кости и тлен, а здесь — фрукты, ароматические палочки, все это красиво плывет по реке, звучат барабаны и духовые инструменты, горят факелы…. Мурашки по коже! Мне было интересно, как я смогу примириться с этой параллельной реальностью, очутившись там. И действительно, у меня случился переворот в сознании: когда я там впервые оказался, понял, что нахожусь в секунде от панической атаки. В первый же день горело невероятное количество погребальных костров, при этом небо было темное, звучал гром. Я спросил: «Сергей Сергеевич, а может сейчас начаться гроза?» Он ответил: «Нет, старик, я здесь был одиннадцать раз, такого не будет». И на этой оптимистичной фразе началась страшная гроза с молниями.

На этом фоне — двенадцать или пятнадцать огромных погребальных костров, и несут все новые тела, завернутые в саваны… Ужас. Мне хотелось убежать, спрятаться и накрыться с головой одеялом, но я постарался договориться с собой и перебороть страх. И был вознагражден. Утром я вышел на балкон гостиницы, откуда был вид на Ганг: люди стирали вещи, кто-то проводил ритуал священного омовения, по реке плыли кораблики, причем в обратную сторону, кормой вперед: так удобнее причаливать к лестницам… Как будто пленку отматывают назад. Я все это увидел, и мне вдруг стало настолько комфортно и спокойно, как будто я вернулся домой. Обычно в другой стране тебе нужно два-три дня на акклиматизацию, а тут у меня все произошло за одну ночь. Я проснулся там, где мне стало очень хорошо.

Хотя Варанаси, конечно, место непростое, и не каждому туда надо. Это лабиринты узких улиц, страшная вонь, ужасная антисанитария. Спит собака, рядом с ней валяется дохлая крыса, и тут же мешок с помоями. И все это вперемешку с запахом сандаловых палочек… Это не укладывается в голове! Там есть каста мужчин, которые берут на себя обязательство носить женскую одежду и делать макияж. И не как «леди-бои» в Таиланде: они все это совершают, чтобы в следующей жизни, не дай бог, не родиться женщиной!

— У вас остались места на планете, где мечтаете побывать?

— Конечно! Очень хочется в Японию. Подозреваю, это тоже другой мир: с одной стороны, современный, а с другой стороны, с мощнейшими традициями. И в Австралию хочется, и в Африку, в те места, по которым надо ходить с вооруженными до зубов охранниками. Я бы хотел однажды увидеть племя мурси, которое до сих пор ест людей и делает ожерелья из фаланг пальцев…

«Я не знал, что «Вампиры средней полосы» будут бомбой»