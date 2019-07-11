Замглавы Пенсионного фонда задержан за взятку

Правоохранители в четверг задержали замруководителя Пенсионного фонда Алексея Иванова по подозрению в получении взятки.

Первая информация о громком деле поступила из неназванных источников, но уже задержание своего заместителя подтвердил глава ПФР Антон Дроздов.

Он пояснил, что речь пока идет только о подозрениях, но фонд активно сотрудничает со следствием. Его кстати ведет центральный аппарат СК.

Иванов в Пенсионном фонде курировал информационную сферу. Перед его задержанием обыски прошли у двух IT-подрядчиков ПФР — компаниях «Техносерв» и «Редсис», передает Tadviser. Один из сотрудников «Техносерва» задержан.

Алексея Иванов занял свой пост в 2017 году, но уже в конце 2018 года ходили слухи о том, что скорое его уволят. На тот момент практически все его функции передали другому заму Дроздова — Николаю Козлову.