«Никто бы не смог остановить это»: расстрелявший сверстников студент колледжа предупреждал о нападении

Обвиняемый в нападении на собственный колледж Даниил Засорин оставил на личном Youtube-канале послание, в котором рассказал о готовящемся преступлении. Журналисты обнаружили пятиминутный ролик юноши, на котором он сначала делает обзор на тематическую игру, а затем ударяется в лирическое отступление. В кадре парень рассуждает о своем друге, который не смог бы отговорить его от этого плана.

«Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдёт. Вот. Поэтому думайте в эту сторону. Ещё, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас», — разразился монологом обвиняемый.

Даниил также вспомнил, что лучше всего он чувствовал себя, когда был совсем маленьким и посещал детский сад, а также в общежитии, где он мог беспрепятственно играть в компьютерные игры. Вспомнил он и о том, что посещал врачей, но те ему не помогли, отмечает Baza.

Отметим, что спустя время после трагического инцидента в СМИ была опубликована характеристика юноши. Школьные специалисты называли Засорина спокойным и уравновешенным, в конфликтах юноша замечен не был, имел тесные дружеские отношения как в школе, так и за ее пределами. Что именно могло послужить предпосылкой к дальнейшим действиям, предстоит установить силовикам.