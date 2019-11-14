У охранника злосчастного благовещенского колледжа не было разрешения на работу

Охранник, в чью смену 14 ноября произошла стрельба в благовещенском колледже, не имел разрешения на работу. Об этом общественности доложил начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин. Предварительная проверка учебных условий выявила не только отсутствие необходимых в таких случаях металлоискателей, но и дефицит правильно оформленных документов.

Сотрудник ЧОПа, отмечает ТАСС, в чью смену все произошло, работал по временному документу, а также не располагал необходимым разрядом по охранной деятельности. Сразу после этого Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по статье о ненадлежащей охране. Теперь работодателю и сотруднику предстоит ответить перед законом.

Ранее озвучивалось, что проверки в колледже, чьи стены стали молчаливыми свидетелями произошедшего, проверка проводилась в начале года. Тогда нарушений в технических параметрах не нашли. Сейчас власти просят Росгвардию усилить меры безопасности не только в организациях Благовещенска, но и по всей стране.