Артем Ткаченко: «Я всегда мечтал о брате. А воплотили мою мечту сыновья»

У замечательного актера Артема Ткаченко в 41 год на счету множество ролей. В сериалах «Бендер» (18+), «Гоголь» (16+), «Дылды» (18+), «Северная звезда» (16+), «Красная королева» (18+), «Вампиры средней полосы» (18+), «Умная Маша» (12+), «Папы против мам» (12+). В фильмах «Меченосец» (18+), «Эбигейл» (6+), «Союз спасения» (12+), «Либерея: охотники за сокровищами» (18+)…
В феврале 2024 года вышел фильм «Командир» (16+), где он сыграл террориста, захватившего автобус со школьниками. А с 4 апреля на экранах картина «Золото Умальты» (16+), где он опять же изобразил человека весьма сомнительных моральных качеств, убийцу и охотника за сокровищами.
В приключенческой ленте «Золото Умальты» актер снова носит погоны. Фото: кадр из фильма
. Впрочем, Артем говорит, что собирается временно завязать со злодеями и в ближайшее время играть более симпатичных персонажей. Которые у него тоже отлично получаются.
«Приехав в Индию, оказался в секунде от панической атаки»
— Вы снимаетесь очень много. В одном только 2021 году у вас вышло 14 проектов. А 6–7 за год — это норма…
— Но это не значит, что у меня 365 съемочных дней в году! Среди 14 проектов в 2021-м вполне могли быть такие, где работа заняла пару съемочных дней, могли быть фильмы, снятые несколько лет назад и долго добиравшиеся до экрана… Во всяком случае, отдыхать мне удается, вот март был почти свободен. А сейчас начнутся съемки у Александра Богуславского, это довольно камерная фантастическая история на двоих с Аглаей Тарасовой. А на канале СТС скоро будет премьера сериала «Чудо-доктор», где я играю врача, это комедийная роль, хорошая, светлая и добрая.
Конечно, очень большую роль при выборе сценария играют партнеры. У Светы Самошиной я недавно снялся в сериале «Первый класс» (18+). Пока читал сценарий, всю дорогу смеялся, а когда дочитал, стало совсем не до смеха. Это драмеди, очень задорно написанная история с классными диалогами. Главные героини — три подруги, которые мечтают отдать своих детей в самую элитную школу Санкт-Петербурга. Надеются, что она сулит их потомству хорошее будущее, и не предполагают, что события будут разворачиваться драматически… Дочитав сценарий, я аккуратно спросил, кто там снимается.
Оказалось — Лена Лядова, прекрасная актриса, с которой мы когда-то учились в Щепке, Стася Милославская, моя партнерша по театру, Саша Ребенок, с которой мы тоже раньше работали, наконец, Анна Чиповская — с ней мы вообще знакомы тысячу лет. Единственной актрисой, с которой я никогда не снимался, хотя видел ее в театре, была Юля Хлынина. Мой герой в кадре в основном существует рядом с ее героиней. И мне было ужасно интересно, как она работает, что она за человек. Юля блестяще справилась с ролью, она многогранная и глубокая драматическая и комедийная актриса.
— А как вы отдыхаете между съемками?
— С большим удовольствием! В феврале мы с семьей ездили на две недели в Таиланд. Недавно вернулся из Калининграда, навещал свою любимую маму. В декабре ездили в Питер с семьей. Ну и вообще: дача, семья, шашлык, диван, книга, собака, двор, самокат, велосипед…
— Вы не так давно были в индийском городе Варанаси, причем поездка туда была вашей мечтой. Почему? Это ведь довольно мрачное место: там трупы кремируют на открытом воздухе, а пепел сбрасывают в Ганг…
— Я об этом городе узнал много лет назад от своего ближайшего друга Сергея Сергеевича. Он художник, путешественник, шаман, татуировщик. Наверное, в актерской среде он делал татуировки каждому второму и мне в том числе! Я от него услышал историю о Варанаси, священном городе индуистов и буддистов. Считается, что его основал Шива, а потом в предместье Варанаси Будда прочитал свою первую проповедь ученикам. В этом городе на протяжении тысячелетий горят погребальные костры, и на протяжении столетий каждый день люди празднуют пуджу — подношение даров Гангу. Это ведь священная река, и в то же время Ганга — индуистская богиня.
— А что они подносят Гангу?
— Еду, цветы, благовония отправляют в реку на специальных блюдах. И на протяжении 500 лет каждый день там собираются паломники со всей Индии! В ста метрах оттуда в воду сбрасывают кости и тлен, а здесь — фрукты, ароматические палочки, все это красиво плывет по реке, звучат барабаны и духовые инструменты, горят факелы…. Мурашки по коже! Мне было интересно, как я смогу примириться с этой параллельной реальностью, очутившись там. И действительно, у меня случился переворот в сознании: когда я там впервые оказался, понял, что нахожусь в секунде от панической атаки. В первый же день горело невероятное количество погребальных костров, при этом небо было темное, звучал гром. Я спросил: «Сергей Сергеевич, а может сейчас начаться гроза?» Он ответил: «Нет, старик, я здесь был одиннадцать раз, такого не будет». И на этой оптимистичной фразе началась страшная гроза с молниями.
На этом фоне — двенадцать или пятнадцать огромных погребальных костров, и несут все новые тела, завернутые в саваны… Ужас. Мне хотелось убежать, спрятаться и накрыться с головой одеялом, но я постарался договориться с собой и перебороть страх. И был вознагражден. Утром я вышел на балкон гостиницы, откуда был вид на Ганг: люди стирали вещи, кто-то проводил ритуал священного омовения, по реке плыли кораблики, причем в обратную сторону, кормой вперед: так удобнее причаливать к лестницам… Как будто пленку отматывают назад. Я все это увидел, и мне вдруг стало настолько комфортно и спокойно, как будто я вернулся домой. Обычно в другой стране тебе нужно два-три дня на акклиматизацию, а тут у меня все произошло за одну ночь. Я проснулся там, где мне стало очень хорошо.
Хотя Варанаси, конечно, место непростое, и не каждому туда надо. Это лабиринты узких улиц, страшная вонь, ужасная антисанитария. Спит собака, рядом с ней валяется дохлая крыса, и тут же мешок с помоями. И все это вперемешку с запахом сандаловых палочек… Это не укладывается в голове! Там есть каста мужчин, которые берут на себя обязательство носить женскую одежду и делать макияж. И не как «леди-бои» в Таиланде: они все это совершают, чтобы в следующей жизни, не дай бог, не родиться женщиной!
— У вас остались места на планете, где мечтаете побывать?
— Конечно! Очень хочется в Японию. Подозреваю, это тоже другой мир: с одной стороны, современный, а с другой стороны, с мощнейшими традициями. И в Австралию хочется, и в Африку, в те места, по которым надо ходить с вооруженными до зубов охранниками. Я бы хотел однажды увидеть племя мурси, которое до сих пор ест людей и делает ожерелья из фаланг пальцев…
«Я не знал, что «Вампиры средней полосы» будут бомбой»
На съемках «Вампиров средней полосы» с «дедулей» — Юрием Стояновым. Фото: кадр из фильма
— Вы упоминали «Первый класс», который сняла женщина. Есть принципиальная разница в том, чтобы сниматься у режиссеров-женщин и мужчин?
— Принципиальная разница в том, что женщины меньше сквернословят на съемочной площадке. (Улыбается.) Вообще кино — довольно мужское занятие. Светики (осветители. — Прим. ред.) — крепкие ребята, которые таскают тяжелые приборы. Операторская группа в большинстве своем тоже мужчины… Но к женщинам-режиссерам мы все стараемся относиться с глубоким уважением и очень бережно. Это тяжелая работа — по 12, 13, 14 часов руководить огромным процессом. Впрочем, женщины на самом деле сильнее и выносливее нас и умеют снимать очень хорошо. Я многократно работал с женщинами, они пользуются какими-то другими душевными механизмами, наверное, потому что тоньше чувствуют, нежнее.
— Ваш «Бендер» был отличным проектом и, кажется, очень недооцененным.
— Такое случается. У меня есть фильм и сериал «Аванпост» (16+), который снимал Егор Баранов. Он тоже прошел незаметно, с низким рейтингом. А как явление для российского кинематографа — это очень мощная штука. Очень профессиональная, крутая, интересная, с прекрасными актерами: Петей Федоровым, Лешей Чадовым, Светой Ивановой, Константином Лавроненко, Юрой Борисовым, Ксенией Кутеповой, Филиппом Авдеевым… Может, он вышел раньше своего времени, но прошел, увы, как-то по касательной.
— В связи с сериалами нельзя не спросить про «Вампиров средней полосы». Этот проект нравится, кажется, всем. Когда вы начали сниматься, он вам уже казался событием или, наоборот, чем-то проходным?
— Дедуля — я так называю Юрия Николаевича Стоянова — сказал, что знал, что этот сериал выстрелит, что это будет бомба. А я не знал. Мне казалось, история интересная, но не более того. Такого мощного резонанса я никак не ожидал. Но это не потому, что люди увидели сумасшедшие спецэффекты или, например, какую-то жестокость, оправданную или неоправданную. «Вампиры» построены на простых истинах, на настоящих человеческих чувствах и отношениях. Это фильм про семью. Круто, что народ так живо отреагировал на кино про семейные ценности. Значит, не все потеряно!
— А что с третьим сезоном?
С пластическим художником Алексеем Ивченко — автором животика, который носил Никита Ефремов в «Содержанках» (18+). Фото: t.me/tkachenkocinema
— Хочется надеяться, что все будет хорошо. Но я кого-то сейчас расстрою: пока мы даже не начали его снимать. Должны стартовать только летом этого года, я уже прочел сценарии нескольких серий. Мы все очень ждем момента, когда встретимся на площадке, потому что стали одной семьей. Все подружились, теперь созваниваемся, общаемся, шутим, издеваемся друг над другом, троллим… В частности, я подружился с Юрием Николаевичем и очень горжусь, что этот мастодонт, гениальный человек, небожитель иногда может мне позвонить и спросить, как дела.
«Сын сердится: «Опять ты играешь плохого!»
— Если позволите, о семейных ценностях: у вас двое сыновей от разных жен. Как они ладят?
— У меня уже трое сыновей! (Тихон родился в 2013 году во втором браке, с моделью Евгенией Храповицкой; Степан — в 2016-м от третьей жены Екатерины Стеблиной. 7 января 2024 года Екатерина родила Артему еще одного мальчика. — Прим. ред.)
Жена Екатерина в начале этого года родила Артему третьего сына. Среднему, Степану, пока 7. Фото: личная страница Екатерины Стеблиной в социальной сети
И жены, и дети общаются прекрасно. Причем если жены просто общаются, то Тихон и Степан дружат. Они братья.
Старшему, Тихону, уже 11 лет. Фото: личная страница Тихона Ткаченко в социальной сети
Мне всегда хотелось, чтобы в моей жизни появился брат. Были двоюродные, троюродные, а мне хотелось родного. И сейчас, когда я вижу Тихона и Степана, у меня на глазах сбывается мечта. Я вижу, насколько они трогательно друг к другу относятся, с какими уважением и гордостью. Одному одиннадцать, другому семь, и они друг за друга горой. Возможно, так бы не получилось, если бы они жили вместе и каждый день делили одну комнату. Но они живут в разных местах, встречаются по выходным, мы проводим вместе праздники, ездим вместе путешествовать… И у них настоящие братские отношения.
— Они смотрят ваши фильмы?
— Степан, который младше, уже начинает немножко злиться, что папа часто играет плохих. Его это уже подбешивает: «Опять ты в роли какого-то злодея!» Я отвечаю: «Сынок, подожди, скоро будет хорошее». «Вампиров» они смотрели с удовольствием. И, когда они только вышли, Степа в садике всем рассказывал, что его папа работает вампиром!