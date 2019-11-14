В колледже, где студент устроил шутинг, не было рамок металлоискателя

Благовещенский колледж, в котором утром 14 ноября один из студентов устроил стрельбу по сверстникам, не был оборудован соответствующими системами защиты. Как рассказали в Следственном комитете, осмотр территории позволил силовикам сделать несколько выводов. Так, например, вход в учебное учреждение не был оборудован металлодетекторами, что позволило стрелку беспрепятственно пронести оружие внутрь.

Недостаточно бдительности проявил и охранник учебного копуса. Сотрудник не только не проверил студента, но и не воспользовался тревожной кнопкой, которая проверялась профильными ведомствами в начале года. По данным «Подъема», когда сотруднику ЧОПа стало известно о том, что в здание проник студент с оружием, он растерялся, что могло привести к печальным последствиям.

Тем временем в Госдуме после информации о случившемся пообещали обсудить с Росгвардией работу сотрудников ЧОПа.

«Мы будем обсуждать вопросы и меры. У нас есть своя позиция: мы подготовили законопроект (о частной охранной деятельности), он сейчас на стадии согласования находится», — цитирует РИА Новости главу комитета Василия Пискарева.