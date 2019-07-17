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В Москве в среду прольется пятая часть месячной нормы дождей

Синоптик предупредил о возможном подтоплении в столице.

В Москве в среду прольется пятая часть месячной нормы дождей
Москву может буквально затопить в часы пик Фото: Pixabay.com

Погода в июле волную большую часть жителей России. Похолодание и сильные осадки стали практически повсеместной проблемой, но если на юге страны погода сохраняется относительно теплой для этого времени года, то в Москве властвует настоящая осень.

Синоптики обещают возвращение тепла, однако пока никаких признаков этого нет. Более того, дожди усилятся. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в среду, 17 июля, в российской столице ожидаются сильные дожди во второй половине дня.

По словам эксперта, ливень будет настолько интенсивным, что возможны небольшие подтопления в период с шести часов вечера до полуночи. Он подчеркнул, что нынешним вечером в Москвы выпадет 13-18 миллиметров осадков, что является пятой частью месячной нормы.

Температура воздуха тоже не порадует москвичей. Столбики термометров в среды не поднимутся выше двадцати градусов тепла.

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