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Похороненный СМИ студент из благовещенского колледжа умер на операционном столе

Врачи пытались спасти Алексея Голубничего, но оказались бессильны.

Похороненный СМИ студент из благовещенского колледжа умер на операционном столе
Врачи проводят операцию. Фото: КП/Булатов Алексей

Врачи Амурской детской областной клинической больницы рассказали о смерти одного из пострадавших в стрельбе учащихся колледжа. Ранее Алексея Голубничего называли погибшим на месте после того, как в аудиторию вошел его друг. После этого в СМИ появилась информация, что на самом деле Алексей жив, находится на операционном столе и шансы на то, чтобы выздороветь, у него есть.

Буквально несколько минут назад стало известно, что Голубничий скончался на операционном столе. Как передает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на друга юноши, медикам не удалось стабилизировать тяжелое состояние пострадавшего.

Сейчас студентов начали выпускать из здания колледжа. Все это время после пережитого ребята находились внутри и давали показания следствию. На момент вооруженного вторжения на месте находились 150 человек. Кому-то из ребят удалось спешно покинуть территорию – они увидели вооруженного сверстника в коридоре. Были и те, кто спрятался в туалете, предварительно забаррикадировавшись. Это спасло ребятам жизнь.

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