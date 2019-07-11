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Этот продукт стоит исключить из рациона всем пожилым людям

Врач рассказала, какая еда представляет наибольшую опасность.

Этот продукт стоит исключить из рациона всем пожилым людям
Некоторые продукты стоит навсегда исключить из рациона в пожилом возрасте Фото: Pixabay.com

Пожилым людям, как и маленьким детям, следует более внимательно следить за своим питанием. После 50 лет обмен веществ начинает замедляться, органы и системы могут работать не так хорошо, как в молодости, а значит — стоит навсегда проститься с некоторыми продуктами.

Одним из таких продуктов несомненно являются любые полуфабрикаты. Избыток соли и жира в них не дает организму ничего, кроме лишних калорий и нагрузки на пищеварительную систему. Но, если вред сосисок и заводских пельменей очевиден для любого возраста, то какие-то продукты противопоказаны именно для пожилых людей.

И в первую очередь это соль. Доктор Анжелика Дюваль объясняет, что эта приправа, без которой мы не представляем любимую еду, способствует задержке жидкости в организме. Это может привести к отекам, а также ухудшить течение гипертонии — заболевания, которое встречается у каждого второго человека старше 50 лет.

Специалист не советует полностью исключать из рациона хлеб и мясо, однако напоминает, что выпечка должна быть не белая и пышная, а из муки второго сорта, а мясо — белое, с минимальным количеством жира и приготовленное на пару.

Не обошла вниманием врач и сладкое. Она посоветовала не добавлять сахар в напитки и в целом постараться снизить его потребление.

«Сахар, так необходимый для работы нашего мозга, может быть получен из порции в 150–250 граммов ягод или фруктов», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

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