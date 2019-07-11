Синоптики предупредили о второй волне похолодания в июле

Лето в зените, но, к сожалению, только на словах. Похолодание, частые осадки и сильный ветер сопровождает второй летний месяц уже долгое время. Первоначально синоптики обещали потепление к концу июля, но вероятно этот прогноз не подтвердится.

Согласно сообщению на портале Gismeteo, ожидается приход второй волны похолодания в нынешнем месяце. В ближайшие дни температура воздуха будет аномально холодного для этого времени года.

В светлое время суток столбики термометров в Москве покажут не более 19 градусов тепла, сообщают «Метеовести», а после захода солнца — от пяти до десяти градусов тепла.

В то же время, эксперты советуют находить во всем положительные стороны и напоминают, что переменчивая погода всегда красочна. Сильный ветер и резкий переход от пасмурной погоды к солнечной делает небо ярким, а закаты невероятно живописными.