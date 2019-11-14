Психиатр назвал причиной массовой бойни в Благовещенске глубокое одиночество стрелка

Врач-психиатр Александр Федорович считает, что причиной нападения студента благовещенского колледжа на сверстников продиктовано глубоким чувством одиночества. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» эксперт отметил, что наглядно может свидетельствовать об импульсивности юноши – чтобы принять решение, ему потребовались считанные минуты. Кроме того, речь идет и о глубоком чувстве одиночества – ранее фиксировалось, что молодой человек имел лишь одного друга в колледже.

«Человек понимал, что ему нужно защищать себя любым доступным способом. Но я хочу отметить – человек, который хочет получить оружие, совсем не факт, что является потенциальным убийцей. Есть вероятность, что принятие о стрельбе он совершил в то же самое утро», — прокомментировал произошедшее Федорович.

Доктор также отметил – предугадать действия парня можно было. Однако родители этого сделать не могли, поскольку в основу поведения могут укладываться генетические особенности, которые матери и отцу также свойственны. Остальные же либо не придали ситуации значения, либо побоялись об этом говорить.

«Я уверен, что друзья этого парня с уверенностью бы сказали, что замечали что-то. Но даже если я что-то вижу, возникает вопрос – какие у меня есть правомочия подойти и сказать – дружище, я вижу, что у тебя есть проблемы. Речь идет об очень тонкой грани», — резюмировал он.