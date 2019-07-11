Этот продукт стоит исключить из рациона всем пожилым людям

Пожилым людям, как и маленьким детям, следует более внимательно следить за своим питанием. После 50 лет обмен веществ начинает замедляться, органы и системы могут работать не так хорошо, как в молодости, а значит — стоит навсегда проститься с некоторыми продуктами.

Одним из таких продуктов несомненно являются любые полуфабрикаты. Избыток соли и жира в них не дает организму ничего, кроме лишних калорий и нагрузки на пищеварительную систему. Но, если вред сосисок и заводских пельменей очевиден для любого возраста, то какие-то продукты противопоказаны именно для пожилых людей.

И в первую очередь это соль. Доктор Анжелика Дюваль объясняет, что эта приправа, без которой мы не представляем любимую еду, способствует задержке жидкости в организме. Это может привести к отекам, а также ухудшить течение гипертонии — заболевания, которое встречается у каждого второго человека старше 50 лет.

Специалист не советует полностью исключать из рациона хлеб и мясо, однако напоминает, что выпечка должна быть не белая и пышная, а из муки второго сорта, а мясо — белое, с минимальным количеством жира и приготовленное на пару.

Не обошла вниманием врач и сладкое. Она посоветовала не добавлять сахар в напитки и в целом постараться снизить его потребление.

«Сахар, так необходимый для работы нашего мозга, может быть получен из порции в 150–250 граммов ягод или фруктов», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».