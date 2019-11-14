Похороненный СМИ студент из благовещенского колледжа умер на операционном столе

Врачи Амурской детской областной клинической больницы рассказали о смерти одного из пострадавших в стрельбе учащихся колледжа. Ранее Алексея Голубничего называли погибшим на месте после того, как в аудиторию вошел его друг. После этого в СМИ появилась информация, что на самом деле Алексей жив, находится на операционном столе и шансы на то, чтобы выздороветь, у него есть.

Буквально несколько минут назад стало известно, что Голубничий скончался на операционном столе. Как передает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на друга юноши, медикам не удалось стабилизировать тяжелое состояние пострадавшего.

Сейчас студентов начали выпускать из здания колледжа. Все это время после пережитого ребята находились внутри и давали показания следствию. На момент вооруженного вторжения на месте находились 150 человек. Кому-то из ребят удалось спешно покинуть территорию – они увидели вооруженного сверстника в коридоре. Были и те, кто спрятался в туалете, предварительно забаррикадировавшись. Это спасло ребятам жизнь.